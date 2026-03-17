Cuando la ciencia cuestiona la idea de que envejecer es sinónimo de deterioro

El estudio sugiere que una actitud positiva frente al envejecimiento puede influir en la salud física y cognitiva de las personas mayores.

Durante décadas, la ciencia ha vinculado envejecimiento y deterioro casi como términos inseparables. Sin embargo, nuevas investigaciones dirigidas por Becca Levy, profesora de la Yale School of Public Health, demuestran que una parte considerable de los adultos mayores no solo mantiene su salud, sino que incluso puede mejorar física y mentalmente en la vejez.

Estudios recientes de la Universidad de Yale revelan que cerca de la mitad de los adultos mayores logra avances en su salud física o mental al envejecer, contradiciendo la idea extendida de que el paso de los años implica un declive inevitable. La investigación aporta datos que muestran cómo muchas personas mejoran capacidades como la memoria o la agilidad, lo que desafía los estereotipos sobre la vejez.

El equipo de Yale School of Public Health analizó la evolución de más de 11.000 participantes mayores de 65 años durante un periodo de hasta 12 años. El análisis utiliza datos disponibles a lo largo de ese máximo de tiempo.

Los resultados, publicados en la revista Geriatrics, indican que el 45,2 % de los adultos experimentó mejoras tangibles en su salud física o cognitiva, el 31,9 % obtuvo mejores resultados en pruebas de memoria y el 28 % aumentó su velocidad al caminar, un factor relevante para la longevidad.

Resultados del estudio de Yale sobre la salud mientras pasan los años

Según el estudio publicado por Huffington Post España, estos hallazgos rompen con la percepción tradicional del envejecimiento. Becca Levy explicó: “Muchas personas asocian el envejecimiento con una pérdida inevitable de capacidades, pero hemos descubierto que la mejora en etapas posteriores de la vida no es infrecuente”.

Las creencias sobre la vejez influyen en la salud: quienes tienen una visión más optimista del envejecimiento presentan mayores probabilidades de mejorar.

Los científicos destacaron la importancia de analizar los casos individuales y no solo los promedios, para entender la verdadera diversidad de trayectorias en la vejez.

El análisis detallado mostró que muchas personas mayores mantienen o incluso mejoran su funcionamiento físico y cognitivo con el tiempo. Esto refuerza la necesidad de cuestionar la creencia de que el declive es una norma ineludible en la tercera edad.

Qué dice la teoría de la encarnación de estereotipos

La Yale School of Public Health subraya que la salud de las personas mayores está influida por sus propias creencias y actitudes hacia la vejez. Becca Levy, reconocida en el ámbito internacional, ha desarrollado la teoría de la encarnación de estereotipos, la cual postula que los mensajes culturales asumidos desde edades tempranas terminan afectando la salud en la vejez a través de mecanismos psicológicos, conductuales y fisiológicos.

La investigación plantea que la forma en que las personas perciben la vejez puede tener efectos reales sobre su bienestar físico y mental.

Diversos estudios señalan que adoptar estereotipos negativos sobre la edad incrementa riesgos de padecer enfermedades como las cardiovasculares, demencia y trastornos emocionales, además de aumentar la mortalidad. Por el contrario, una visión positiva está asociada a una mayor longevidad y mejor recuperación tras episodios de enfermedad.

La investigación de Levy confirmó que los participantes con creencias más optimistas sobre el envejecimiento tenían más probabilidades de experimentar mejoras, incluso si se considera el nivel educativo o el estado de salud previo.

Personas que rompen el mito del deterioro

Ejemplos documentados por Huffington Post España muestran a personas que alcanzaron logros notables en la vejez. El japonés Yuichiro Miura, por ejemplo, escaló el Monte Everest con noventa años, evidenciando que la capacidad de superación física puede prolongarse a edades avanzadas. El concepto de personas mayores con capacidades cognitivas superiores se aplica a quienes conservan rendimiento mental comparable al de personas mucho más jóvenes.

Entre aquellos que lograron grandes éxitos pasados los cincuenta años figuran el empresario Harland Sanders, creador de KFC a los sesenta y dos años; Martha Stewart, quien construyó su imperio de medios después de los cincuenta; y George R.R. Martin, que publicó el primer volumen de su reconocida saga a los cuarenta y ocho años y siguió escribiendo obras exitosas en las décadas siguientes.

Impacto social y económico del edadismo

El edadismo, entendido como la asunción de estereotipos negativos sobre la edad, tiene efectos que van más allá de la salud individual, según destaca el perfil académico de Becca Levy. Levy realizó el primer cálculo del impacto económico de estos prejuicios: en solo un año, el sistema de salud de Estados Unidos destinó $63 mil millones a tratar consecuencias asociadas al edadismo.

Según los investigadores de Yale, las expectativas culturales sobre la edad pueden moldear la salud y la calidad de vida en etapas avanzadas.

Estos efectos trascienden fronteras e inciden en la integración social y económica de los adultos mayores en numerosos países. Las conclusiones de Levy han respaldado campañas internacionales, incluidas iniciativas de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología, así como metaanálisis que avalan el beneficio de combatir los estereotipos.

Como resultado, organismos y especialistas fomentan proyectos que valoran la experiencia de las personas mayores y buscan reducir los prejuicios, reconociendo los beneficios de una visión renovada sobre el envejecimiento.

El auge de la investigación liderada por Becca Levy y otros expertos confirma que la vejez puede ser también una etapa de mejora, donde los estereotipos sociales dejan de marcar el destino y se abren nuevas oportunidades para una vida plena.