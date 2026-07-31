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El mensaje de La Joaqui a Luck Ra en medio de su duelo por su ruptura: “Sin rencores”

En un breve clip, la artista eligió una definición sobre su vínculo que evitó reproches y mostró su proceso de sanación

La cantante de RKT publicó un video que mostró sus verdaderos sentimientos

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A días de expresar sus sentimientos por Luck Ra, y de derramar lágrimas al contar el final de su relación, La Joaqui reapareció en sus redes. Esta vez, en medio de su búsqueda de sanación, la cantante de RKT le envió un mensaje al cordobés y mostró cómo evoluciona su corazón roto.

Desde la comodidad de su hogar, luciendo una remera negra y un jogging gris, la joven eligió grabar un breve video. Si bien en el clip solamente se acomoda el pelo y mira fijamente a cámara, lo que más destacó fue la frase que eligió para describir el momento: “Sin rencores, porque fuiste la historia de amor más sana y bonita que me dieron alguna vez”.

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Sin mencionarlo, La Joaqui se despidió de Luck Ra como parte de su duelo. En la sección de comentarios, una seguidora reflexionó: “Él perdió a una gran mujer y ese va a ser su karma”. El mensaje no pasó desapercibido por la artista, quien devolvió: “Él siempre fue un gran hombre también, que una persona cambie de rumbo no cambia lo que es”.

Durante una transmisión de PLP, el programa nocturno de Luzu TV, La Joaqui abordó por primera vez en público su separación de Luck Ra. Frente a las cámaras y acompañada por sus colegas Evitta Luna, Anita Espósito y Flor Jazmín, la cantante no evitó ninguna pregunta y compartió, con notable emoción, detalles sobre el final del vínculo que mantuvo con el músico cordobés. Explicó que la relación se terminó sin conflictos, traiciones ni episodios de toxicidad, sino por una cuestión de tiempos personales y proyectos que no lograron coincidir.

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La Joaqui se despide de Luck Ra con una frase que llamó la atención
La Joaqui le respondió a una fanática que criticó a Luck Ra por dejarla

La Joaqui inició su intervención disculpándose por sus ausencias en emisiones anteriores y remarcó que su presencia en el programa respondía a la necesidad de cumplir con sus responsabilidades laborales. Desde el primer momento, se mostró honesta al hablar sobre el impacto emocional que le provocó la ruptura. “Nunca antes había sentido un amor así. Me enamoré profundamente. Él sigue siendo el amor de mi vida y, por eso, deseo que sea feliz, aunque esa felicidad ya no tenga que ver conmigo”, expresó entre lágrimas, mientras sus compañeras la apoyaban con gestos de contención y palabras de aliento.

A lo largo de la entrevista, la artista insistió en que la separación no estuvo vinculada a terceras personas, infidelidades ni malos tratos. Subrayó que el final del vínculo no respondió a situaciones negativas, sino a la necesidad de aceptar que un proyecto compartido no pudo avanzar. “No se trata de un duelo por maldad, ni por infidelidad, ni por destrato. Es el duelo de aceptar que un sueño se va, que no va a ser”, explicó, aludiendo a las versiones y especulaciones que circularon en redes sociales durante los días previos. En ese sentido, La Joaqui fue enfática y solicitó que cesen los ataques hacia otras personas: “No me hace bien que estén agrediendo a otros. Tampoco es justo que, por lo que ocurre en una pareja, se castigue a una mujer”, reclamó en referencia a los comentarios que involucraron a terceros.

Durante el diálogo, la cantante eligió compartir una escena que, según relató, representa la intensidad del amor que sintió. Narró que, en una de las primeras noches que durmieron juntos, una lluvia intensa la despertó y, al notar que Luck Ra tenía frío, se levantó para taparlo cuidadosamente. “Me encantaba su nariz. Pensaba que, si algún día teníamos hijos, podrían tener su nariz. Y en ese instante, mientras lo tapaba y cerraba la puerta para que no entrara la lluvia, supe que el sentimiento era irreversible”, confesó con la voz quebrada por la emoción.

La Joaqui también reconoció que llegó a proyectar un futuro juntos y que deseaba casarse. Sin embargo, la falta de coincidencia en los tiempos y en las prioridades personales fue determinante para el final de la relación. Según relató, viajó a Madrid para reencontrarse con Luck Ra y allí se produjo la separación definitiva. “Yo quería casarme, estaba muy enamorada, pero el timing no nos acompañó. Y está bien que así sea”, concluyó, sintetizando el proceso de duelo que atraviesa tras el cierre de una etapa marcada por el amor y el aprendizaje.

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