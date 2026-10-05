Niza, Milán, Bari y Sorrento como puntos de partida: cómo diseñar un viaje silver por Europa sin deshacerse de la valija cada dos días

Niza permite organizar excursiones de un día hacia Mónaco, Menton, Antibes, Èze y Cannes. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

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Viajar por Europa suele evocar una escena repetida y desgastante en la que el viajero llega a una ciudad, hace el check-in, recorre a toda prisa durante dos días, vuelve al hotel, arma nuevamente la valija y parte hacia el próximo destino. Tres noches en Roma, dos en Florencia, tres en París y dos en Londres para luego volver a armar la valija. Al regresar, queda la satisfacción de haber conocido muchos lugares, pero también surge una pregunta inevitable: “¿cuánto tiempo tuvimos realmente para disfrutar de cada uno?”.

Frente a esta realidad, el periodista de viajes Damián Umansky sostiene que “menos hoteles, menos valijas y más tiempo para disfrutar” es la clave para descubrir varios destinos sin convertir las vacaciones en una carrera contra el reloj, y propone una filosofía para el viajero senior basada en elegir una ciudad como base para recorrer sus alrededores.

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Esta alternativa de viaje, que resulta especialmente atractiva después de los 50, no significa viajar menos, sino «viajar con otro ritmo». Según explica Umansky, “cada cambio de ciudad tiene un costo que muchas veces no aparece en el presupuesto”, pues implica hacer el check-out, trasladarse hasta una estación o aeropuerto, esperar, viajar, llegar, encontrar el nuevo alojamiento, hacer el check-in, volver a organizar las pertenencias y recién entonces comenzar a disfrutar.

Una mudanza de hotel puede consumir buena parte de una jornada, mientras que al hacer base durante cinco, seis o siete noches, el viajero recupera tiempo, la habitación deja de ser un simple lugar donde dormir y el barrio empieza a resultar familiar, para tener un café preferido, un supermercado conocido, una plaza donde sentarse o un restaurante al que regresar para que “por unos días, el turista empieza a sentirse un poco vecino”.

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Niza como base para recorrer la Costa Azul

Niza se presenta como un excelente ejemplo de esta filosofía para descubrir la Costa Azul. En lugar de cambiar de hotel para visitar cada localidad, Niza puede funcionar como base durante cinco o seis noches para organizar excursiones de un día hacia los destinos más atractivos de la región.

Desde la capital francesa de la Costa Azul es posible visitar Mónaco y Montecarlo en una sola jornada sin mudar de hotel.

De este modo, Mónaco y Montecarlo pueden visitarse cómodamente en una jornada, así como Menton, prácticamente en la frontera con Italia, o localidades como Antibes y Juan-les-Pins. Otra posibilidad es dedicar una jornada a Èze y combinarla con Villefranche-sur-Mer, además de incorporar Cannes al itinerario.

Para Umansky, “la ventaja no está solamente en la logística”, ya que al finalizar cada excursión es posible regresar a Niza, cenar tranquilamente, caminar por el Paseo de los Ingleses o descansar sin tener que volver a hacer la valija porque al día siguiente se sigue durmiendo en el mismo lugar.

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Londres, punto de partida para excursiones al sur de Inglaterra

Por su parte, Londres constituye otro caso muy interesante al tratarse de una capital que merece varios días por sí misma y que, al mismo tiempo, puede convertirse en una excelente base para realizar excursiones.

El cronista sugiere que con seis o siete noches se puede combinar la visita a los principales atractivos londinenses con alguna escapada, destinando una jornada a Windsor con su famoso castillo, otra a Oxford para recorrer su histórica universidad y sus calles, o visitando Cambridge, Brighton o Bath según los intereses y el tiempo disponible.

Una permanencia de seis o siete noches en Londres habilita visitas breves a Windsor, Oxford, Cambridge, Brighton y Bath. REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo

La clave para Umansky está en no intentar hacerlo todo, permitiendo disfrutar de Londres con tranquilidad durante varios días y reservar una o dos jornadas para salir de la ciudad, de forma que el viaje deja de ser una sucesión de destinos y se transforma en una combinación más equilibrada entre ciudad, excursiones y descanso.

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Milán y los alrededores del norte italiano

En cuanto al norte de Italia, Milán suele aparecer en los itinerarios europeos como una ciudad de paso, pero Damián Umansky destaca que puede funcionar como una excelente base. Una estadía de cinco o seis noches permite conocer la ciudad con tranquilidad y dedicar días a sus alrededores, una de las posibilidades más atractivas es el Lago de Como, donde se puede dedicar una jornada a recorrer Como y continuar hacia Bellagio o Varenna.

La ciudad de Milán sirve como centro estratégico para realizar escapadas al Lago de Como, Bérgamo, Turín y Pavía.

Es posible, además, realizar una excursión a Bérgamo para apreciar su espectacular Città Alta, contemplar Turín en una jornada completa por su distancia y atractivos, o planear una escapada más corta a Pavía. Esta fórmula permite volver cada tarde a Milán, dormir en el mismo hotel y continuar al día siguiente sin comenzar nuevamente el ritual de traslado.

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Bari y la Puglia sin mudanzas

Para descubrir el sur de Italia, Bari se convierte en una base perfecta para recorrer Puglia, una región que invita a viajar sin demasiadas mudanzas. Con cinco o seis noches es posible combinar la visita a Bari con excursiones a Alberobello, famoso por sus trulli; Polignano a Mare, con sus casas construidas sobre los acantilados del Adriático; y Monopoli, con su casco histórico y su puerto. También se puede visitar la «ciudad blanca» de Ostuni o acercarse a Matera, que aunque está fuera de Puglia queda relativamente cercana y posee un paisaje urbano absolutamente singular.

Bari otorga un punto de partida para conocer localidades de Puglia como Alberobello, Polignano a Mare, Monopoli y Ostuni.

Como resalta Damián Umansky, “Puglia tiene numerosos atractivos, pero no es necesario dormir en cada uno de ellos para conocerlos”, de modo que Bari otorga un alojamiento estable para organizar salidas según el clima, el cansancio o las ganas, y permite regresar a caminar por el centro histórico, el paseo marítimo o cenar sin pensar en el próximo check-in.

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Sorrento como base en el Golfo de Nápoles

En el caso de la Costa Amalfitana y el Golfo de Nápoles, Sorrento cumple un papel similar al de Niza. Para esta zona, Damián Umansky recomienda “una estadía de cuatro o cinco noches como mínimo, especialmente si se quiere evitar que las excursiones se conviertan en una carrera”.

Desde Sorrento se puede organizar un día para recorrer Positano, Amalfi y Ravello; otro dedicado a Capri; y un tercero para Pompeya y el área del Vesubio, dejando espacio para disfrutar de la propia Sorrento que muchas veces queda reducida a una parada logística. La posibilidad de regresar cada tarde a la misma habitación modifica completamente la experiencia, ya que tras una jornada de curvas, miradores, pueblos y mar, no hay que buscar otro hotel ni reorganizar el equipaje, sino simplemente regresar, descansar y salir a cenar.

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Sorrento permite descubrir Positano, Capri y Pompeya con la tranquilidad de no tener que armar las valijas cada tarde.

Cómo combinar varias bases en un mismo viaje

Niza, Londres, Milán, Bari y Sorrento están en regiones diferentes y ofrecen experiencias muy distintas, pero comparten la capacidad de ser un punto de partida para descubrir otros lugares sin cambiar de alojamiento permanentemente.

Damián Umansky aclara que no es necesario elegir una única base para todo el viaje, sino que se puede pensar en dos, tres o cuatro bases estratégicas y construir el itinerario alrededor de ellas. Un ejemplo práctico para un viaje largo y variado sería concatenar una Base 1 en Londres de 6 a 7 noches, una Base 2 en Milán de 5 a 6 noches, una Base 3 en Niza de 5 a 6 noches y una Base 4 en Bari de 5 a 6 noches, logrando visitar numerosos destinos con muchas menos mudanzas.

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Bari ofrece un alojamiento estable en el sur de Italia para explorar la belleza de Puglia a un ritmo pausado.

El verdadero lujo en este tipo de itinerarios pasa por tener tiempo, ya que al no tener que tomar un tren a las 8.15 para trasladarse al próximo destino, existe la libertad de desayunar sin mirar el reloj, caminar, sentarse en una plaza, entrar en una librería, visitar nuevamente un restaurante que gustó, dormir una siesta o simplemente no hacer nada. Para muchos viajeros de la generación silver, las vacaciones ya no tienen como objetivo acumular destinos, sino conocer mejor, disfrutar más y regresar menos cansados. Como concluye Umansky, “no se trata de viajar menos, sino de viajar distinto”.