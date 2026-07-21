Cuándo arrancan las Eliminatorias del Mundial 2030: por qué jugará Argentina pese a ser anfitrión, el nuevo torneo y la chance de ampliar a 64 países

Argentina ya está clasificado al Mundial 2030 (AFP)

Tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, la selección argentina comenzará a enfocar su preparación hacia el próximo gran objetivo: el Mundial 2030, que promete un formato inédito y grandes desafíos para el fútbol sudamericano. Cabe recordar que la Albiceleste ya tiene asegurada su participación en la próxima Copa del Mundo por su condición de país anfitrión de una edición inédita, pero aún así deberá afrontar un nuevo ciclo de Eliminatorias en 2027.

“Las Eliminatorias todos las vamos a jugar. Nosotros estamos clasificados (Argentina, Uruguay y Paraguay), pero todos las vamos a jugar por una posición para un futuro torneo que vamos a jugar con los europeos”, destacó a principios de julio el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, haciendo hincapié en el proyecto, aún en fase de negociación, que podría modificar el panorama competitivo de las selecciones sudamericanas.

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Según el dirigente de la APF, la Conmebol y la UEFA exploran la creación de un “campeonato contra ellos” que equipararía enfrentamientos conforme a la posición obtenida en las eliminatorias del Mundial 2030.

Este proyecto llega también de la mano de otro, el de añadir 16 equipos más a la próxima cita internacional. Hecho que confirmó recientemente Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. “Habrá 64 equipos en el Mundial 2030”, anunció el dirigente. De acuerdo con lo previsto por la FIFA, la organización del torneo se dividirá entre España, Marruecos y Portugal como sedes principales, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán al menos un partido en homenaje al centenario del primer Mundial, celebrado en Montevideo en 1930.

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En Argentina, el Estadio Monumental recibirá el partido ya confirmado, mientras que el Centenario de Montevideo y el Osvaldo Domínguez Dibb de Asunción son las otras sedes anunciadas en la región.

El presidente de Conmebol anunció que el próximo Mundial tendrá 16 cupos más (AFP)

La ampliación a 64 equipos implica el ingreso de 16 selecciones más respecto a la edición de 2026, que ya había elevado el número de participantes a 48. Esta modificación, aún pendiente de confirmación oficial por parte de la FIFA, busca dar cabida a más países y fomentar el desarrollo del fútbol en naciones emergentes. La postura del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, apunta en esa dirección: “Un torneo de 64 equipos es definitivamente un tema que se examinará y discutirá en los comités pertinentes después de esta Copa del Mundo. Cuando se organiza un Mundial, se organiza para el mundo entero, para todos los continentes. Muchas naciones sueñan con competir en una Copa y la calidad del fútbol sigue evolucionando. Si se les niega a los países más pequeños la opción de clasificarse, también se le estará quitando la opción de desarrollarse”.

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En Sudamérica, el nuevo sistema presenta interrogantes. La región suele contar con seis plazas directas y un cupo para el repechaje, pero con tres selecciones ya clasificadas automáticamente, el margen para la competencia se reduce de forma considerable. Como consecuencia, la Conmebol estudia la creación de una competencia similar a la Nations League de la UEFA. El objetivo sería mantener la competitividad y ofrecer partidos oficiales a lo largo del ciclo mundialista, además de la disputa de la Copa América 2028.

Mientras tanto, la agenda de Argentina ya marca el regreso a la actividad internacional con dos amistosos previstos para la Fecha FIFA inmediatamente posterior al Mundial, entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre del 2026. Aún no se han definido los rivales ni las sedes de estos encuentros, que servirán como inicio del nuevo ciclo de preparación.

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Dejando de lado los encuentros amistosos y preparatorios, si bien Conmebol todavía no oficializó cuándo iniciarán las Eliminatorias para el Mundial 2030 ni su formato, la FIFA ya estableció su calendario de actividad para los próximos cuatro años. En ese marco, el máximo organismo permitirá jugar partidos en cuatro puntos del 2027: 22 al 30 de marzo (2 partidos), 7 al 15 de junio (2), 20 de septiembre al 5 de octubre (2) y 8 al 16 de noviembre (2).

Con el futuro de Scaloni en el aire, la selección argentina comenzará a planificar su camino a la próxima cita mundialista (AP)

Hay que recordar que para 2026, además de las fechas de septiembre y octubre, también habrá otras dos del 9 al 17 de noviembre. Si bien no suena consistente comenzar las Eliminatorias este año, en estos tramos podría reprogramarse la Finalíssima suspendida contra España, que iba a celebrarse en marzo pasado.

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El futuro inmediato del equipo también está ligado al destino de Lionel Scaloni, quien mantiene contrato hasta diciembre. La continuidad del entrenador es vista como un factor clave para comenzar el camino preparatorio hacia la Copa del Mundo 2030.

De acuerdo con las disposiciones actuales de la FIFA, los partidos inaugurales del Mundial 2030 tendrán lugar en Uruguay, Argentina y Paraguay, antes de que el grueso del torneo se traslade a España, Portugal y Marruecos. Esta decisión responde a la intención de homenajear el centenario de la Copa del Mundo y reconocer el peso histórico de Sudamérica en el desarrollo global del fútbol.

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El calendario definitivo de las Eliminatorias sudamericanas aún no ha sido oficializado, pero todo indica que el proceso de clasificación —o el nuevo formato de torneo continental— comenzará entre septiembre y octubre de 2027. En Europa, en cambio, el proceso suele arrancar en marzo del año anterior al Mundial, tras las Eliminatorias para la Eurocopa.