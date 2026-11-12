Nicaragua

Daniel Ortega llega a los 81 años con un deterioro que ya nadie disimula, una esposa que concentra el poder y un hijo que emerge como heredero

El dictador nicaragüense reapareció brevemente un par de días antes de superar las ocho décadas de vida, con un ramo de flores que confundió con un micrófono. Mientras su estado genera incertidumbre, una reforma constitucional parece allanar el camino a una sucesión que la oposición llama dinástica.

Ilustración de un hombre frente a un pastel con velas del número 81 y una mujer a su lado, en una habitación oscura con paredes desgastadas.
Daniel Ortega se inclina para apagar las velas con el número 81 en un pastel junto a Rosario Murillo en una habitación oscura y deteriorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Daniel Ortega cumplió 81 años este miércoles con 68 días sin aparecer en público: ese es el dato que resume el estado del hombre que gobierna Nicaragua desde hace tres décadas. El mandatario llega al aniversario con un deterioro físico que ya nadie en su entorno disimula, según consignó la agencia EFE.

Ortega reapareció apenas el lunes, con un ramo de flores que confundió con un micrófono y una frase corta dedicada a Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Caminó con pasos cortos, de la mano de su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.

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(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)
(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)

El período más largo sin apariciones desde que asumió el poder

Ortega no se dejaba ver desde el 2 de septiembre, cuando presidió el acto por el 47 aniversario del Ejército de Nicaragua. El tramo sin actividad pública se convirtió en el más largo de sus casi 20 años consecutivos en el poder.

Confidencial, plataforma de periodismo nicaragüense, documentó que se trata del “período más largo sin apariciones que ha tenido el mandatario” y que en 2026 “sus salidas se han reducido a menos de la mitad que en años previos”, según consignó EFE.

Entre 2018 y 2025 el gobernante promedió 26 apariciones públicas anuales entre enero y octubre; en ese mismo tramo de 2026 apenas sumó 11 actos.

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El País, diario español, amplió ese diagnóstico con un dato adicional: la última desaparición se extendió durante 68 días, un récord que superó los 61 días que Ortega había alcanzado en 2024 y repetido antes en el propio 2026.

El diario documentó que antes de 2020 sus ausencias no superaban los 37 días, y que desde entonces escalaron de forma progresiva hasta el tramo actual.

No existe una explicación oficial sobre la ausencia: el régimen nunca divulga partes médicos ni justifica sus ausencias.

El País informó que una investigación del medio Divergentes reveló en mayo que el mandatario cuenta con un salón VIP habilitado en el Hospital Carlos Roberto Huembes, el centro médico de la Policía Nacional, donde según fuentes hospitalarias sufrió una recaída a mediados de 2025 y permaneció internado al menos cinco días entre septiembre y octubre de ese año.

(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)
(Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)

Murillo concentra el poder mientras su esposo se repliega

Para Carlos Murillo, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica, es la codictadora quien toma las decisiones en el país. “En este momento está bastante enfermo”, dijo sobre Ortega a EFE.

Rosario Murillo, de 75 años, fue quien anunció el homenaje a Fonseca la tarde del domingo previo, en medio de los rumores crecientes sobre la salud de su esposo, según informó El País. Durante el acto lo observó de forma constante, con una expresión que el diario describió como de angustia en varios momentos.

El hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, acumula cada vez más protagonismo. Está a cargo de las relaciones con China y Rusia, y sectores de la oposición lo consideran el delfín del régimen.

Ilustración en la que figuran Rosario Murillo, Laureano Ortega con corona, Daniel Ortega, banderas de Nicaragua, agentes armados y prisioneros.
Rosario Murillo sostiene los hombros de Laureano Ortega, quien porta una corona con la inscripción Sucesión, ante la bandera de Nicaragua y Daniel Ortega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma constitucional que allana la sucesión dinástica

En medio de la prolongada ausencia de Ortega, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que elimina la figura de vicepresidente. En su lugar crea la de “designados presidenciales”, que serán nombrados directamente por los copresidentes.

Se trata de la tercera reforma constitucional en tres años. El dirigente opositor desnacionalizado Félix Maradiaga, expulsado a Estados Unidos en febrero de 2023 junto a otras 221 personas, la calificó como un intento de allanar el camino a la “sucesión dinástica”.

“Daniel Ortega tiene una edad avanzada, un deterioro físico visible y un declive cognitivo que ya nadie en el poder puede disimular”, declaró Maradiaga a EFE. El dirigente agregó que el nombre de Laureano Ortega Murillo entre los posibles designados “confirma lo que todos sospechábamos: no buscan continuidad institucional, buscan una sucesión dinástica”.

Dibujo a tinta de Daniel Ortega con una banda deshilachada, cuatro tomos atados suspendidos y un hemiciclo con personas al fondo.
Daniel Ortega sostiene su banda presidencial rasgada mientras varios expedientes judiciales caen sobre su mesa frente al hemiciclo de la Organización de las Naciones Unidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) coincidió con ese diagnóstico en un análisis citado por la agencia. “La dictadura avanza con prisas en la sucesión dinástica, específicamente trasladando el poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo”, sostuvo el centro, que advirtió que Murillo goza de “muy baja o nula legitimidad” incluso entre su círculo más cercano.

Una investigación del Hudson Institute, centro de análisis político estadounidense, reforzó ese diagnóstico con una cifra concreta. El análisis de más de 2,400 horas de discursos de Murillo, realizado por el investigador Gil Guerra, mostró que las menciones a Ortega cayeron del 72% en 2024 al 38,5% en 2026, mientras crecieron las referencias a Laureano.

Una enmienda que extiende el mandato a siete años

Las reformas previas, aprobadas por el Parlamento a inicios de septiembre en primera legislatura, llegaron semanas después de que Ortega declarara públicamente que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. La frase provocó un fuerte rechazo internacional, según recogió EFE.

Laureano Ortega Murillo junto a sus padres, Daniel Ortega y Rosario Murillo en una imagen de archivo.
Laureano Ortega Murillo junto a sus padres, Daniel Ortega y Rosario Murillo en una imagen de archivo.

Esa enmienda constitucional está prevista para ratificarse el 18 de enero de 2027. El texto prohíbe de forma explícita la participación en procesos electorales a cualquier ciudadano calificado por las autoridades como “traidor a la patria” y amplía a siete años el mandato presidencial.

Ortega es un exguerrillero sandinista que gobierna el país desde 2007 y acumula 30 años en el poder, el período más largo de la historia de Nicaragua. Coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y presidió el país por primera vez entre 1985 y 1990.

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