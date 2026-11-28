El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a cinco ciudadanos ecuatorianos por tráfico ilícito de drogas. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

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El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a cinco ciudadanos de origen ecuatorianos por tráfico ilícito de drogas, tras determinar su responsabilidad en el traslado de 1,221 kilos de cocaína en dos embarcaciones interceptadas por las autoridades salvadoreñas durante enero de 2025.

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) informó este viernes que la condena alcanzó a Kelvin Adrián Santos Mero, Jefferson Luis Obando Quiñónez, Geovanny Javier Figueroa Mero, Carlos Alfredo Figueroa Palma y Alex Omar Mancilla Campaz. Los cinco fueron detenidos durante un operativo marítimo ejecutado al sur de la bocana El Cordoncillo.

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Según el reporte de la FGR, los acusados viajaban en dos lanchas que transportaban paquetes de cocaína. En una de las embarcaciones, las autoridades encontraron 599 paquetes, mientras que en la segunda localizaron 622 paquetes. El cargamento sumó 1,221 kilos de cocaína, cuyo valor fue estimado en aproximadamente USD 30,695,940.

La interceptación ocurrió el año pasado, cuando las fuerzas de seguridad detectaron las dos embarcaciones en una zona marítima ubicada al sur de la bocana El Cordoncillo, en la costa salvadoreña. La Fiscalía sostuvo que las pruebas incorporadas durante el proceso permitieron establecer la responsabilidad del grupo de sudamericanos en el delito de tráfico ilícito de drogas.

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Las autoridades localizaron 599 paquetes de cocaína en una embarcación y 622 paquetes en una segunda lancha interceptada en enero de 2025. (Cortesía: Ministerio de Defensa)

La Fiscalía indicó que el valor atribuido al cargamento superaba los 30 millones de dólares. La investigación avanzó desde la captura de los sospechosos hasta la apertura a juicio, instancia en la que la acusación presentó los elementos reunidos durante la pesquisa sobre la ubicación de las embarcaciones, el decomiso de la sustancia y la identificación de los procesados.

Medios salvadoreños habían informado en enero de 2025 que los cinco imputados permanecían bajo custodia luego de que la Fiscalía salvadoreña presentara la acusación por el decomiso de la droga. En esa etapa, el caso estaba vinculado a las acciones de la Marina Nacional contra embarcaciones detectadas en aguas del país.

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La condena recayó sobre los cinco ocupantes de dos lanchas interceptadas con cocaína

La resolución fue emitida por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que impuso una pena de 15 años de cárcel a cada uno de los cinco ecuatorianos. La sentencia se produjo después de que el expediente superara las etapas iniciales del proceso judicial y llegara a juicio.

La causa incluyó como elementos centrales la incautación de los paquetes de cocaína en las dos lanchas, el resultado de las pruebas sobre la sustancia decomisada y la identificación de los ocupantes de cada embarcación. A su vez, la FGR sostuvo que los procesados transportaban la droga cuando fueron interceptados.

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La captura de los cinco tripulantes derivó de los operativos marítimos que efectuó la Marina Nacional en aguas salvadoreñas. (Cortesía: Retomado de: Nayib Bukele)

Antes de la condena, el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador había ordenado que los cinco ecuatorianos enfrentaran juicio por el mismo delito, tras admitir la acusación fiscal y mantener la detención provisional.

La decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia cerró el proceso contra Santos Mero, Obando Quiñónez, Figueroa Mero, Figueroa Palma y Mancilla Campaz por el traslado de la droga decomisada en enero de 2025.