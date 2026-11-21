Imanol Arias, abuelo a los 70 años (Europa Press)

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“En la cartera [billetera], como hacía mi abuelo, llevo una fotografía de mi nieto. Estoy feliz”, dijo el célebre actor español Imanol Arias, a quien el mayor de los hijos que tuvo con Pastora Vega, su pareja de 1984 a 2009, le ha dado su primer nieto.

Por lo general reticente a hablar de su vida privada, Imanol Arias se explayó esta vez sobre su nueva condición de abuelo, de la que se siente orgulloso.

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Jon, el hijo mayor de Arias y Pastora Vega, tuvo su primer hijo en mayo pasado. El niño se llama Markel.

Imanol Arias se muestra como un abuelo tradicional: además de llevar consigo la foto del niño, que tiene unos cinco meses, él sólo se dedica a disfrutar de la compañía del pequeño sin intervenir en su educación. Sin invadir el espacio y las atribuciones de su hijo y nuera.

“Soy muy respetuoso con como lo crían los padres e intento acercarme con cuidado”, explica.

“Ser abuelo es algo que no sé explicar muy bien... Hay algo de situaciones en las que tienes el traspaso generacional, parece que has vivido otra vida si encima lo ves a menudo y lo puedes acompañar... Sabes que no te queda tampoco... Tampoco le voy a ver jubilarse y entonces yo creo que puede que se aproveche más”, dijo a los periodistas.

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Alba Ribas y Jon Arias, los padres del nieto de Imanol Arias

Y, en referencia a su anterior parquedad sobre su vida privada, dijo: “Toda la vida con miedo a contar las cosas de uno y en el momento en que estoy no importa contarlo”,

En otro aspecto también es el abuelo clásico: el orgullo y la chochera al hablar del nieto, que, según él, es un niño muy adelantado. “Conmigo lo que le gusta es que le menee, es muy activo físicamente, está muy desarrollado para la edad que tiene”, contó. “Es muy atento, le gusta mirar las cosas y yo juego a eso. Sin meterme para nada en otro tipo de cosas”, insistió.

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Ser abuelo “es muy distinto a ser padre, pero eso le pasa a todo el mundo”, dijo, admitiendo él mismo que es un abuelo clásico. Su hijo y su nuera se han tomado un tiempo de licencia para dedicarse al niño. “Se han dedicado a criarlo han dejado sus actividades durante unos meses”. Razón de más para que el abuelo no se entrometa más de la cuenta…

Imanol Arias es uno de los actores españoles de más éxito y muy popular en Argentina desde que en 1984 encarnó al padre Ladislao en la película Camila.

Imanol Arias como el sacerdote Ladislao Gutiérrez, en el film Camila junto a Susú Pecoraro

A lo largo de toda sus 5 décadas de carrera, siempre mantuvo su vida privada fue del alcance de los paparazzi, pero al parecer la llegada de un nieto a su vida le ha hecho cambiar de actitud.

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Profesionalmente, sigue encadenando éxitos; y en lo personal, está en una gran etapa: a comienzos de año, poc antes de cumplir los 70, se casó con Nélida Inés Grajales, una abogada argentina con la que estaba sentimentalmente vinculado desde hacia unos años.

Arias contó que su primer encuentro se produjo “en un festival de Punta del Este (Uruguay)”, y que más adelante volvieron a coincidir como vecinos en Buenos Aires.

Su último trabajo audiovisual es Innato, serie de televisión española por internet; se trata de un thriller creado por Fran Carballal y Enrique Lojo para Netflix. La coprotagonista es Elena Anaya. Imanol Arias encarna a un asesino serial conocido como “el asesino del gasoil”, que acaba de salir de la cárcel.

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