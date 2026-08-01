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Capturan en Honduras a adolescente de 14 años acusado de abusar sexualmente de un niño de 5 años

Un adolescente de 14 años fue requerido en Honduras por su presunta participación en el abuso sexual de un niño de 5 años ocurrido en 2025 en el departamento de La Paz

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la madre de la víctima.(FOTO: Infobae)
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la madre de la víctima.(FOTO: Infobae)
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Un adolescente de 14 años fue requerido por las autoridades de Honduras por su presunta participación en el abuso sexual de un niño de 5 años, un hecho ocurrido en 2025 en una comunidad del departamento de La Paz, informaron fuentes oficiales.

Según la información preliminar, la orden de aprehensión fue ejecutada tras una investigación iniciada luego de la denuncia presentada por la madre de la víctima, quien conoció lo ocurrido a través del relato del menor.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades competentes en materia de niñez y adolescencia, que continuarán con el proceso conforme al marco legal aplicable para personas menores de edad en conflicto con la ley.

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El adolescente fue requerido por autoridades competentes en materia de niñez. (FOTO: Televisión de Tocoa)
El adolescente fue requerido por autoridades competentes en materia de niñez. (FOTO: Televisión de Tocoa)

De acuerdo con la investigación, el presunto hecho ocurrió en las instalaciones en construcción de un edificio destinado a la catequesis de la comunidad de San Miguel, en el departamento de La Paz.

Las diligencias establecen que el adolescente habría interceptado al niño mientras este jugaba en el lugar y posteriormente lo condujo hacia una habitación deshabitada dentro del inmueble.

Según el relato incorporado al expediente, el menor habría sido llevado mediante el uso de la fuerza hasta ese sitio, donde presuntamente ocurrieron los hechos investigados.

La presencia de otros niños interrumpió el hecho

Las autoridades indicaron que la presunta agresión fue interrumpida debido a la presencia de otros niños que se encontraban en las cercanías del inmueble.

Esa circunstancia habría provocado que el adolescente abandonara el lugar antes de que el hecho continuara, según la información preliminar recopilada durante la investigación.

Los investigadores realizaron diversas diligencias para reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias en que se desarrollaron los hechos denunciados.

El proceso continuará conforme a la legislación aplicable a menores infractores. (FOTO: Proceso HN)
El proceso continuará conforme a la legislación aplicable a menores infractores. (FOTO: Proceso HN)

Tras lo sucedido, el niño informó a su madre sobre lo ocurrido, lo que permitió que la familia acudiera ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.

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A partir de ese momento se inició el proceso investigativo, durante el cual se recopilaron los elementos considerados necesarios para solicitar la orden de aprehensión contra el adolescente.

Las diligencias concluyeron con la ejecución del requerimiento por parte de las autoridades competentes, quienes ahora continuarán con el procedimiento establecido por la legislación hondureña para menores infractores.

El caso seguirá bajo reserva legal

Debido a que tanto la presunta víctima como el adolescente requerido son menores de edad, las autoridades mantienen bajo reserva diversos aspectos del expediente para proteger sus derechos e identidad, conforme a la legislación nacional.

En Honduras, los procesos judiciales que involucran a menores de edad son tramitados bajo normas especiales que priorizan la protección integral de niños y adolescentes, así como las garantías del debido proceso.

El adolescente permanecerá a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad dentro del proceso.

Como ocurre en toda investigación penal, la persona requerida mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme que establezca su culpabilidad.

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