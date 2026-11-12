El Salvador: El Plan Trifinio y Santa Ana Norte firman un acuerdo para proyectos ambientales y productivos

El vicepresidente Félix Ulloa y autoridades locales firmaron un acuerdo de cooperación técnica en Metapán para proteger la biodiversidad y las zonas de recarga hídrica. (Cortesía: Dirección Trinacional de Comunicaciones de Plan Trifinio)

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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, participó en Metapán en una jornada de cooperación entre el Plan Trifinio y la Municipalidad de Santa Ana Norte para reforzar la seguridad alimentaria, las actividades productivas y la conservación ambiental en el territorio.

El encuentro, denominado “Conservación y Desarrollo Local, Seguridad Alimentaria: Uniendo Esfuerzos en Santa Ana Norte”, reunió a entidades gubernamentales, autoridades municipales y cooperantes internacionales. La actividad incluyó la firma de un acuerdo de cooperación técnica para desarrollar proyectos conjuntos de protección de la biodiversidad, zonas de recarga hídrica, turismo sostenible y formación forestal.

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Santa Ana Norte concentra recursos agrícolas, hídricos y pesqueros que fueron presentados como bases para el desarrollo económico local. Ulloa sostuvo que la reactivación agropecuaria y el uso sostenible de los recursos naturales forman parte de la estrategia gubernamental para garantizar la alimentación de la población.

La jornada contempló asistencia para familias afectadas por la sequía, acciones de prevención de incendios forestales y apoyo a la pesca artesanal. Plan Trifinio El Salvador informó que los programas buscarán mejorar las condiciones de vida de las comunidades mediante el fortalecimiento de sus capacidades productivas.

El vicepresidente Félix Ulloa afirmó que el desarrollo del país requiere asegurar la alimentación popular y aprovechar de forma sostenible los recursos hídricos. (Cortesía: Dirección Trinacional de Comunicaciones de Plan Trifinio)

Las entregas para familias, productores y pescadores

Las comunidades recibieron una primera entrega de 450 paquetes alimentarios para hogares en situación de vulnerabilidad. La ayuda tuvo una inversión aproximada de $ 20,000 y fue financiada con apoyo extranjero.

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También se entregó equipamiento para los guardarecursos de las áreas naturales protegidas Montecristo y San Diego. Los recursos, valuados en alrededor de $ 15,000, provinieron de la cooperación alemana canalizada a través del Banco de Desarrollo KfW.

La Municipalidad de Santa Ana Norte distribuyó equipos e insumos para fortalecer la producción cafetalera y hortícola. Además, entregó 90 lanchas fabricadas en Metapán a organizaciones de pescadores artesanales del lago de Güija.

El secretario ejecutivo trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, destacó la coordinación entre instituciones públicas y cooperantes para impulsar iniciativas de conservación, seguridad alimentaria y desarrollo agrícola y pesquero. El alcalde de Santa Ana Norte, Carlos Landaverde, señaló que la agricultura y el café sostienen parte de la economía local y pidió mantener el respaldo a los productores.

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El acuerdo firmado entre la municipalidad y el Plan Trifinio también contempla la construcción de un hotel-escuela en Metapán. La infraestructura se incorporará a las iniciativas de desarrollo territorial previstas para la zona.

El programa interinstitucional incluyó asistencia para comunidades afectadas por la sequía y medidas para prevenir incendios forestales. (Cortesía: Dirección Trinacional de Comunicaciones de Plan Trifinio)

El potencial hídrico y productivo de Santa Ana Norte

Ulloa resaltó la presencia del lago de Güija, lagunas, mantos acuíferos y el río Lempa, junto con las cadenas productivas que funcionan en el distrito. “No puede haber desarrollo, no puede haber progreso en un país si no está asegurada la alimentación de su población”, afirmó durante el encuentro.

El vicepresidente planteó que el desarrollo de Santa Ana Norte debe combinar el aprovechamiento de sus recursos con la protección ambiental. La zona fue definida como un territorio con capacidad para ampliar su producción agrícola, pesquera y cafetalera.

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Participaron la presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua, Ethel Cabrera; el presidente del Instituto Salvadoreño del Café, Mauricio Sansivirini; el director ejecutivo nacional de Plan Trifinio El Salvador, Sergio Bran; el representante de la Dirección de Economía Azul, Misael Chavarría; el encargado de negocios de la Embajada del Reino de Marruecos, Brahim Baddi, y el representante de las comunidades beneficiarias, Edras Alonzo.