América Latina

Estados Unidos y países de la región respaldaron a Panamá en su disputa con el régimen chino por el canal

El pronunciamiento, difundido por el Departamento de Estado, contó con el apoyo de Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago. Las acciones de Beijing “son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo y vulnerar la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”, señaló la declaración conjunta

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Estados Unidos y países de la región respaldaron a Panamá en su disputa con el régimen chino por el canal
Estados Unidos y países de la región respaldaron a Panamá en su disputa con el régimen chino por el canal

Estados Unidos encabezó el martes una declaración conjunta de varios países de la región en respaldo a Panamá en su disputa con China por el canal, al afirmar que las acciones de Beijing representan una amenaza para la soberanía regional y para el sistema de comercio marítimo del hemisferio.

El pronunciamiento, difundido por el Departamento de Estado, contó con el apoyo de Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, en su mayoría gobiernos de orientación conservadora. En el texto, los países firmantes acusaron al régimen de China de ejercer presión política sobre una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

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Las acciones de China “son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo y vulnerar la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”, señaló la declaración conjunta.

El documento destacó además el papel estratégico de Panamá en el tránsito marítimo internacional. “Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo y, como tal, debe permanecer libre de cualquier presión externa indebida”, indicó el comunicado.

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La declaración añadió una advertencia directa sobre las consecuencias regionales del conflicto: “Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza para todos nosotros”.

El pronunciamiento, difundido por el Departamento de Estado, contó con el apoyo de Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, en su mayoría gobiernos de orientación conservadora (REUTERS)
El pronunciamiento, difundido por el Departamento de Estado, contó con el apoyo de Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, en su mayoría gobiernos de orientación conservadora (REUTERS)

La tensión entre Panamá y China escaló después de que el país centroamericano asumió el control de dos puertos que hasta entonces estaban bajo operación de un conglomerado con sede en Hong Kong, en una de las vías más sensibles para el comercio global. La medida se produjo tras una decisión de la Corte Suprema panameña emitida en enero.

El conflicto adquirió una dimensión diplomática mayor después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, denunciara el mes pasado a China por la presunta retención de dos buques con bandera panameña como respuesta a la toma de control de esas terminales portuarias.

Desde Beijing, las autoridades rechazaron la acusación y negaron haber demorado el paso de las embarcaciones. El régimen chino, además, acusó a Estados Unidos de fabricar información sobre el incidente, en medio del creciente enfrentamiento entre ambas potencias por su influencia en América Latina.

La disputa también se enmarca en la política exterior de la actual administración de Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca el año pasado con la promesa de recuperar el control estadounidense sobre el Canal de Panamá.

Vía Navegable Troncal
La tensión entre Panamá y China escaló después de que el país centroamericano asumió el control de dos puertos que hasta entonces estaban bajo operación de un conglomerado con sede en Hong Kong, en una de las vías más sensibles para el comercio global (Shutterstock)

Durante la campaña y tras su retorno al poder, Trump insistió en que Washington debía retomar el control de la vía interoceánica, que pasó a manos panameñas como resultado de los acuerdos alcanzados durante la presidencia de Jimmy Carter. En aquel entendimiento, Carter había prometido que Estados Unidos respetaría la soberanía panameña, incluso tratándose de un país de menor poder relativo.

(Con información de AFP)

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