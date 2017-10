Y Romina Pereiro (37) -que ama el rock n' roll desde mucho ante de sus tiempos como conductora de programas musicales en Much Music- se quedó sin palabras cuando su nuevo amor le reveló el increíble plan para este primer viaje: vuelo a la Gran Manzana, estadía en el hotel London -muy cerca del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa)-, y tickets para ver a Axel Rose, Slash y compañía en "The World's Most Famous Arena" justo encima de la Estación Pensylvania.