Cómo cuidar la salud cerebral frente al avance de la demencia y el Alzheimer

La salud cerebral en la vejez adquiere relevancia mundial por el aumento de casos de Alzheimer y demencia, según la Alzheimer’s Association. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud cerebral en la vejez es cada vez más relevante a nivel mundial ante el incremento de casos de Alzheimer y otros tipos de demencia.

Las recomendaciones médicas recientes, respaldadas por organizaciones como la Alzheimer’s Association, JAMA Network y ScienceDirect, incluyen consejos prácticos para reducir el riesgo de deterioro cognitivo.

Isabel Souffront, directora médica de Conviva Senior Primary Care en Florida y especialista en atención geriátrica, subraya la necesidad de adoptar hábitos proactivos que ayuden a mantener una mente activa y proteger la memoria a lo largo del envejecimiento.

Millones de familias afrontan la preocupación por el desgaste cerebral, sobre todo entre quienes superan los 75 años, según la Alzheimer’s Association.

Experiencias personales impulsan a especialistas como la doctora Souffront a difundir estrategias sencillas pero eficaces que repercuten más allá del bienestar individual y benefician a la comunidad en su conjunto.

Mantener el cerebro en forma exige un enfoque abarcador.

Juegos mentales para ejercitar la mente

Expertos recomiendan juegos mentales para reducir el riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos expertos destacan que los juegos mentales son uno de los recursos más efectivos.

Reader’s Digest indica que actividades como juegos de cartas, ajedrez, sopa de letras, Sudoku y desafíos virtuales contribuyen al entrenamiento de la memoria y la concentración.

Según un estudio citado de JAMA Network, la participación constante en este tipo de ejercicios mentales puede disminuir en 9% el riesgo de demencia.

Además, suelen aparecer a disposición opciones en línea que facilitan la estimulación intelectual tanto de manera individual como grupal.

Experimentar nuevos pasatiempos y aún mejor si es en comunidad

Desarrollar nuevos hobbies estimula funciones cognitivas y mejora la adaptación al envejecimiento cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interacción social cumple un papel clave para preservar las capacidades cognitivas.

El medio citado, con base en estudios de la Alzheimer’s Association, sugiere mantener vínculos sociales frecuentes para favorecer una vida activa y reducir el riesgo de depresión o discapacidad.

Actividades grupales, entre ellas clubes de lectura, grupos de caminata o voluntariado, refuerzan estos lazos sociales, muchas veces a bajo costo o de forma gratuita.

A su vez, la doctora Souffront recomienda a sus pacientes seleccionar actividades significativas, adaptadas a sus propios intereses.

Desarrollar hobbies y mantener la mente ocupada con nuevos aprendizajes, como tocar un instrumento musical, proporciona ventajas adicionales para la salud cerebral.

Reader’s Digest cita investigaciones publicadas en ScienceDirect que vinculan la práctica musical con una mayor capacidad cognitiva global.

Aprender nuevos idiomas o participar en talleres artísticos también estimula distintas áreas del cerebro, facilitando la adaptación a los retos del envejecimiento.

Alimentación saludable y equilibrada

Una alimentación rica en pescados con omega 3, frutas, verduras y cereales integrales ayuda a proteger la salud neurológica en la tercera edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación diaria impacta directamente en el funcionamiento cerebral.

La Alzheimer’s Association y Reader’s Digest recomiendan sustituir, al menos dos o tres veces por semana, la carne roja por pescados ricos en ácidos grasos omega 3, como salmón, trucha o atún.

Cocinar con aceite de oliva, incorporar frutas y verduras ricas en antioxidantes y elegir cereales integrales en lugar de refinados contribuye a mitigar el desgaste neurológico.

También, frutos secos como almendras –fuente de vitamina E– y nueces pueden favorecer la memoria y la agudeza mental.

Realizar ejercicio físico regularmente

El ejercicio físico regular potencia la oxigenación cerebral y reduce el riesgo de deterioro asociado a la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio físico regular, incluso si es de intensidad moderada, mejora la circulación, potencia la oxigenación cerebral y reduce el riesgo de deterioro asociado a la edad.

Reader’s Digest y la Alzheimer’s Association coinciden en que actividades sencillas como caminar, practicar yoga para principiantes o asistir a clases de aeróbic acuático son adecuadas para personas mayores, incluyendo quienes tienen movilidad reducida.

Este tipo de ejercicio puede adaptarse a distintas necesidades y limitaciones.

Controles médicos

Controles médicos periódicos y cribados cognitivos permiten la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar controles médicos periódicos y someterse a cribados cognitivos facilita la detección precoz de enfermedades neurodegenerativas.

La Alzheimer’s Association destaca que las visitas regulares al médico ayudan a identificar cambios sutiles en la memoria y el pensamiento, incluso antes de que sean evidentes en la vida cotidiana.

Detectar cualquier alteración a tiempo da acceso a intervenciones, tratamientos y estrategias de manejo, lo que favorece una mejor planificación y calidad de vida.

Para la doctora Souffront, priorizar la salud cerebral no demanda transformaciones radicales, sino pequeños cambios consistentes y una actitud receptiva.

Cuidar el bienestar mental en la madurez supone un acto de autoafirmación que abre posibilidades para descubrir talentos y fortalecer nuevas pasiones.