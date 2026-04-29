Crimen y Justicia

Atraparon a dos policías de Santa Fe que exigían coimas para devolver objetos secuestrados sus dueños

Un inspector y un suboficial fueron imputados luego de que la Fiscalía organizara un operativo encubierto con dinero marcado. Exigieron un millón de pesos y amenazaron a la víctima con acusarla de “falsa denuncia”

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Nuevo Billete 10000 pesos argentinos
Los investigadores utilizaron "billetes marcados" para detener a los dos efectivos (Franco Fafasuli)

Dos efectivos de la Policía de Santa Fe fueron imputados ayer tras quedar al descubierto una maniobra de extorsión contra un hombre en la capital provincial.

La investigación, comandada por el fiscal Ezequiel Hernández, derivó en un operativo dentro de la Comisaría 8ª, donde se utilizó dinero previamente marcado por las autoridades para probar la comisión del delito.

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El caso involucra a un inspector de 37 años y a un suboficial de 49, ambos con funciones en la mencionada dependencia policial. Según la Fiscalía, los uniformados abusaron de su posición y emplearon amenazas para obtener un beneficio económico ilícito. El episodio tuvo como víctima a un hombre al que le exigieron el pago de un millón de pesos, a cambio de devolverle una motocicleta incautada en la localidad de Sauce Viejo.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los policías advirtieron al hombre que, si no entregaba el dinero, sería arrestado por “falsa denuncia” y enfrentaría una posible condena de hasta 15 años de prisión. Lejos de acceder a la extorsión, el damnificado se presentó ante la Unidad Especial de Asuntos Internos y denunció el accionar de los agentes.

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El procedimiento para desenmascarar a los acusados se articuló bajo las directivas del fiscal Hernández. El viernes posterior a la denuncia, se organizó una entrega controlada: la víctima ingresó a la comisaría con los billetes marcados por los investigadores, mientras personal encubierto esperaba en las inmediaciones. Tras concretarse la entrega del dinero, efectivos de Asuntos Internos ingresaron a la dependencia y hallaron el efectivo en poder de los dos sospechosos.

Durante la audiencia celebrada el martes, la Fiscalía imputó a los policías la coautoría del delito de exacciones ilegales agravadas. Ambos quedaron detenidos y continuarán privados de la libertad, al menos hasta el jueves, fecha en la que se analizarán las medidas cautelares y se definirá si seguirán el proceso en prisión preventiva.

La investigación no descarta la implicancia de otros miembros de la fuerza policial. El fiscal Hernández informó que la causa “continúa abierta en relación a la posible participación de un tercer integrante de la fuerza”, en referencia a la presunta presencia de otro agente durante la intimidación al denunciante. El funcionario judicial remarcó que el análisis de los hechos podría derivar en nuevas imputaciones si se comprueba la intervención de más uniformados en la maniobra.

El Ministerio Público de la Acusación destacó que la investigación se mantiene en curso y que se profundizarán las actuaciones respecto a la posible intervención de un tercer policía en el caso.

Los detenidos eExigieron un millón de pesos y amenazaron a la víctima con acusarla de “falsa denuncia”
Los detenidos eExigieron un millón de pesos y amenazaron a la víctima con acusarla de “falsa denuncia”

Detuvieron a un policía porteño y a su pareja por vender drogas

A principios de este mes, un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y su joven pareja fueron detenidos en la localidad bonaerense de Munro, partido de Vicente López, tras una investigación en la que se estableció que se dedicaban a la comercialización de droga. En su poder, durante el arresto, los agentes descubrieron una gran variedad de estupefacientes, listos para vender.

Según confirmaron fuentes policiales, el operativo fue realizado por personal del Comando Patrulla Vicente López y un grupo de agentes de la Comisaría Tercera de la localidad de Munro, Departamento Judicial del distrito.

Los interceptaron en la intersección de las calles Debenedetti y Basavilbaso, mientras los sospechosos circulaban en una camioneta Nissan Frontier que había sido previamente investigada.

Los acusados fueron identificados con las iniciales de N. G. P., de 32 años, quien se desempeñaba como Oficial Primero de la Policía de la Ciudad, y su pareja, M. C. S., de 25 años.

Entre los secuestros, se hallaron diversas sustancias ilegales y una importante suma de dinero, según se informó oficialmente.

Durante la inspección vehicular, se incautaron 400.000 pesos en efectivo, varios teléfonos celulares, 67 dosis de pastillas de éxtasis, cinco envoltorios de nylon con cocaína rosa, una sustancia conocida como tussi, un envoltorio con cristal, dos bolsas con clorhidrato de cocaína en trozos, ocho envoltorios con cocaína en polvo, ocho frascos de ketamina líquida, balanzas de precisión y materiales para estiramiento.

La Fiscalía, luego del arresto, dispuso un allanamiento inmediato en una vivienda vinculada a los imputados, en el partido bonaerense Almirante Brown.

Allí, los investigadores incautaron elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes: un molinillo, once tapones de goma, tapas de chapas para el sellado de frascos, varias balanzas de precisión y jeringas.

La investigación, que incluyó tareas encubiertas, análisis de cámaras de seguridad y la recepción de testimonios, continúa bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Drogas Ilícitas de Vicente López, a cargo de la fiscal Marcela Semeria, quien avaló el procedimiento policial y ordenó la continuidad de las pesquisas.

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