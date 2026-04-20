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Así es “The Boroughs”: La nueva aventura fantástica de los hermanos Duffer tras el fenómeno de Stranger Things

Netflix estrena el 21 de mayo esta original serie, producida por los Duffer y creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, donde la ciencia ficción y el humor maduro toman protagonismo en una comunidad de retirados

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En una comunidad para jubilados aparentemente perfecta, un recién llegado vive un encuentro terrible que le anima a unirse a un grupo de inadaptados que pretende desentrañar el oscuro secreto que demuestra que sus años dorados son más peligrosos, y más formidables, de lo que todo el mundo piensa. (Netflix)

Netflix ha confirmado el lanzamiento de The Boroughs el 21 de mayo, consolidando el regreso de Matt y Ross Duffer a la plataforma con una producción que marca su primer proyecto tras el desenlace de Stranger Things, según detalló la compañía en el avance oficial disponible desde esa fecha. El anuncio incluye el debut del tráiler oficial y la fecha de estreno de esta serie de género, donde los hermanos Duffer mantienen un rol como productores ejecutivos a través de su firma Upside Down Pictures, aunque ceden el control creativo a Jeffrey Addiss y Will Matthews como creadores.

La estrategia evidencia el desarrollo de una segunda etapa en la colaboración Duffer-Netflix, en medio de la última fase del acuerdo exclusivo vigente entre ambas partes, cuyo vencimiento está previsto para abril de 2026 y permitiría el posible traslado de los productores a Paramount. El calendario actual contempla dos lanzamientos asociados al sello Duffer durante ese año: mientras The Boroughs presenta su fecha en el primer semestre, queda pendiente el orden de emisión frente a Something Very Bad Is Going to Happen, otro título bajo el paraguas de la plataforma.

Tres personas se asoman desde una abertura oscura. Un hombre con gafas y barba en el centro, flanqueado por un hombre barbudo y una mujer de cabello rizado
Netflix confirma el estreno de la serie 'The Boroughs' el 21 de mayo, marcando el regreso de los hermanos Duffer tras 'Stranger Things'.(Netflix)

Las imágenes iniciales difundidas por Netflix, junto con la sinopsis extendida, revelan que el elenco principal de The Boroughs está compuesto por Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman y Alfre Woodard, a quienes se suman Clarke Peters, Denis O’Hare, Jena Malone, Carlos Miranda, Seth Numrich y Alice Kremelberg. Entre los intérpretes recurrentes figuran Rafael Casal, Ed Begley Jr., Jane Kaczmarek, Eric Edelstein, Dee Wallace y Mousa Hussein Kraish. La dirección recae en Ben Taylor.

Una fórmula de ciencia ficción dirigida al público adulto

The Boroughs presenta una comunidad de jubilados como escenario central, donde un grupo de residentes se enfrenta a una amenaza sobrenatural capaz de robar el tiempo de vida de los protagonistas. El concepto retoma la integración de elementos fantásticos en la cotidianeidad, ya explorados por los Duffer, pero esta vez con énfasis en personajes de edad avanzada. El resumen oficial señala que “un recién llegado vive un encuentro terrible que lo motiva a unirse a un grupo de inadaptados para desentrañar un oscuro secreto”. La narración introduce el riesgo explícito de que “sus años dorados son más peligrosos, y más extraordinarios, de lo que todos creen”.

Hombre con gafas, barba y bigote gris, vestido con chaqueta oscura, sostiene un objeto rectangular negro con un cable rojo y mira fijamente
Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman y Alfre Woodard lideran el elenco principal de 'The Boroughs' en la nueva apuesta de ciencia ficción de Netflix. (Netflix)

Las comparaciones inmediatas al primer tráiler han señalado referencias a clásicos del género como Cocoon (1985), aunque la plataforma mantiene los detalles argumentales bajo reserva, sin avanzar información sobre el tono visual o la duración de la temporada.

La estructura creativa distingue a Addiss y Matthews como showrunners responsables del diseño y desarrollo del guion, mientras que la participación de los Duffer queda limitada a funciones estratégicas, marcando una distinción respecto a la autoría directa que mantuvieron en Stranger Things.

Una mujer (Jena Malone) con overol, un hombre con cárdigan y dos niños posan frente a un camión de mudanzas verde y casas suburbanas
La trama de 'The Boroughs' gira en torno a una comunidad de jubilados que enfrenta una amenaza sobrenatural capaz de robar tiempo de vida. (Netflix)

Implicaciones del final del acuerdo Duffer-Netflix

El anuncio de The Boroughs y el calendario de estrenos de 2026 se produce a pocas semanas de una transición anunciada: la finalización del contrato de exclusividad entre los hermanos Duffer y Netflix, con el mes de abril como fecha prevista para el cambio de estudio. Aunque la compañía no ha comunicado oficialmente cuál de los nuevos títulos verá primero la luz, la producción de ambas series avanza sin alteraciones. Netflix tampoco ha divulgado cifras sobre el número total de episodios ni detalles adicionales sobre el despliegue comercial.

En paralelo, la franquicia Stranger Things mantiene presencia a través de una nueva serie animada programada para el 23 de abril, un mes antes de The Boroughs. El traslado de los Duffer a Paramount mantiene potencial latente para nuevas etapas en su trayectoria como productores ejecutivos asociados a universos de gran escala.

Geena Davis sonriendo con gafas y una chaqueta estampada en un taller. Detrás de ella, otras personas trabajan en mesas con herramientas y estanterías
La plataforma Netflix amplía su catálogo de ficción adulta con 'The Boroughs', reforzando la transición creativa y el enfoque a nuevos públicos. (Netflix)

The Boroughs amplía el catálogo de género y oferta de ficción del servicio de streaming, reforzando el proceso de transición creativa y el enfoque en audiencias adultas a través de historias originales encabezadas por figuras consagradas del cine y la televisión estadounidense.

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