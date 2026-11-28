En el set de “Blade Runner 2099”, que se filmó en Praga con un aire a Los Ángeles (Amazon / The New York Times)

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En la oficina del Departamento de Policía de Los Ángeles, donde se grabó Blade Runner 2099, la nueva miniserie de Prime Video, una luz amarilla se filtraba por las rejillas del techo mientras los ventiladores giraban. La habitación parecía sacada de una ciudad calurosa y húmeda, un Los Ángeles de varias décadas en el futuro.

Pero era 2024, y el rodaje se desarrollaba en los estudios Barrandov de Praga. Afuera, el aire era fresco y brumoso. Cientos de miembros del reparto y del equipo técnico se movían entre los nueve platós, dando vida a Blade Runner 2099.

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Durante un recorrido por la oficina, Paul Inglis, uno de los diseñadores de producción del programa, señaló una de las paredes, de unos 9 metros de altura y hecha de archivadores. A ella estaban unidas varias plataformas motorizadas que se movían verticalmente como ascensores.

En el programa, que se estrena el miércoles, androides con apariencia humana trabajan en estaciones situadas sobre plataformas, subiendo y bajando por ellas para acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad de Los Ángeles. La idea para la construcción surgió de un edificio gubernamental real, explicó Inglis.

La oficina del Departamento de Policía de Los Ángeles en “Blade Runner 2099” (Amazon / The New York Times)

“Aquí en Praga hay un archivo central que utiliza elevadores para subir y bajar archivadores gigantes”, explicó. “Hay millones de fichas en miles de cajones, y queríamos ese enfoque analógico maximalista”. Puede parecer contradictorio recurrir a lo analógico para una serie que transcurre más de 70 años en el futuro, pero la filosofía de Blade Runner siempre ha sido la de prever el futuro mirando hacia atrás.

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“El universo de Blade Runner te hace sentir nostalgia por un futuro que ni siquiera sabías que existía”, dijo Jonathan van Tulleken, director de los dos primeros episodios. La pared con las grabaciones de las cámaras de seguridad, añadió van Tulleken, es un ejemplo perfecto de cómo Inglis y el equipo de utilería se inspiraron en la historia de la capital checa. “Nunca se nos habría ocurrido si no hubiéramos observado el mundo real”, dijo van Tulleken.

La nueva serie está protagonizada por Michelle Yeoh como Olwen, una replicante que trabaja para el Departamento de Policía de Los Ángeles, y Hunter Schafer como Cora, una humana que se infiltra en la agencia. La historia transcurre medio siglo después de los acontecimientos de “Blade Runner 2049”, la película dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Ryan Gosling, que a su vez era una secuela de la original de Ridley Scott de 1982, protagonizada por Harrison Ford.

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En la saga de 2099, la jerarquía social de las películas se ha invertido: los replicantes, creados por humanos para ser mano de obra esclavizada, ahora están al mando, y sus Blade Runners, u oficiales de policía especializados, persiguen a los rebeldes humanos con la misma ferocidad con la que los Blade Runners humanos perseguían a los replicantes.

“El universo de Blade Runner te hace sentir nostalgia por un futuro que ni siquiera sabías que existía”, dijo Jonathan van Tulleken, quien dirigió los dos primeros episodios (Amazon / The New York Times)

Para el equipo creativo, construir el mundo de un nuevo “Blade Runner” significó rendir homenaje a la estética de las películas al tiempo que se adaptaban los elementos visuales a una nueva época y una nueva trama.

“El concepto narrativo es que nos encontramos en un punto de inflexión: una especie está desapareciendo y otra surge para ocupar su lugar”, dijo Silka Luisa, showrunner y productora ejecutiva de “Blade Runner 2099”. “La ciudad está al comienzo de una metamorfosis. En ese sentido, quería que el mundo se sintiera brillante y caluroso, pegajoso y caótico”.

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Una de las ventajas de que los replicantes estén en el poder, explicó, es que poseen las habilidades y el conocimiento necesarios para hacer habitables las atmósferas de otros planetas. En la serie, utilizan estas habilidades para revivir la Tierra, que los humanos casi han destruido. Luisa ideó la colocación de torres de filtración de aire en la costa de Los Ángeles, inspirada en imágenes de plataformas petrolíferas y de gas en alta mar frente a la costa del sur de California, en la década de 1930.

Además de recurrir al pasado en busca de referencias, la serie se inspira en sus lugares de rodaje en Praga y Barcelona, ​​y evoca una sensación de humanidad postapocalíptica a través de la improvisación y el desorden.

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Michelle Yeoh, a la izquierda, como Olwen y Hunter Schafer como Cora (Amazon / The New York Times)

La forma en que está construido su mundo “se basa mucho en el collage”, dijo Luisa. “No se trata de inventar cosas de la nada. Se trata de tomar diferentes elementos, combinarlos, tener componentes que se mueven, se iluminan, emiten sonidos, pero nunca se sabe con certeza cómo funcionan. Aplicamos esa idea y principio de diseño en todos los departamentos”.

Durante la visita al set, Inglis señaló que el diseño de un apartamento combinaba colores comunes en la arquitectura caribeña, un techo inspirado en el consultorio de un dentista en Hong Kong y una lámpara de araña italiana al estilo de Carlo Scarpa, un arquitecto veneciano.

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El apartamento, perteneciente a un personaje llamado Bebeto, interpretado por Dimitri Abold, lucía caótico y habitado. Había muchos detalles intencionados que la mayoría de los espectadores jamás notarían, como el hecho de que el cristal de las ventanas estaba rugoso. Esto era para que “no se pudiera ver con claridad y se sintiera uno encerrado”, explicó Inglis. La idea, añadió, era que “los humanos no tienen las mismas vistas que los replicantes”. Yeoh dijo que todo el escenario “se sentía tan real porque, hasta cierto punto, lo era”.

“El diseño del set era espectacular, con todos los detalles que tenía”, dijo, y agregó que, en la oficina del Departamento de Policía de Los Ángeles, por ejemplo, “Podías abrir los cajones y encontrar archivos dentro. No era limpio y aséptico, como en muchas películas de ciencia ficción. Era un desorden, como un lugar por donde han pasado cincuenta personas”.

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La visita al set continuó en el almacén de utilería, donde los estantes estaban repletos de baratijas producidas en masa durante la Guerra Fría que el equipo de utilería había desenterrado en mercadillos y tiendas de segunda mano en Praga, Budapest y otros lugares. Algunos de los objetos provenían de un laboratorio de física en desuso y una antigua central eléctrica en Irlanda del Norte. El equipo de utilería, liderado por Paul Stewart, utilizó estos objetos como inspiración para el diseño de nuevos objetos, combinando diferentes partes para crear algo nuevo o simplemente tomando la estética como referencia.

La serie evoca una sensación de humanidad postapocalíptica (Amazon / The New York Times)

Cuanto más aspecto más artesanal tuvieran las cosas, mejor. El futuro imaginado de la serie es “un mundo donde el comercio no existe de la misma manera”, explicó Inglis. “Hay que remendar y reparar, improvisar, y no siempre se tienen las piezas de repuesto adecuadas”. Como ejemplo, señaló una cafetera en el apartamento de Bebeto que el departamento de utilería había fabricado utilizando un aplique de cerámica, un calefactor de dos barras, partes de un termo, algunos tubos y cuerdas. “Parece una cafetera art déco bastante extraña”, dijo. “Es gente muy luchadora la que vive en este mundo”.

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En un terreno baldío de los estudios Barrandov, el equipo de Inglis construyó una elaborada calle urbana a tamaño real, repleta de rincones y recovecos. La arquitectura era una mezcla heterogénea: Inglis afirmó que se inspiró en templos hindúes, el Castillo de Praga, el art déco de La Habana e incluso el metro de Tashkent, Uzbekistán, construido en la década de 1970 cuando el país formaba parte de la Unión Soviética. “Tengo muchos libros sobre las estaciones de metro soviéticas, porque son una fuente inagotable de diversión e inspiración”, dijo Inglis.

La filosofía de Blade Runner siempre ha sido la de prever el futuro mirando hacia atrás (Amazon / The New York Times)

Muchos objetos habían sido envejecidos artificialmente mediante técnicas como la aplicación de capas de pintura y el lijado de la superficie. Inglis incluso destrozó algunos coches con un mazo. (“Te ensucias las manos, lo cual es bastante divertido”, comentó).

Para diseñar el vestuario, Helen Huang recurrió a libros que presentaban uniformes históricos usados ​​por pilotos, soldados y trabajadores, algunos de ellos que datan del siglo XIX. “Mucha ciencia ficción de los 90, incluso de finales de los 80, trata sobre el totalitarismo, y la idea del totalitarismo se basa en que la gente se vea igual”, dijo Huang, “así que hay mucha sustracción involucrada en la ropa”.

El cometido de Huang era el opuesto: detalle, volumen y textura. Incorporó paneles de tela, presillas, anillas, malla, velcro, logotipos y gráficos. Los conjuntos resultantes eran superpuestos y de estilo grunge, con líneas exageradas, como algo que alguien podría usar para ir a un club clandestino en Berlín.

En el primer episodio, después de que Cora se transforma en una replicante falsa, camina por la ciudad con unos pantalones holgados remendados con varias telas y una chaqueta bomber con mangas abullonadas. “El uniforme que me dieron ocupa mucho espacio, y tiene un aire a los Blade Runners en cuanto a su presencia en la ciudad”, dijo Schafer, quien interpreta a Cora. ​​“Ocupan mucho espacio porque los civiles los evitan. Caminaba diferente, me comportaba de forma diferente”.

“El concepto narrativo es que nos encontramos en un punto de inflexión: una especie está desapareciendo y otra está surgiendo para ocupar su lugar”, dijo Silka Luisa, la showrunner y productora ejecutiva (Amazon / The New York Times)

Una de las maneras en que Luisa, la creadora de la serie, diferenció su universo de Blade Runner de los demás fue el clima. Si bien se mantuvo fiel a las raíces del cine negro de la Blade Runner original, introdujo más luz y calor. Inglis señaló que Ridley Scott, el director de la película original, creció en el norte de Inglaterra. “Y allí siempre llueve, así que incluyó la lluvia en su película”, comentó. Villeneuve creció en Montreal, “donde nieva mucho y hace frío en invierno, así que tuvo un invierno muy frío y nevado”, añadió Inglis, pero Luisa “es originaria de Miami, así que hace un calor sofocante y es muy colorida”.

Luisa comentó que crear un mundo con tal nivel de detalle —especialmente uno que se mantuviera en pie bajo luces brillantes— había requerido “un ejército de manos humanas”. “Cientos de artistas y artesanos trabajaron en la exposición”, dijo Luisa. “Fue como un torbellino de imaginación”, añadió: “un acto de creación colectivo y presencial”.

Fuente: The New York Times