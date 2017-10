–¿Creés que puede seguir tus pasos y los de Cabré en la actuación?

–Sí, totalmente… Me encanta. No tengo mambos con eso. Yo fui muy feliz trabajando desde los diez años. No tuve ninguna mala experiencia. Cuando tus padres están cerca y te acompañan, es lindo. Me acompaña a las producciones y me dice: "Mamá, yo quiero ser como vos". Agarra los tacos y me tira: "¡Qué linda que estás!" o "eso no te combina". El otro día me pongo una pollera y me dice: "Mamá, ¿vas a ir así? Eso parece una bolsa de basura". No tiene esa cosa de pendex malcriada, es lo más.