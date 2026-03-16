De la indignación al estrado: la historia del largo viaje judicial de las Mujeres Mayores por el Clima

Rosmarie Wydler-Wälti (KlimaSeniorinnen) junto a Greta Thunberg y Anton Foley en Estrasburgo, tras el histórico fallo de abril de 2024.

Lo que comenzó como una chispa de indignación entre un pequeño grupo de mujeres suizas, luego fue un grito de esperanza para el activismo global. Las Mujeres Mayores por el Clima (KlimaSeniorinnen) no nacieron para tejer en el retiro, sino para dar la batalla más importante de sus vidas: fundado bajo el liderazgo de figuras como Rosmarie Wydler-Wälti, este colectivo surgió de la urgente necesidad de transformar la vulnerabilidad de la vejez en una herramienta de presión política.

Con una edad promedio de 73 años, estas mujeres han redefinido la generación silver, demostrando que la jubilación no es el fin de la vida pública, sino el comienzo de un liderazgo ético y experimentado.

Fue precisamente ese activismo desde la madurez lo que las llevó a los tribunales, buscando convertir su vulnerabilidad biológica en un derecho jurídico exigible. El resultado de este esfuerzo fue rotundo: un triunfo judicial histórico de las Mujeres Mayores por el Clima sacudió a Europa en abril de 2024.

Tras nueve años de litigio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligó a Suiza a intensificar su protección frente al cambio climático, asignando al Estado la responsabilidad legal de salvaguardar la salud de sus ciudadanos ante las olas de calor y otras amenazas medioambientales. Este fallo, sin precedentes, fijó una sentencia de alcance europeo, que podría transformar la política ambiental de casi cincuenta países.

Rosmarie Wydler-Wälti y las fundadoras del colectivo KlimaSeniorinnen, quienes transformaron la preocupación por su salud en una estrategia legal que hoy es precedente mundial.

El caso implicó a más de 2.500 mujeres suizas de edad avanzada que, desde 2015, llevaron a Suiza ante la máxima corte europea tras agotar las vías legales nacionales. Su victoria es relevante porque, por primera vez, un tribunal internacional estableció la obligación legal de un Estado de proteger a los ciudadanos frente al cambio climático, reconociendo también la vulnerabilidad específica de las mujeres mayores.

El colectivo nació en Suiza ante la preocupación ciudadana por el impacto del cambio climático, especialmente en la salud de las personas mayores. Estas mujeres canalizaron su inquietud en acciones legales y de sensibilización, haciendo visible el riesgo de las olas de calor y los riesgos para la salud que enfrentan.

El liderazgo de fundadoras como Rosmarie Wydler-Wälti fue clave en la movilización. Según la página oficial KlimaSeniorinnen.ch, la agrupación alentó a sus integrantes a aportar sus experiencias personales ante la ausencia de respuestas políticas. Resaltaron que el calentamiento global compromete de manera directa la calidad de vida de las personas mayores.

El camino hacia la sentencia europea

Tras agotar los recursos nacionales, el grupo decidió acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Presentaron la demanda “KlimaSeniorinnen Schweiz y otras contra Suiza”, alegando que el Estado incumplía sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, violando los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativos al derecho a la vida y a la vida privada y familiar.

Abril de 2024 marcó un antes y un después en la justicia ambiental; por primera vez, un tribunal internacional reconoció el derecho a ser protegido frente a la inacción climática estatal.

El proceso legal duró nueve años y fue calificado como “una batalla legal nunca vista” para mujeres jubiladas, según The Guardian. En abril de 2024, la Gran Sala del tribunal concluyó que Suiza no cumplió sus propios objetivos de reducción de emisiones, lo que constituyó una vulneración de derechos, de acuerdo con el comunicado oficial del tribunal y recogido por la BBC.

Mujeres mayores frente al cambio climático

El fallo visibilizó el impacto particular que el calentamiento global y las olas de calor ejercen sobre las personas mayores. El tribunal reconoció expresamente a las mujeres mayores como un grupo especialmente vulnerable a estos efectos.

Las Mujeres Mayores por el Clima argumentaron que las temperaturas extremas afectan su salud, su movilidad y su autonomía. Asimismo, subrayaron su deber de proteger tanto sus derechos como los de las futuras generaciones.

Una sentencia histórica y su impacto en Europa

La decisión del tribunal estableció un precedente jurídico internacional para los 46 países miembros del Consejo de Europa. El fallo obliga a los Estados a adoptar medidas concretas para prevenir daños derivados del cambio climático, especialmente para los grupos más expuestos y frágiles.

El fallo de Estrasburgo validó científicamente que las mujeres mayores son un grupo de riesgo específico ante las olas de calor, elevando su protección a la categoría de derecho humano.

Expertos entrevistados por El País calificaron este caso como “histórico” y “emblemático”. Consideran que cambiará la interpretación legal de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática, legitimando la vía judicial para exigir acción estatal. La sentencia tendrá impacto en las políticas de Suiza y en todas las jurisdicciones que reconocen la autoridad del tribunal, lo que implica revisiones obligatorias de los compromisos nacionales en el ámbito ambiental.

Por primera vez, una sentencia internacional convirtió la protección estatal frente al cambio climático en una obligación legal. Así, transformaron la acción colectiva en una herramienta efectiva para la defensa de los derechos fundamentales en Europa.

Lo que siguió después del fallo

El camino hacia la ejecución real de la sentencia ha abierto un complejo pulso jurídico. En junio de 2024, el Parlamento suizo desafió la autoridad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al votar una declaración que califica el fallo de ‘activismo judicial’ y extralimitación.

Este choque de poderes coloca a Suiza en una posición delicada ante la comunidad internacional, ya que, técnicamente, el Estado sigue obligado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos a implementar medidas climáticas efectivas.

En este inicio de 2026, las KlimaSeniorinnen lideran un monitoreo internacional ante el Consejo de Europa, exigiendo que Suiza pase de las declaraciones a la acción concreta con presupuestos de carbono reales. Su persistencia ha transformado un veredicto de papel en un proceso de rendición de cuentas permanente, confirmando que la protección del clima es, por derecho propio, un derecho humano irrenunciable que ellas han jurado custodiar.