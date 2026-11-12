República Dominicana

Qué ocurrió con los 31 migrantes dominicanos interceptados por la Guardia Costera en el Canal de la Mona

Una alerta aérea detectó una yola artesanal sobrecargada durante la madrugada, mientras autoridades marítimas activaban un dispositivo urgente hacia aguas próximas a Samaná, bajo coordinación oficial binacional y resguardo federal

La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 30 migrantes dominicanos interceptados en el Canal de la Mona. (Imagen de coprtesía)
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 30 migrantes dominicanos interceptados en el Canal de la Mona. (Imagen de coprtesía)
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La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 30 de los 31 inmigrantes indocumentados interceptados el lunes 9 de noviembre en el Canal de la Mona, al oeste de Puerto Rico, después de que la embarcación en la que viajaban fuera considerada en riesgo de zozobrar. El restante continuaba bajo custodia de las autoridades, según informó EFE.

Todos los detenidos declararon ser ciudadanos de República Dominicana. La devolución se coordinó con la Armada dominicana, que recibió al grupo frente a las costas de Samaná.

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Una yola sobrecargada y a punto de hundirse

La embarcación precaria fue localizada durante la madrugada por una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Se trataba de una yola de 8 metros (25 pies) de eslora, un tipo de bote artesanal ligero, con una cantidad no determinada de personas a bordo.

Tras el aviso, la Guardia Costera de San Juan desplegó al buque Joseph Doyle para interceptar la nave en el Paso de la Mona. Los agentes observaron que estaba sobrecargada, con la línea de flotación muy baja y peligro de hundimiento.

Pintura en acuarela de siete adultos y una niña a bordo de una balsa de madera, barriles y neumáticos en el mar.
Un grupo de dominicanos navega en una balsa armada con tablas, barriles y neumáticos mientras un tripulante desagua la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por razones de seguridad, los guardacostas subieron a las 31 personas a su embarcación. Luego, la tripulación del guardacostas Heriberto Hernández trasladó a 30 de ellas al buque Capella, identificado como GC-108 y perteneciente a la Armada Dominicana.

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El operativo formó parte de una iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, creado mediante la Orden Ejecutiva 14159, denominada “Protección del pueblo estadounidense frente a una invasión”. La alianza gubernamental tiene como objetivo desmantelar carteles delictivos, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y trata de personas dentro y fuera de Estados Unidos.

Otros interceptados y un naufragio cerca de isla de Mona

El 20 de octubre, 63 migrantes interceptados en otra embarcación precaria fueron entregados a las autoridades dominicanas. Prensa Latina indicó que el grupo estaba integrado por 57 dominicanos y siete haitianos, mientras otros tres quedaron bajo custodia federal en Puerto Rico por investigaciones sobre un presunto intento de reingreso ilegal a Estados Unidos.

Ilustración en acuarela de viajeros con maletas en un aeropuerto, una mujer con una bandera dominicana y personas que sostienen carteles.
Una familia de migrantes dominicanos camina con su equipaje por la terminal de un aeropuerto mientras varios allegados los reciben con abrazos y carteles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese caso, una aeronave de la Guardia Costera detectó una nave sobrecargada de unos nueve metros a unos 130 kilómetros al noroeste de Aguadilla, en la costa occidental puertorriqueña. El buque Winslow Griesser interceptó la embarcación y trasladó a los migrantes a dos naves de la Armada de República Dominicana.

Semanas antes, otra embarcación con 64 personas volcó cerca de isla de Mona luego de una pelea a bordo. Las autoridades rescataron a 49 pasajeros, recuperaron los cuerpos de tres ciudadanos dominicanos y mantenían la búsqueda de una docena de desaparecidos.

El Canal de la Mona, situado entre Puerto Rico y República Dominicana, es una ruta marítima utilizada por migrantes que intentan llegar a territorio puertorriqueño en embarcaciones irregulares.

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