El “seguro de vida” muscular: por qué los glúteos son la clave de la autonomía silver

El fortalecimiento de músculos glúteos se vincula con una mayor longevidad y autonomía según The New York Times (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de músculos glúteos y longevidad se ha convertido en un tema central en el debate sobre la salud y la autonomía en la vida adulta, según recoge The New York Times. Fortalecer los glúteos trasciende el aspecto estético: estos músculos desempeñan un papel esencial para evitar caídas, dolores crónicos y la pérdida de independencia con el paso de los años.

Fortalecer los glúteos es fundamental para preservar la movilidad y la independencia a medida que envejecemos. Los especialistas destacan que unos glúteos fuertes mejoran la estabilidad corporal y ayudan a prevenir lesiones, facilitan actividades cotidianas y contribuyen a una mejor calidad de vida en la vejez.

Expertos entrevistados por The New York Times indican que su valor real radica en la función física que cumplen. Este grupo muscular es el mayor del cuerpo humano y actúa como amortiguador al caminar o subir escaleras, ayudando a controlar dolores de espalda y a prevenir caídas en personas mayores.

Theresa Marko, fisioterapeuta y profesora adjunta en Nueva York, destaca la relación directa entre la fortaleza de los glúteos y la autonomía diaria. “Los glúteos son muy importantes para vivir de forma independiente. ¿Quieres levantarte del metro? ¿Quieres poder ponerte en pie tras usar el baño?”, declaró al medio.

Tener glúteos fortalecidos facilita subir escaleras y ayuda a controlar dolores de espalda en personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sedentarismo y las largas jornadas sentado debilitan de forma progresiva estos músculos. Sandor Dorgo, profesor de kinesiología en Texas, advierte que mucha gente olvida ejercitarlos y que deberían ser una prioridad, sobre todo para quienes llegan a la vejez. El cuidado funcional debe estar por encima de la motivación estética, ya que la debilidad muscular puede desencadenar molestias y limitar el bienestar general.

Cómo identificar debilidad en los glúteos

Reconocer si existe debilidad en los glúteos va más allá del tamaño. Los expertos citados por The New York Times resaltan que debe observarse la forma de moverse y las sensaciones físicas al hacerlo.

Marko sugiere que el desplazamiento lateral de las caderas al caminar o una marcha inestable pueden ser señales de debilidad en el glúteo medio. Dolor en caderas, espalda baja o rodillas, dificultad para levantarse de una silla sin ayuda, subir escaleras o agacharse cómodamente también son advertencias claras.

Constanza Cortes, profesora asistente en gerontología de California, sostiene que la debilidad de estos músculos complica las actividades diarias y hace que se dependa del pasamanos o que se incline el torso hacia adelante al subir escaleras. La rigidez en isquiotibiales o pantorrillas puede indicar que están asumiendo funciones propias del glúteo.

El dolor en las caderas, la espalda baja o las rodillas es una advertencia importante sobre la salud muscular de los glúteos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros síntomas relevantes son el malestar muscular al realizar ejercicios funcionales como el “puente de glúteos”, o dolor en pies y talones al caminar o correr. Según Marko, si se siente dolor en los isquiotibiales al hacer el “puente de glúteos”, es un signo claro de que los glúteos no cumplen su función correctamente.

Consecuencias de la debilidad en los músculos glúteos

Tener glúteos débiles repercute directamente en el equilibrio y en la seguridad al moverse, aumentando el riesgo de caídas y lesiones. Cortes subraya que estos músculos contribuyen a la estabilidad y control postural, ayudando a la prevención de caídas.

La falta de fuerza obliga a que la espalda y las piernas se sobrecarguen, incrementando la probabilidad de tensiones, tirones y dolores. Dorgo recalca que el entrenamiento debe implicar todo el miembro inferior, ya que centrarse solo en los glúteos dificulta la prevención de lesiones.

El llamado “síndrome de glúteos inactivos” describe cómo los periodos largos sentado deterioran los músculos, perjudicando la postura y la movilidad. Esto puede dar lugar a molestias desde la espalda baja hasta las rodillas y los tobillos, interfiriendo con la independencia a largo plazo.

Según datos reunidos por The New York Times, señales como la fatiga excesiva al caminar, la dependencia del apoyo de los brazos para levantarse o el tambaleo de caderas son indicadores de alerta. Actuar a tiempo resulta clave para impedir complicaciones mayores.

Ejercicios para fortalecer los glúteos y mejorar la calidad de vida

El fortalecimiento de glúteos requiere ejercicios funcionales que involucran varios grupos musculares del tren inferior del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fortalecer los glúteos requiere ejercicios funcionales que activen varios grupos musculares de la parte baja del cuerpo. Dorgo recomienda movimientos que imiten acciones cotidianas, involucren las piernas y la espalda, y potencien la acción conjunta de la musculatura.

Dentro de las rutinas más útiles están el “puente de glúteos”, sentadillas, peso muerto y elevaciones laterales de pierna. Para quienes ya practican entrenamiento de fuerza, se aconsejan ejercicios como clamshells, patadas de glúteo y el uso de la máquina de abducción de cadera.

También se consideran eficaces las caminatas de monstruo, con o sin banda elástica, y los denominados “step-ups”, que consisten en subir y bajar de un banco o escalón. Caminar en reversa, sobre todo cuesta arriba, activa notablemente los glúteos en comparación al caminar normal.

Los ejercicios recomendados para glúteos incluyen el puente de glúteos, sentadillas, peso muerto y elevaciones laterales de pierna para activar la musculatura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrar movimientos conscientes en tareas diarias, como hacer elevaciones laterales de pierna al cocinar o pararse sobre una sola pierna, permite estimular la musculatura sin requerir equipamiento especial ni cambios drásticos de rutina. Estas estrategias contribuyen a mantener la autonomía con el tiempo.

Adoptar pequeñas acciones durante el día, según destacan especialistas consultados por The New York Times, fortalece la musculatura de los glúteos y protege la independencia personal. Son hábitos accesibles para personas de cualquier edad y su impacto se refleja progresivamente.

Cuidar los glúteos representa una inversión valiosa en autonomía y bienestar duradero. Modificar algunas rutinas diarias puede marcar la diferencia y ayudar a mantener la autosuficiencia a lo largo de la vida.