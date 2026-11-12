Nicaragua

El diplomático Luis Manuel Andino pierde sus seis embajadas africanas tras una resolución firmada por Ortega y Murillo

El Acuerdo Presidencial 153-2026 dejó sin vigencia las designaciones ante Burkina Faso, Togo, Níger, Benín, Ghana y Nigeria, según el documento publicado el 11 de noviembre en La Gaceta, Diario Oficial

Daniel Ortega y Rosario Murillo destituyeron a Luis Manuel Andino Paiz de sus seis cargos diplomáticos en África. (Imagen de cortesía)
Daniel Ortega y Rosario Murillo destituyeron a Luis Manuel Andino Paiz de sus seis cargos diplomáticos en África. (Imagen de cortesía)
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Luis Manuel Andino Paiz perdió el 11 de noviembre de 2026 sus seis embajadas de Nicaragua en África, después de que Daniel Ortega y Rosario Murillo dejaran sin efecto todos sus nombramientos diplomáticos mediante una sola resolución que no expone los motivos de la decisión.

La medida fue firmada el 10 de noviembre y publicada al día siguiente en La Gaceta, Diario Oficial. Aunque se divulgó en noviembre, el Acuerdo Presidencial 153-2026 estableció que sus efectos rigen de forma retroactiva desde el 12 de octubre de 2026, según informó Confidencial.

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Seis destinos con sede en Burkina Faso

Andino tenía su sede diplomática en Burkina Faso y ejercía las otras cinco representaciones en calidad de embajador concurrente. El acuerdo anuló su designación como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Burkina Faso, Togo, Níger, Benín, Ghana y Nigeria.

Su primer destino africano fue Burkina Faso, cargo que había recibido mediante el Acuerdo Presidencial 220-2023, firmado el 6 de noviembre de 2023 y publicado tres días después. Desde esa sede, acumuló las funciones ante los otros cinco gobiernos durante 2024.

La representación ante la República Togolesa correspondía al Acuerdo 33-2024, del 28 de febrero; la de Níger, al 39-2024, firmado el 18 de marzo; y la de Benín, al 54-2024, emitido el 17 de abril. Las tres designaciones fueron publicadas en La Gaceta durante marzo y abril de ese año.

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El Acuerdo Presidencial 153-2026 fijó la revocación de los nombramientos con carácter retroactivo al 12 de octubre de 2026. (Imagen de cortesía)
El Acuerdo Presidencial 153-2026 fijó la revocación de los nombramientos con carácter retroactivo al 12 de octubre de 2026. (Imagen de cortesía)

El nombramiento ante Ghana figuraba en el Acuerdo 67-2024, fechado el 13 de mayo y publicado el 15 de mayo. La última representación incorporada a su cargo fue Nigeria, mediante el Acuerdo 154-2024, firmado el 20 de agosto y publicado dos días después.

La resolución suscrita por Ortega y Murillo anuló expresamente cada uno de esos seis acuerdos. El documento oficial no indicó si Andino será trasladado a otra institución estatal ni precisó las razones de su destitución.

El recorrido político del exdirigente estudiantil

Andino fue presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua y permaneció durante más de doce años en las aulas universitarias como dirigente vinculado al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En 2018 integró la mesa del primer Diálogo Nacional como representante del sector estudiantil y juvenil del Gobierno.

Ese mismo año pidió retirar a la Universidad Centroamericana, posteriormente confiscada, la partida presupuestaria del 6%. Su participación en el diálogo lo ubicó entre los rostros del oficialismo durante la rebelión de abril de 2018.

En su perfil personal de la red social X, el exembajador se presenta como “revolucionario nicaragüense, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Antropología y liderazgo social”. También se define como “nacionalista, antiimperialista y sandinista siempre”.

Andino administraba desde Burkina Faso las delegaciones concurrentes ante Togo, Níger, Benín, Ghana y Nigeria. (Imagen de cortesía)
Andino administraba desde Burkina Faso las delegaciones concurrentes ante Togo, Níger, Benín, Ghana y Nigeria. (Imagen de cortesía)

En octubre de 2026, Sandy Anabell Dávila Sandoval fue removida como embajadora ante Japón y Tailandia y reasignada como encargada de negocios en Burkina Faso, según Despacho 505. El cambio quedó establecido en el Acuerdo Presidencial 135-2026.

La permanencia más breve correspondió a Daysi Ivette Torres Bosques, quien fue destituida en marzo de 2026 como embajadora en Cuba, después de haber sido removida de la representación en Venezuela. La decisión se adoptó mediante el Acuerdo Presidencial 42-2026, tras apenas 50 días en el puesto.

El Ejecutivo también canceló el nombramiento de Elías Chávez Obando como embajador en Bolivia, cargo que ocupaba de forma ininterrumpida desde 2012. En julio, el Acuerdo Presidencial 104-2026 dejó sin efecto la designación de Harold de Jesús Delgado como embajador en Colombia, función que desempeñaba desde 2024.

En octubre, el Acuerdo Presidencial 121-2026 anuló el nombramiento de Rosalía Concepción Bohórquez Palacios como representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Suiza, de acuerdo con La Gaceta. A finales de julio, Mónica Robelo Raffone fue removida de la representación diplomática en Roma, según La Prensa, mientras que en mayo se revocó el nombramiento de Guisell Socorro Morales Echaverry como encargada de negocios en Estados Unidos; después pasó a ocupar el cargo de ministra asesora de la Presidencia.

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