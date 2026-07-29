El Gobierno ratificó sus diferencias ideológicas con Lula da Silva, pero negó que la tensión escale al plano diplomático

El presidente Javier Milei, ayer, en Perú (Guadalupe Pardo/Pool via REUTERS)

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El canciller Pablo Quirno ratificó hoy las diferencias políticas e ideológicas entre el Gobierno argentino y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pero descartó que esa tensión derive en una ruptura diplomática. En una extensa entrevista radial, también negó que exista una crisis con el Reino Unido por la bandera sobre las Islas Malvinas exhibida por los jugadores de la selección argentina en el Mundial y anticipó que negocia una visita oficial a China junto a Karina Milei y Luis Caputo.

Sobre el vínculo con Brasil, Quirno trazó una distinción entre el plano político y el institucional. “No hay posibilidad alguna de que de nuestro lado la relación se rompa”, afirmó el canciller, quien reconoció que el embajador brasileño fue llamado a consultas en Brasilia, pero subrayó que Argentina no replicó esa medida. “Dejamos la disputa electoral y la diferencia ideológica en ese marco. No la trasladamos al plano institucional”, sostuvo. En ese sentido, recordó que las diferencias entre ambos gobiernos no impidieron que entrara en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur el pasado 1 de mayo, después de veinticinco años de negociaciones.

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Sobre el comercio bilateral, Quirno rechazó que las fricciones políticas vayan a afectar el intercambio entre ambos países. Atribuyó esas advertencias a “la politización interna de una diferencia ideológica” por parte de la oposición kirchnerista y señaló que Brasil sigue siendo el principal socio comercial de Argentina.

En cuanto a la bandera con la leyenda sobre las Islas Malvinas desplegada por los jugadores de la selección durante el partido frente a Inglaterra en el Mundial, el canciller fue categórico: “No hay crisis diplomática con el Reino Unido. La bandera dice una verdad. No tenemos nada de qué pedir disculpas”. Desmintió además que un subsecretario de la Cancillería se haya reunido con el embajador británico para presentar excusas por el episodio. “Absolutamente, completamente y mil por ciento falso”, respondió ante esa versión.

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El canciller Pablo Quirno

Quirno aprovechó para revelar que, en la semana previa al partido, Argentina convocó al embajador del Reino Unido a la Cancillería para entregarle una nota de protesta por el paso de un buque británico por el estrecho de Magallanes sin cumplir con los procedimientos establecidos en el Acuerdo de Madrid. El barco transitó entre el 4 y el 8 de julio, ida y vuelta, sin notificar en ninguna de las dos oportunidades. “Según ellos, llevaban pertrechos a la Antártida en julio", ironizó el canciller, quien aclaró que la campaña antártica argentina se inicia a fines de octubre. La nota de protesta fue entregada el lunes 13, primer día hábil posterior al incidente, y el comunicado oficial se difundió una vez concluido el partido.

Sobre el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, Quirno reafirmó que el Gobierno argentino no reconoce las licencias otorgadas por las autoridades de las islas y que ya sancionó a las empresas involucradas, entre ellas una israelí y una británica. “Vamos a defender los derechos de Argentina no solo en los tribunales argentinos, sino en los internacionales", advirtió.

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Respecto a la campaña anti-argentina que circuló en redes sociales durante el Mundial, el canciller reconoció su existencia y señaló que los posteos provenían mayoritariamente de cuentas brasileñas y mexicanas, aunque aclaró que no tiene pruebas de financiamiento externo. “Hay mucha plata corriendo en redes. Está claro que hay gente que gana mucho con el algoritmo y se sube a los temas”, afirmó.

Sobre la visita de Kristalina Georgieva al país, Quirno rechazó la caracterización de que la directora gerente del FMI diseña o administra el programa económico argentino. Recordó que el Gobierno llegó al poder con un plan propio, más ambicioso que cualquier exigencia del organismo, y que los resultados obtenidos —entre ellos la eliminación del déficit fiscal en un mes y del déficit cuasifiscal en seis meses— validaron esa apuesta. “En noviembre del 23, el escepticismo era mucho mayor. Hicimos cosas que nunca se hicieron en el mundo”, sostuvo.

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Sobre la carta pública de Cristina Kirchner al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en la que impugna su condena e inhabilitación para ejercer cargos públicos, Quirno restó trascendencia a la presentación. “Hará todas las presentaciones que quiera realizar. Ha sido juzgada y condenada en Argentina“, respondió, y vinculó la maniobra con una estrategia del kirchnerismo para volver al poder y eventualmente indultar a la expresidenta.

En materia de política exterior, el canciller anticipó que Argentina prepara una visita oficial a China con Karina Milei, Caputo y él mismo, a la espera de resolver negociaciones comerciales y financieras pendientes. Anunció además la llegada del presidente de Corea del Sur al país para profundizar la relación bilateral, y destacó que la Unión Europea reabrió el mercado de carne aviar argentina a partir del 17 de agosto, mientras que Estados Unidos quintuplicó la cuota de exportación de carne y amplió en 93 posiciones los productos con arancel cero para Argentina.

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