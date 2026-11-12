Cuba

Cuba prohibió a las embajadas extranjeras importar y usar equipos Starlink

La Cancillería comunicó la medida el 9 de noviembre a misiones acreditadas en La Habana, sin detallar sanciones ni alternativas de conectividad ante apagones y fallas de las telecomunicaciones estatales

Una mano presiona un mecanismo de plástico en la parte posterior de un dispositivo rectangular de color blanco
Una persona manipula la parte posterior del kit Starlink Mini para restablecer la configuración del dispositivo. (Foto: Starlink)
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Cuba prohibió a las embajadas extranjeras importar y utilizar equipos Starlink, una restricción que extiende al ámbito diplomático las limitaciones aplicadas a ciudadanos y empresas nacionales y que reduce las alternativas de conexión fuera de la red estatal durante apagones y fallas de telecomunicaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba comunicó la medida el 9 de noviembre a las misiones y organismos internacionales acreditados en La Habana.

De acuerdo con medios locales, varios vendedores de antenas satelitales de Santa Clara recibieron penas de entre cuatro y cinco años de prisión el 24 de octubre por comercializar estos dispositivos. Durante los registros en viviendas de vendedores y compradores, las autoridades incautaron 37 equipos e impusieron a los compradores multas, además de retirarles las antenas.

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La prohibición diplomática sobre equipos de conexión satelital

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La comunicación dirigida a las representaciones extranjeras recuerda la Nota Verbal número 2372, emitida el 6 de enero de 2025, sobre la importación y el uso de equipos de telecomunicaciones. La disposición establece que no se autoriza la entrada ni el empleo en territorio cubano de terminales de comunicaciones satelitales de internet de la marca Starlink.

La existencia de la orden fue difundida inicialmente por 14ymedio, sitio de noticias cubano, que tuvo acceso a la comunicación oficial, y posteriormente confirmada por Martí Noticias, medio de comunicación con sede en Miami, mediante dos fuentes diplomáticas. La formulación no distingue entre dispositivos para uso privado y aquellos destinados a las comunicaciones internas de una sede diplomática.

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La Cancillería fundamentó la prohibición en la soberanía nacional sobre el espectro radioeléctrico, definido como un recurso inalienable protegido por la Constitución. A la vez, afirmó que mantiene su disposición a facilitar las funciones diplomáticas de acuerdo con el derecho internacional.

El documento no especifica sanciones para las embajadas que incumplan la medida ni aclara qué opciones de conectividad tendrán cuando fallen las redes nacionales. Tampoco indica si las autoridades detectaron terminales operativas en misiones extranjeras o si existen procedimientos abiertos por posibles infracciones.

Varias embajadas y numerosas micro, pequeñas y medianas empresas privadas ya cuentan con estos sistemas, de acuerdo con una fuente citada por 14ymedio. La advertencia incorpora así a las representaciones diplomáticas a una política que ya alcanzaba a usuarios particulares y negocios cubanos.

La dependencia de ETECSA y las conexiones durante apagones

Starlink, desarrollado por SpaceX, la empresa de Elon Musk, ofrece acceso a internet a través de una constelación de satélites de órbita baja. Su funcionamiento no depende de las redes terrestres de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, el monopolio estatal de las comunicaciones.

Aunque el servicio no se comercializa oficialmente en Cuba, algunos usuarios instalaron terminales adquiridas en el extranjero y contratadas bajo determinadas modalidades de itinerancia. En marzo, Musk confirmó públicamente esa posibilidad: “Funciona en Cuba, simplemente no se puede vender allí”.

Las conexiones satelitales pueden mantenerse durante los cortes eléctricos si los usuarios disponen de baterías o paneles solares. Semanas después de la declaración de Musk, se documentaron instalaciones clandestinas en viviendas de La Habana, Matanzas y Santa Clara, donde los propietarios buscaban preservar el acceso a internet durante los apagones.

21/01/2021 Programa de internet con red de satélites Starlink. Starlink, la división de SpaceX diseñada para crear una red intercontectada de satélites para proveer de Internet a todo el mundo, ha empezado la expansión de su programa de prueba, que a lo largo de este año también incluirá a España. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SPACEX
21/01/2021 Programa de internet con red de satélites Starlink. Starlink, la división de SpaceX diseñada para crear una red intercontectada de satélites para proveer de Internet a todo el mundo, ha empezado la expansión de su programa de prueba, que a lo largo de este año también incluirá a España. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SPACEX

Las conexiones independientes reducen la dependencia de la infraestructura de ETECSA, pero no garantizan por sí mismas privacidad absoluta ni excluyen todas las formas de vigilancia digital. Para las sedes diplomáticas, la disponibilidad de un canal estable de respaldo resulta relevante tanto para las gestiones cotidianas como para responder a emergencias durante interrupciones prolongadas.

Decomisos, sanciones y restricciones a proveedores privados

La ofensiva estatal contra estos equipos incluyó el decomiso de 20 kits Starlink y 85 enrutadores en el aeropuerto de La Habana, informado por la Aduana en abril de 2025. La Resolución 1/2026 del Ministerio de Comunicaciones, publicada el 21 de mayo, mantuvo las limitaciones sobre terminales satelitales y otros aparatos capaces de establecer comunicaciones fuera de las redes autorizadas.

Martí Noticias entrevistó a Raudel García Bringas, un empresario cubano radicado en Estados Unidos, quien aseguró que su compañía ofrece conectividad satelital a clientes en la isla desde hace más de tres años. Entre sus usuarios mencionó a trabajadores que prestan servicios para empresas extranjeras y pequeños negocios que necesitan conexiones estables para operar.

Hasta el momento, no se informaron públicamente acciones contra alguna embajada por utilizar Starlink.

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