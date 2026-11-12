El Salvador

El Salvador: El Plan Trifinio y Santa Ana Norte firman un acuerdo para proyectos ambientales y productivos

La iniciativa, presentada durante una jornada con autoridades y cooperantes internacionales en Metapán, prevé acciones sobre biodiversidad, recarga hídrica, turismo sostenible y capacitación forestal para las comunidades de la zona

El vicepresidente Félix Ulloa y autoridades locales firmaron un acuerdo de cooperación técnica en Metapán para proteger la biodiversidad y las zonas de recarga hídrica. (Cortesía: Dirección Trinacional de Comunicaciones de Plan Trifinio)
El vicepresidente Félix Ulloa y autoridades locales firmaron un acuerdo de cooperación técnica en Metapán para proteger la biodiversidad y las zonas de recarga hídrica. (Cortesía: Dirección Trinacional de Comunicaciones de Plan Trifinio)
Guardar

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, participó en Metapán en una jornada de cooperación entre el Plan Trifinio y la Municipalidad de Santa Ana Norte para reforzar la seguridad alimentaria, las actividades productivas y la conservación ambiental en el territorio.

El encuentro, denominado “Conservación y Desarrollo Local, Seguridad Alimentaria: Uniendo Esfuerzos en Santa Ana Norte”, reunió a entidades gubernamentales, autoridades municipales y cooperantes internacionales. La actividad incluyó la firma de un acuerdo de cooperación técnica para desarrollar proyectos conjuntos de protección de la biodiversidad, zonas de recarga hídrica, turismo sostenible y formación forestal.

PUBLICIDAD

Santa Ana Norte concentra recursos agrícolas, hídricos y pesqueros que fueron presentados como bases para el desarrollo económico local. Ulloa sostuvo que la reactivación agropecuaria y el uso sostenible de los recursos naturales forman parte de la estrategia gubernamental para garantizar la alimentación de la población.

La jornada contempló asistencia para familias afectadas por la sequía, acciones de prevención de incendios forestales y apoyo a la pesca artesanal. Plan Trifinio El Salvador informó que los programas buscarán mejorar las condiciones de vida de las comunidades mediante el fortalecimiento de sus capacidades productivas.

El vicepresidente Félix Ulloa afirmó que el desarrollo del país requiere asegurar la alimentación popular y aprovechar de forma sostenible los recursos hídricos. (Cortesía: Dirección Trinacional de Comunicaciones de Plan Trifinio)
El vicepresidente Félix Ulloa afirmó que el desarrollo del país requiere asegurar la alimentación popular y aprovechar de forma sostenible los recursos hídricos. (Cortesía: Dirección Trinacional de Comunicaciones de Plan Trifinio)

Las entregas para familias, productores y pescadores

Las comunidades recibieron una primera entrega de 450 paquetes alimentarios para hogares en situación de vulnerabilidad. La ayuda tuvo una inversión aproximada de $ 20,000 y fue financiada con apoyo extranjero.

PUBLICIDAD

También se entregó equipamiento para los guardarecursos de las áreas naturales protegidas Montecristo y San Diego. Los recursos, valuados en alrededor de $ 15,000, provinieron de la cooperación alemana canalizada a través del Banco de Desarrollo KfW.

La Municipalidad de Santa Ana Norte distribuyó equipos e insumos para fortalecer la producción cafetalera y hortícola. Además, entregó 90 lanchas fabricadas en Metapán a organizaciones de pescadores artesanales del lago de Güija.

El secretario ejecutivo trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, destacó la coordinación entre instituciones públicas y cooperantes para impulsar iniciativas de conservación, seguridad alimentaria y desarrollo agrícola y pesquero. El alcalde de Santa Ana Norte, Carlos Landaverde, señaló que la agricultura y el café sostienen parte de la economía local y pidió mantener el respaldo a los productores.

El acuerdo firmado entre la municipalidad y el Plan Trifinio también contempla la construcción de un hotel-escuela en Metapán. La infraestructura se incorporará a las iniciativas de desarrollo territorial previstas para la zona.

El programa interinstitucional incluyó asistencia para comunidades afectadas por la sequía y medidas para prevenir incendios forestales. (Cortesía: Dirección Trinacional de Comunicaciones de Plan Trifinio)
El programa interinstitucional incluyó asistencia para comunidades afectadas por la sequía y medidas para prevenir incendios forestales. (Cortesía: Dirección Trinacional de Comunicaciones de Plan Trifinio)

El potencial hídrico y productivo de Santa Ana Norte

Ulloa resaltó la presencia del lago de Güija, lagunas, mantos acuíferos y el río Lempa, junto con las cadenas productivas que funcionan en el distrito. “No puede haber desarrollo, no puede haber progreso en un país si no está asegurada la alimentación de su población”, afirmó durante el encuentro.

El vicepresidente planteó que el desarrollo de Santa Ana Norte debe combinar el aprovechamiento de sus recursos con la protección ambiental. La zona fue definida como un territorio con capacidad para ampliar su producción agrícola, pesquera y cafetalera.

Participaron la presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua, Ethel Cabrera; el presidente del Instituto Salvadoreño del Café, Mauricio Sansivirini; el director ejecutivo nacional de Plan Trifinio El Salvador, Sergio Bran; el representante de la Dirección de Economía Azul, Misael Chavarría; el encargado de negocios de la Embajada del Reino de Marruecos, Brahim Baddi, y el representante de las comunidades beneficiarias, Edras Alonzo.

Temas Relacionados

Santa AnaSeguridad alimentariaConservación ambientalEl SalvadorMetapán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De ingeniero a chef, la historia de Keerthy Raghu, el joven de la India que eligió vivir en El Salvador

La pandemia, los cambios en la seguridad y la escasez de opciones gastronómicas de su país en San Salvador fueron los factores que impulsaron una decisión que cambió su rumbo por completo

De ingeniero a chef, la historia de Keerthy Raghu, el joven de la India que eligió vivir en El Salvador

El Salvador: director de Agenda Migrante advierte sobre falsas promesas de “coyotes” para llevar personas a Estados Unidos

César Ríos advirtió que las redes de tráfico pueden aprovechar el cambio de tono para captar migrantes, aunque Washington no ha comunicado una apertura fronteriza ni mecanismos nuevos de regularización

El Salvador: director de Agenda Migrante advierte sobre falsas promesas de “coyotes” para llevar personas a Estados Unidos

Ordenan juicio contra un hombre acusado de tráfico ilícito de drogas en San Salvador

La resolución mantiene en prisión preventiva a Gustavo Humberto B. N., de 37 años, tras valorar la prueba presentada por la Fiscalía y remitir el expediente a un tribunal de sentencia

Ordenan juicio contra un hombre acusado de tráfico ilícito de drogas en San Salvador

“Hasta el tope” La ofensiva guerrillera más fuerte del conflicto armado salvadoreño cumple 37 años

Si bien no consiguió una victoria militar, ni derrocar al gobierno, las fuerzas guerrilleras decidieron mostrar la capacidad de su brazo armado durante la guerra civil salvadoreña en una ofensiva en la capital.

“Hasta el tope” La ofensiva guerrillera más fuerte del conflicto armado salvadoreño cumple 37 años

Salvadoreño con TPS y problemas de salud no puede retirar su pensión tras 25 años de trabajo en Estados Unidos

José, quien perdió una pierna por complicaciones de la diabetes, depende de la ayuda de su familia para alimentarse después de recibir una notificación sobre la suspensión de sus beneficios del Seguro Social

Salvadoreño con TPS y problemas de salud no puede retirar su pensión tras 25 años de trabajo en Estados Unidos

TECNO

“El éxito no es sinónimo de maldad”: Jeff Bezos responde por qué la sociedad ve a los más ricos como los malos de la película

“El éxito no es sinónimo de maldad”: Jeff Bezos responde por qué la sociedad ve a los más ricos como los malos de la película

El botón HD no basta: así se envían fotos en calidad real por WhatsApp

Microsoft podría pagar a los usuarios por alquilar su tarjeta gráfica en reposo para entrenar ia

Los modelos de IA ahora tienen una vida media de solo 6 semanas: esta es la causa

Microsoft prometió que otros clientes no pagarán la electricidad que consumen sus centros de datos

ENTRETENIMIENTO

Descartan apuñalamiento durante fiesta en la casa de Jamie Foxx; investigan tres agresiones

Descartan apuñalamiento durante fiesta en la casa de Jamie Foxx; investigan tres agresiones

Frankie Muniz fue hospitalizado tras sufrir un accidente durante prácticas de NASCAR

Cambio climático, autoficción y la herencia de Jean Genet: las bases de The Melting, el próximo libro de Patti Smith

‘Avengers: Endgame’ vuelve a Disney+ con contenido especial para preparar el camino a ‘Doomsday’

Dua Lipa resuelve el conflicto legal por “Levitating” tras años de disputas

MUNDO

La presunta espía china Alice Huang regresó a Beijing en medio de la polémica por el caso Nvidia y su CEO

La presunta espía china Alice Huang regresó a Beijing en medio de la polémica por el caso Nvidia y su CEO

Hungría dictó prisión preventiva al hermano de Viktor Orbán por una presunta trama de tráfico ilegal de migrantes

El petróleo volvió a subir tras varios días de caídas por el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos celebró los avances del diálogo entre Rusia y Ucrania, pero alertó que “no hay confianza” para alcanzar la paz

El régimen de Irán amenazó con atacar bases de Estados Unidos en Europa si son utilizadas para bombardear su territorio