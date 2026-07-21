Crimen y Justicia

La lista de atrocidades del albañil de Merlo acusado de ser el mayor pedófilo de la historia reciente

Carlos Avalos Vallejo se negó a declarar ante el fiscal que lo acusa de siete años de abusos a seis chicos de su barrio. El acto denigrante al que forzó a dos primos a punta de machete

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La detención del albañil acusado de violar a seis niños
Avalos Vallejo tras ser arrestado por la PFA

Carlos Avalos Vallejo, el albañil paraguayo acusado de ser el mayor pedófilo de la historia reciente, se negó a declarar ante el fiscal Fernando Siquier de la UFI N°6 de Morón. El presunto delito: abusar y corromper a seis chicos, uno de ellos con retraso madurativo. Lo habría hecho durante siete años, desde 2017 a 2024. Esta víctima, al momento de los hechos, tenía apenas doce años. Los abusos que sufrió, cree la Justicia, profundizaron el daño en su mente.

Hoy, el fiscal Siquier trabaja para pedir la ampliación de la imputación del albañil y así requerir su detención formal ante el Juzgado de garantías del caso. La posible imputación en su contra sería la de abuso sexual con acceso carnal agravado “por causar un grave daño en la salud mental” de su víctima, así como cinco hechos de violación agravada por las edades de los niños. Todo, agravado por la corrupción que sufrieron.

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Avalos Vallejos, si es culpable, destruyó las vidas de dos familias. Los seis niños -uno ya es mayor de edad- son primos entre sí. Tres son hermanos entre ellos, al igual que el resto. El padre de uno de los chicos, precisamente, dio un dato clave para que la División Homicidios de la Policía Federal lo arreste el viernes pasado en la zona de Parque San Martín. Un sobrino lo refugiaba.

Planeaba fugarse a Paraguay, sospechan los investigadores del caso. La Dirección Nacional de Migraciones ya había sido alertada al respecto al momento de su captura, ocurrida el viernes pasado.

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La detención del albañil acusado de violar a seis niños
El acusado cayó en la zona de Parque San Martín: se cree que un sobrino lo refugiaba

Los niños supuestamente abusados eran miembros de la comunidad paraguaya del barrio de Mariano Acosta, a la que Avalos Vallejo pertenecía. Eran, también, sus vecinos. El albañil, también instalador de aires acondicionados, se había ganado la confianza de los padres de los chicos, personas sumamente humildes. Les prestaba su teléfono. Les daba dinero. Les compraba golosinas.

Se embriagaba. Borracho, los golpeaba. Los hechos ocurrían en su casa, casi siempre al mediodía, cuando regresaba de trabajar, mientras los padres de los niños trabajaban también.

Pero todo esto, sin embargo, no es todo. Al menos tres de los chicos atravesaron declaraciones en cámara Gesell; el mayor de edad lo hizo ante el fiscal del caso. Al menos en una ocasión, según uno de estos relatos que el fiscal Siquier valora altamente, Avalos Vallejo habría forzado a uno de los niños a abusar de otro. La propia víctima lo declaró. A punta de machete, mientras observaba, le ordenó que le practique sexo oral a su primo. El chico tenía ocho años.

la detención del albañil acusado de violar a seis niños

Otra de las víctimas tenía siete años de edad al momento de ser violado por Avalos Vallejo. Luego, habría violado también a un hermano de este chico, que tenía apenas ocho al momento del hecho. A otro niño de doce años lo habría manoseado con la ropa puesta. El menor con retraso madurativo fue su última víctima en la lista; los ataques comenzaron en 2024.

Luego de abusarlos, los amenazaba con machetes o con un rifle. Decía que mataría a sus padres si contaban, de acuerdo al relato de los menores.

Hasta que, en 2025, uno de ellos contó. Los padres del niño realizaron la denuncia en una comisaría de Mariano Acosta. Las autoridades, con la causa a cargo del fiscal Siquier, corrieron a arrestar a Avalos Vallejo, pero ya era tarde. Había huído. Los vecinos quemaron su casa. La PFA logró encontrarlo tras un pedido expreso del fiscal Siquier, luego de varios intentos infructuosos de la fuerza provincial, afirman fuentes en los tribunales de Morón.

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