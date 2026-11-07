La historia del joven que retomó el proyecto de su abuelo para digitalizar y ordenar la búsqueda de residencias para personas mayores

Guido Marshall, creador de Abrazarte, la plataforma digital que centraliza información de residencias para facilitar la toma de decisiones familiares ante situaciones de cuidado complejas.

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Guido Marshall lanzó Abrazarte en agosto de 2025 para centralizar la información sobre residencias para personas mayores y facilitar una búsqueda que suele comenzar en medio de una internación, una caída o la imposibilidad de sostener los cuidados en el hogar.

La plataforma reúne ubicación, servicios, modalidades de estadía, rangos de precios, fotografías, reseñas de familias y vías de contacto. Las familias aplican filtros, comparan instituciones y llegan a las consultas o visitas con criterios definidos.

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Desde su lanzamiento, Abrazarte incorporó más de 120 instituciones y recibe más de 1.000 visitas diarias de familias. La iniciativa comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego se extendió a Zona Norte, Zona Este y Zona Sur, mientras inicia su presencia en la costa atlántica.

Una búsqueda atravesada por la urgencia y la falta de información

Elegir una residencia implica conocer las necesidades de la persona mayor y evaluar qué condiciones debe reunir el lugar donde vivirá. Sin embargo, las familias suelen encontrar datos dispersos, descripciones incompletas y formatos que dificultan la comparación entre establecimientos.

Marshall sostuvo que la plataforma busca ordenar ese proceso sin reemplazar la decisión familiar. “Detrás de cada decisión hay una persona con preferencias, una historia y necesidades propias”, afirmó.

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El proyecto nació a partir de un servicio telefónico ideado por el abuelo de Marshall, cuya iniciativa fue recuperada y adaptada a formato digital como tesis universitaria.

No todas las personas mayores requieren una residencia. En algunos casos, la continuidad en el hogar con apoyos adecuados puede ser la alternativa más conveniente; en otros, una institución puede ofrecer cuidados que la familia no puede garantizar por sí sola.

La información publicada en Abrazarte es entregada por cada residencia que se incorpora. El equipo contacta a los establecimientos, les propone sumarse y luego solicita los datos mediante formularios para completar sus características, trayectoria y servicios.

La iniciativa familiar que se convirtió en plataforma para facilitar la elección de residencias de mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nosotros no sacamos ninguna información que la residencia no nos provea”, explicó Marshall. El objetivo es que las instituciones puedan describir con precisión qué ofrecen y qué necesidades están en condiciones de atender.

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De una idea familiar a una plataforma digital

El antecedente del proyecto se remonta a 2018 y 2019, cuando Leonardo Henquin, abuelo de Marshall, y su socio y David Wald desarrollaron un servicio de intermediación para orientar a familias que buscaban residencias. La propuesta surgió después de experiencias personales en las que enfrentaron dificultades para encontrar información “concreta, confiable y transparente”.

Guido retomó el proyecto iniciado por su abuelo y su socio para brindar transparencia a las familias al elegir un geriátrico.

Ese primer modelo funcionaba por teléfono: las familias llamaban, recibían recomendaciones y la residencia pagaba una comisión si se concretaba el ingreso. Marshall comenzó su vida laboral elaborando bases de datos para esa iniciativa.

La pandemia interrumpió el proyecto, en un período especialmente complejo para las residencias y las personas mayores. Años después, mientras cursaba Comunicación Digital, Marshall retomó la idea como tesis y la transformó en un prototipo orientado a la consulta digital.

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El emprendedor consideró que un servicio telefónico tenía un alcance limitado y que una plataforma podía ampliar la visibilidad de residencias que no cuentan con equipos de comunicación o recursos para invertir en publicidad digital. Antes del lanzamiento, logró sumar 25 establecimientos mediante contactos directos.

La plataforma reúne datos clave de más de 120 instituciones en CABA, Gran Buenos Aires y la Costa Atlántica, permitiendo filtrar por servicios, costos y ubicación.

—¿Qué imaginás a futuro?

—Me encantaría que un hijo de un adulto mayor pudiera decir: “Me gustaría que mi madre se mantenga más activa”, y que dentro de Abrazarte encontrara actividades para estimularse cognitivamente. Eso es lo que proyecto, aunque todo proyecto tiene un orden y etapas.

—¿Qué te movilizó para recuperar una idea que había empezado tu abuelo?

—Primero, admiro a mi abuelo: es mi ejemplo. Él me pudo transmitir la importancia del proyecto y yo quería continuarlo. Me dio mucha lástima que se hubiera abandonado. Durante todos esos años lo pensé y me reuní con el socio para ver si podía continuar la idea.

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Evaluar las necesidades particulares de cada adulto mayor es clave para definir entre la atención en el hogar o una institución adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expansión al interior del país y nuevos mercados

La proyección de Abrazarte es ampliar su cobertura a todo el país y, más adelante, a otros mercados. Marshall proyecta también un desarrollo que conecte a las familias con actividades, productos y servicios destinados a acompañar las necesidades de las personas mayores.

—¿Cómo era tu relación con tu abuelo cuando eras chico?

—Mi abuelo y mi abuela, que falleció, fueron mis segundos padres. Si conozco lugares del mundo es porque me llevaron ellos. Si tengo los valores que siento que tengo es por ellos, además de mi padre. Y si hoy tengo esa alma y esa ambición, es por él.

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—¿Qué representa su historia para vos?

—La vida que quiero tener es la vida que él consiguió, porque se hizo desde abajo. Desde chico empezó a laburar, igual que yo, y se hizo solo. Es un poco lo que quiero hacer y lo que busco a través del trabajo desde tan chico.