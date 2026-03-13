Generación Silver

Propósito que rejuvenece: un estudio científico revela que el voluntariado frena el envejecimiento biológico

Dedicarse a acciones comunitarias activa mecanismos internos que impulsan bienestar y resiliencia sin recurrir a farmacología

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La investigación identifica un beneficio
La investigación identifica un beneficio óptimo para la salud biológica cuando se dedican entre una y cuatro horas semanales a tareas comunitarias.

Vivir más tiempo y con mejor salud podría estar al alcance de pequeños actos de voluntariado. Un estudio publicado en Social Science & Medicine, liderado por investigadores de la Washington University in St. Louis, señala que realizar voluntariado se vincula de forma robusta con una desaceleración del envejecimiento biológico.

Si bien los investigadores consideran el ‘efecto del voluntario sano’ —la posibilidad de que quienes ya gozan de mejor salud tengan más energía para donar su tiempo—, los datos longitudinales sugieren que el compromiso social actúa como un protector activo a nivel molecular.

El voluntariado se perfila como una intervención de salud pública respaldada por datos moleculares. Según la investigación, dedicar al menos una hora semanal a tareas comunitarias puede ralentizar la edad biológica, especialmente en jubilados, y ofrece beneficios que inciden en la prevención de enfermedades y la prolongación de la vida saludable.

Relojes epigenéticos y fundamentos científicos

El envejecimiento biológico se mide mediante “relojes epigenéticos”, herramientas que analizan patrones de metilación del ADN para estimar el desgaste celular. De acuerdo con Health, la neuropsicóloga Sanam Hafeez explicó que nuestras células presentan marcas de metilación cambiantes, las cuales permiten calcular la edad biológica. La llamada “edad epigenética” puede diferir de la edad cronológica, y su aceleración está relacionada con mayor riesgo de enfermedad y mortalidad.

Ayudar a los demás no
Ayudar a los demás no solo gratifica: la ciencia confirma que también retrasa el reloj biológico.

La investigación, referencia clave en 2026 por ser una de las mayores en emplear datos multi-reloj para esta actividad, analizó a 2.605 adultos mayores empleando cinco relojes epigenéticos: Horvath, Hannum, PhenoAge y, de nueva generación, GrimAge y DunedinPoAm. Aunque estudios de este tipo siempre consideran que una mejor salud base facilita el voluntariado, la consistencia de los resultados en diversos relojes refuerza la hipótesis del beneficio directo.

¿Cuántas horas de voluntariado son suficientes?

Según Social Science & Medicine, el impacto del voluntariado varía según el número de horas anuales dedicadas. Un nivel bajo a moderado, de 1 a 49 horas por año, se asoció con un menor envejecimiento biológico según los relojes Horvath y Hannum. El efecto más notable ocurrió entre 50 y 199 horas anuales, es decir, aproximadamente de una a cuatro horas semanales.

Al superar 200 horas al año, los beneficios se mantuvieron, especialmente en los relojes GrimAge y DunedinPoAm. Además, la investigación detectó diferencias según la situación laboral: en personas jubiladas, el voluntariado funcionó como sustituto de la estructura social del empleo, ayudando a mitigar el estrés y la inflamación. Sin embargo, el estudio también observó efectos protectores considerables en trabajadores con altos niveles de voluntariado.

Cómo influye el voluntariado en la salud molecular

Social Science & Medicine detalla que los beneficios del voluntariado son tanto biológicos como psicosociales. La actividad reduce la inflamación celular, implica movimiento físico y estimula el aprendizaje mediante la interacción social y la asunción de tareas nuevas. Según Health, la sensación de propósito, denominada “eudaemonia”, puede disminuir la expresión de genes vinculados a la inflamación y aportar resiliencia biológica.

El valor de la experiencia:
El valor de la experiencia: tener un propósito diario es una buena receta para una vida activa.

El efecto protector del voluntariado se incrementa con las horas dedicadas y puede persistir durante varios años. Integrar esta práctica en programas de salud pública representa una estrategia preventiva de bajo costo para mejorar la calidad y esperanza de vida en la población adulta mayor.

La evidencia señala que incluir el voluntariado en políticas de salud pública podría transformar el abordaje del envejecimiento, favoreciendo intervenciones no farmacológicas que prolongan la vida saludable y reducen la carga de enfermedades asociadas con la edad.

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