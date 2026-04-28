El diálogo intergeneracional como compromiso ético frente al bien y el mal

La histórica fotografía tomada por Nick Ut, expone el sufrimiento humano y plantea una pregunta ética vigente: qué responsabilidad asume cada generación frente al dolor del otro.(Foto AP/Nick Ut, archivo)

El diálogo intergeneracional emerge como un eje para enfrentar los dilemas del bien y el mal en la sociedad contemporánea. Las imágenes que documentan el sufrimiento humano, como la fotografía de Nick Ut, reportero gráfico vietnamita, conocida como La niña de napalm, invitan a una reflexión ética sobre la responsabilidad que no permite la indiferencia y que cada generación tiene frente al sufrimiento del otro.

Emmanuel Levinas, filósofo lituano de origen judío que sobrevivió a un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, sostiene que el rostro del otro interpela de manera ética, exigiendo una respuesta que no puede ser indiferente ante el sufrimiento ajeno. En “Totalidad e infinito”, Levinas argumenta que la presencia del otro nos obliga a asumir una responsabilidad irrenunciable (Levinas, 2000). Esta perspectiva pone en primer plano la centralidad del vínculo humano y la necesidad de resistir la indiferencia, sobre todo cuando el mal afecta a las generaciones más jóvenes.

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Semyon Lyudvigovich Frank, filósofo ruso que reflexionó sobre las consecuencias del aislamiento y la ruptura de los vínculos humanos, advirtió que “negar al otro y encapsularse en el propio yo crea las condiciones inevitables para el enfrentamiento, la destrucción que genera asesinato, muerte, miseria, saqueo, enfermedad, desnutrición y un suicidio interminable donde se destruye para afuera y para adentro y donde todos pierden” (Frank, 1977, p. 343-344). Su pensamiento, forjado en una época atravesada por el exilio y las crisis del siglo XX, pone en primer plano la urgencia de reconocer al otro y sostener los lazos humanos como modo de resistir la desintegración social y personal.

La transmisión de valores entre generaciones aparece como una herramienta para enfrentar la indiferencia y reconstruir el vínculo humano en tiempos de fragmentación social.

La filósofa argentina Marisa Mosto, en su trabajo “Empatía y compasión en la obra de Fiódor Dostoievski”, sostiene: “Cerrarse sobre sí, intentar vivir al margen, es prescindir del orden de los seres que nos invita a la vida como con-vivencia; cortarse solo es desvincularse de la Fuente de la vida. Es una actitud que no puede ser sino destructiva y autodestructiva, en última instancia, suicida. Lo malo es entonces el dar la espalda, la ruptura, división, separación de esa corriente vital” (Mosto, 2016, p.10).

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El diálogo con las nuevas generaciones aparece como un camino para sostener el bien y oponerse a la lógica del desapego. Los más jóvenes necesitan ser escuchados y acompañados, y que reciban y perciban el amor hacia ellos, no solo instruidos.

La ética del rostro y el vínculo humano

Charles Taylor, filósofo canadiense, plantea la necesidad de disponer de marcos referenciales para una “ontología moral”, donde cada sujeto forja su identidad en relación con los demás, lo que promueve la apertura y el respeto mutuo (Taylor, libro Fuentes del yo, 2006). Esta identidad se construye en interacción, a través de un diálogo constante entre generaciones, permitiendo diferenciar entre la “moral oficial” y la “moral del trasfondo”, eliminando toda afectación ficticia en las relaciones.

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El cuidado de la infancia y la transmisión de valores adquieren relevancia en este proceso. Josef Pieper, filósofo alemán, basado en los estudios del psiquiatra estadounidense René Spitz, destaca que los niños que reciben amor y contacto humano desarrollan una identidad más segura, mientras que la falta de ese vínculo favorece problemas emocionales y relacionales (Pieper, libro El ocio y la vida intelectual, 1984). La “leche con miel” evocada por Erich Fromm, psicólogo social alemán, simboliza el plus afectivo necesario para el crecimiento donde se despliega el amor y la integración social.

La fusión de las ideas sobre responsabilidad y diálogo intergeneracional muestra que no solo se trata de transmitir valores, sino también de ofrecer presencia, amor y acompañamiento efectivo y afectivo a los niños y jóvenes.

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Desafíos tecnológicos y transmisión de valores

Las dinámicas actuales, marcadas por la proliferación de dispositivos electrónicos y la tendencia a delegar el cuidado en la tecnología, presentan un desafío para el diálogo intergeneracional.

El diálogo entre jóvenes y adultos se vuelve un espacio clave para cultivar empatía, acompañamiento y una ética capaz de resistir las formas contemporáneas del desapego.

Dialogar implica mucho más que intercambiar palabras: significa que dos personas comparten su logos —su palabra y su conocimiento— y están dispuestas a escucharse mutuamente. En este intercambio, la alteridad se convierte en una virtud fundamental, ya que supone reconocer y valorar la perspectiva del otro, abriendo espacio a una verdadera comprensión y encuentro. Solo desde esta disposición ética es posible construir puentes entre generaciones y sostener la corriente vital que permite la transmisión de valores y experiencias.

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El reemplazo de la presencia adulta por pantallas disminuye la transmisión práctica del amor, la empatía y la responsabilidad. Pavel Florenski, teólogo y matemático ruso, introduce la idea de “responsabilidad generacional”, subrayando que cada acción, omisión o silencio repercute en el futuro y configura el horizonte moral de quienes vendrán después.

La velocidad de los cambios tecnológicos y culturales puede dificultar el encuentro entre generaciones, pero a la vez ofrece oportunidades para reconstruir el diálogo. La tecnología teórica encuentra su máxima utilidad cuando su aplicación práctica favorece el cultivo de las relaciones humanas dichosas

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Evitar el aislamiento de los jóvenes exige fomentar espacios donde puedan expresar sus inquietudes y expectativas junto a quienes han atravesado otros contextos históricos. Este desafío requiere programación, planificación y trabajo sostenido; no basta con simples enunciados. El vínculo intergeneracional no solo es necesario, sino que hoy resulta una demanda urgente.

Existen ejemplos que muestran el potencial de este encuentro entre generaciones. En diversas escuelas, programas como “abuelos lectores” permiten que adultos mayores compartan lecturas y relatos con niños y adolescentes, fortaleciendo vínculos, transmitiendo valores y construyendo memoria.

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También proliferan proyectos en los que jóvenes enseñan competencias digitales a adultos mayores, mientras estos comparten su experiencia de vida. En ese intercambio se genera un aprendizaje mutuo y una sinergia real, donde el respeto y la escucha activa se transforman en herramientas para la convivencia.

El diálogo intergeneracional, entendido como la práctica de compartir palabra y experiencia, es uno de los caminos para sostener la transmisión del bien, resistir la indiferencia y construir una sociedad capaz de reconocerse en su diversidad y su historia compartida.

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