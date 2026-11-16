Cinco puñaladas con tijeras y después el fuego: Panamá registra cuatro muertes por incendiarismo este 2026

Unas tijeras metálicas con restos de sangre reposan junto a un fósforo encendido sobre un banco de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cinco puñaladas con tijeras y después el fuego. Así mató Aarón Arracera Sam Wong a su madre en David, provincia de Chiriquí.

La mujer, de 61 años, no murió esa noche, resistió casi cuatro meses internada en el Hospital Rafael Hernández, con quemaduras en el 20% del cuerpo, hasta que falleció el 1 de mayo.

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La condena llegó recién este noviembre: 23 años de prisión por femicidio doloso agravado e incendiarismo, más cinco años de prohibición de portar armas.

Se conoció que la pena surgió de un acuerdo entre la defensa, la fiscalía y la querella, validado por la jueza Ana González, que quedó por debajo del rango mínimo que contempla el femicidio agravado en su forma más severa.

El caso de Arracera no es un hecho aislado. Según los informes del Ministerio Público, Panamá registró un homicidio por incendiarismo en 2020, ninguno en 2021, ninguno en 2022, dos en 2023, uno en 2024 —bajo la etiqueta “calcinado”— y uno en 2025. Al 30 de septiembre de 2026, la cifra llegó a cuatro, registra el diario Critica.

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Una persona enciende la hojarasca seca con un encendedor mientras el fuego y el humo se propagan entre los árboles del bosque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incendiarismo continúa siendo un método marginal dentro del total de homicidios del país, teniéndose que de 454 casos registrados hasta septiembre, 386 se cometieron con armas de fuego, y la candela apenas representa un 0,9% del total.

Pero el aumento es el más pronunciado de la serie y comparado con el cierre completo de 2025 representa un alza del 300%, mientras que frente al promedio de los seis años anteriores —cercano a 0,8 casos anuales— el salto ronda el 400%.

Si se contrasta directamente con el año anterior, el análisis del diario revela que la diferencia se vuelve más nítida. En 2025 hubo un solo homicidio por incendiarismo en 12 meses, reseña Critica.

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En 2026 ya hay cuatro, acumulados en apenas nueve meses. La tasa se multiplicó por cuatro en tres cuartas partes del tiempo que insumió el año previo.

Los cuatro casos registrados este año comparten un patrón, donde el fuego no se empleó contra desconocidos en la vía pública. Se usó en espacios cerrados y contra personas con algún vínculo con el agresor, ya fuera dentro de una vivienda, una habitación o un vehículo.

Agentes de la policía trabajan en la escena de un homicidio donde un cuerpo cubierto y un arma de fuego yacen en el suelo mojado, delimitada por cinta policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que existe es una combinación: el homicidio o femicidio por un lado, y el incendiarismo como delito contra la seguridad colectiva por otro, dentro del Título IX del Código Penal.

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Cuando alguien mata con fuego, la Fiscalía suele imputar ambos delitos y acumular las penas.

El artículo 132-A fija entre 25 y 30 años para el femicidio agravado. El incendiarismo se sanciona según el daño causado, sin un piso tan definido. La suma de ambos puede derivar en condenas severas, pero el sistema no siempre llega a aplicar los máximos previstos.

El caso de Arracera ilustra esa brecha. La pena consensuada de 23 años quedó por debajo del mínimo que la ley fija solo para el femicidio agravado, antes de sumar el incendiarismo.

El acuerdo evitó el juicio oral y cerró el caso sin que se dirimieran en estrados los agravantes completos del hecho.

Un individuo sostiene un fósforo encendido y una caja de cerillas junto al muro exterior de una casa durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El DSM-5, el manual de referencia en psiquiatría, eliminó la piromanía como diagnóstico independiente en su última actualización.

Los estudios comparativos sobre incendiarios reincidentes muestran que comparten más rasgos con la población criminal general que con un perfil clínico propio: historial de violencia juvenil, consumo de sustancias y dificultades para regular las emociones.

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La clasificación clásica de motivaciones del incendiario —vandalismo, emoción, venganza, ocultamiento, beneficio económico, extremismo— pierde utilidad cuando el objetivo es una persona y no una estructura.

Quien quema a otro no es un pirómano que erró el blanco, es alguien que seleccionó un arma capaz de dejar marcas en la piel y en la memoria de quienes sobreviven, señala Critica.