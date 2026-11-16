Los apagones dejan a Villa Clara más de 72 horas sin electricidad ni agua potable

Los apagones en la localidad de Zaza dejaron a los pobladores sin electricidad ni agua potable durante más de 72 horas. (Foto: Ruben Carrillo)

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Los apagones en Villa Clara dejaron a las familias de Zaza sin electricidad ni agua potable durante más de 72 horas. El corte comenzó el miércoles 11 de noviembre a las 2:00 pm y, hasta el sábado 14, no había una fecha comunicada para el restablecimiento de ambos servicios.

La interrupción afectó la conservación de alimentos y agravó la situación de hogares con menores, entre ellos una familia con dos niñas pequeñas. CiberCuba informó que los vecinos de esta localidad cercana a Placetas reclamaron respuestas ante la prolongación del corte.

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En Zaza, la falta de energía paralizó el bombeo que permite el abastecimiento doméstico de agua. La crisis se produjo mientras los residentes denunciaban que otros circuitos de la zona conservaron el servicio eléctrico y que las autoridades les atribuyeron el apagón a un “elevado déficit eléctrico”.

Más de un tercio de Cuba tenía problemas de acceso al agua

A comienzos de noviembre, 2,681,770 personas padecían interrupciones en el suministro de agua potable en Cuba. Esa cifra representaba el 34.5% de la población, según los datos citados sobre las afectaciones del servicio.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos señaló que los problemas eléctricos explican dos tercios de las dificultades hídricas registradas en el país. La dependencia del bombeo convierte cada corte de corriente en una limitación directa para el acceso al recurso.

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El creador de contenido Ruben Carrillo difundió la denuncia de los habitantes de Zaza a través de Facebook. La publicación recogió el malestar de quienes no habían recibido una previsión sobre el regreso de los servicios.

La falta de energía paralizó el bombeo de agua potable y perjudicó la conservación de alimentos en los hogares de Villa Clara. (Foto: Ruben Carrillo)

“¿Hasta cuándo tendrán que soportar estas condiciones las familias de Zaza?”, preguntó Carrillo en su mensaje. El portal CiberCuba reprodujo el cuestionamiento, que expuso el desgaste cotidiano provocado por los apagones de larga duración.

El esquema vigente prevé seis horas cada 10 días

La Empresa Eléctrica de Villa Clara estableció el 5 de noviembre una rotación nocturna que asigna seis horas de electricidad cada 10 días a cada bloque de circuitos. El mecanismo tampoco contempla compensar a los usuarios cuando no se cumple el horario previsto.

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El sistema de distribución profundizó las denuncias de desigualdad entre barrios y circuitos. En distintas zonas del país, los residentes han cuestionado que algunos sectores mantengan la corriente mientras otros atraviesan jornadas prolongadas sin servicio.

En julio, el secretario de Organización del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, reconoció la existencia de “conducta indebida” dentro del sector eléctrico. El dirigente atribuyó esas irregularidades a “cuatro o cinco” trabajadores.

La Unión Eléctrica anticipó para el sábado una afectación de casi 1,900 MW en el horario de mayor consumo. La capacidad de generación disponible alcanzaba apenas para cubrir cerca de un tercio de la demanda nacional.

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Las denuncias por cortes extendidos se repitieron en varias provincias

La situación reportada en Zaza coincidió con reclamos de residentes de otros puntos de Cuba. En San Francisco de Paula, La Habana, varios vecinos informaron que llevaban más de un mes con apenas una hora de electricidad diaria.

En Santa Clara, una habitante denunció que la mitad de su cuadra superaba las 24 horas sin corriente debido a la caída de un cable. Según su reclamo, la Empresa Eléctrica no había ofrecido una respuesta ante esa avería.

La falta de electricidad, agua y mecanismos claros de información dejó a los residentes de Zaza sin una certeza sobre la normalización de los servicios. Mientras tanto, los alimentos perdidos y las dificultades para abastecer los hogares quedaron como parte inmediata del impacto del apagón.

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