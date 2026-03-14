Nueva York apuesta a robots con inteligencia artificial para combatir la soledad

Más de 900 adultos mayores en New York City y otras regiones del estado ya participan del programa que busca enfrentar la soledad mediante inteligencia artificial.

Un programa impulsado por el estado de Nueva York comenzó a incorporar robots con inteligencia artificial en los hogares de adultos mayores que viven solos. La iniciativa busca reducir el aislamiento social mediante dispositivos conversacionales capaces de interactuar diariamente con los usuarios y acompañar sus rutinas.

El proyecto es coordinado por la New York State Office for the Aging, organismo estatal responsable de las políticas públicas dirigidas a la población mayor. Según datos oficiales, más de 900 personas mayores en distintas regiones del estado ya reciben en sus hogares el robot social ElliQ, diseñado para ofrecer compañía y promover hábitos saludables.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a enfrentar uno de los principales desafíos asociados al envejecimiento poblacional: la soledad en personas mayores que residen sin compañía permanente.

Un asistente conversacional para la vida cotidiana

El robot ElliQ fue desarrollado específicamente para interactuar con adultos mayores. A diferencia de los asistentes virtuales tradicionales, el dispositivo está diseñado para iniciar conversaciones de manera proactiva, sugerir actividades y acompañar rutinas cotidianas.

Entre sus funciones principales se encuentran recordar la toma de medicamentos, proponer ejercicios físicos simples, sugerir actividades cognitivas y facilitar la comunicación con familiares o amigos a través de videollamadas.

Diseñado para acompañar rutinas cotidianas, el dispositivo ElliQ recuerda medicación, propone ejercicios y facilita la comunicación con familiares.

El sistema utiliza inteligencia artificial para adaptar la interacción a cada usuario. Con el tiempo aprende preferencias, horarios y temas de interés, lo que permite personalizar las conversaciones y las recomendaciones.

Según el organismo estatal, el objetivo no es reemplazar el contacto humano sino estimular la interacción social y reducir el aislamiento, especialmente entre personas que viven solas o tienen movilidad limitada.

Resultados iniciales del programa

Los primeros reportes del programa indican un alto nivel de interacción entre los usuarios y el dispositivo. De acuerdo con evaluaciones difundidas por la oficina estatal y citadas por el diario New York Post, el 94% de los participantes afirma sentirse menos solo desde que comenzó a utilizar el robot.

Los informes también registran un aumento en la participación en actividades sugeridas por el dispositivo, como ejercicios físicos, juegos cognitivos o comunicaciones con familiares.

Si bien los datos corresponden a evaluaciones preliminares, el programa es considerado por las autoridades estatales como una experiencia piloto para explorar el papel de la tecnología en el bienestar de las personas mayores.

El desafío del aislamiento en la población mayor

Diversos estudios en salud pública advierten que la soledad prolongada puede tener efectos comparables a otros factores de riesgo para la salud. Investigaciones recientes la vinculan con mayores probabilidades de depresión, deterioro cognitivo y enfermedades cardiovasculares.

El programa impulsado por la New York State Office for the Aging distribuye robots sociales para reducir el aislamiento entre personas mayores.

En Estados Unidos, millones de adultos mayores viven solos. La tendencia está asociada al aumento de la esperanza de vida y a cambios en las estructuras familiares, lo que ha llevado a gobiernos y organizaciones sociales a buscar nuevas estrategias de acompañamiento.

En ese contexto, la tecnología comenzó a ocupar un lugar creciente en las políticas dirigidas al envejecimiento activo. Dispositivos de monitoreo remoto, plataformas de telemedicina y asistentes digitales forman parte de un ecosistema emergente destinado a prolongar la autonomía de las personas mayores en sus hogares.

Tecnología y políticas de envejecimiento

La experiencia con ElliQ se inscribe en ese campo de experimentación tecnológica aplicada al bienestar social. El programa apunta a evaluar si los robots sociales pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de adultos mayores que viven solos.

Desde la oficina estatal señalan que la iniciativa también busca generar evidencia sobre el impacto de la inteligencia artificial en el cuidado y acompañamiento de personas mayores.

El robot ElliQ interactúa con adultos mayores que viven solos en Nueva York, iniciando conversaciones y sugiriendo actividades diarias.

En una sociedad donde el envejecimiento poblacional avanza de forma sostenida, la incorporación de herramientas tecnológicas plantea nuevas preguntas sobre cómo organizar el cuidado, promover la autonomía y mantener el vínculo social en la vejez.

La experiencia de Nueva York ofrece uno de los primeros ensayos a gran escala en este campo. Sus resultados podrían influir en futuras políticas públicas destinadas a enfrentar el aislamiento social entre personas mayores.