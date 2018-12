Cuando se le pregunta cómo hacen para que, al convocar a la villa a cocineros tan populares, no se genere sólo una expectativa por sacarse una foto con ellos en desmedro del proyecto, Delfina Magrane responde: "No queremos que se banalice este encuentro, sino que sea algo real. Por eso nos interesó la propuesta de Gonzalo Aguilar, responsable de Cultura del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que quiere hacer hincapié en el desarrollo social en este proceso de urbanización, donde convergen diferentes nacionalidades, mayoritariamente de Bolivia, Perú y Paraguay, así como del interior de nuestro país. Como el IVC no tenía fondos, presentamos un proyecto de mecenazgo en la Ciudad y lo ganamos. Pueblo Abierto es una aventura gastronómica y cultural que sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina, ya que al avanzar, se abren nuevos horizontes". Por su parte, Carolina Merea agrega: "Hay un hilo conductor que es la comida, apoyada en el origen y en su historia. Pueblo Abierto es sinergia pura: porque busca, mira, encuentra y acompaña"