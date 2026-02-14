Generación Silver

El ejercicio de fuerza retrasa hasta dos años el envejecimiento cerebral en los mayores de 60 años

Científicos de Chile, Dinamarca, Canadá, Argentina e Irlanda comprobaron que fortalecer los músculos puede hacer que la edad del cerebro retroceda. Qué implica el hallazgo según uno de los líderes del trabajo en diálogo con Infobae

El ejercicio de fuerza es cualquier actividad física donde se usan pesas, bandas o el propio peso del cuerpo.

No sólo sirve para fortalecer los músculos: un nuevo estudio científico demostró que ese tipo de ejercicio también puede rejuvenecer el cerebro en adultos mayores.

El estudio fue llevado a cabo por científicos que trabajan en instituciones de Chile, Dinamarca, Canada, Argentina e Irlanda.

Demostraron por primera vez que entrenar los músculos puede rejuvenecer el cerebro entre uno y dos años, aun en personas adultas mayores.

El hallazgo no solo abre una puerta a la prevención, también apunta a una forma práctica y accesible de cuidar la salud cerebral en la vida cotidiana. Fue publicado en la revista GeroScience.

Participaron investigadores del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, el Instituto Neurológico de Montreal en Canadá y el Trinity College Dublin de Irlanda. También colaboraron científicos del Instituto de Medicina Deportiva de Copenhague y el Centro Danés de Resonancia Magnética.

En diálogo con Infobae, el científico argentino Agustín Ibáñez, uno de los expertos de la investigación junto con Raúl González-Gómez, Naiara Demnitz, Carlos Coronel, Anne Theil Gates, Michael Kjaer, Hartwig Siebner y Carl-Johan Boraxbekk, comentó la principal implicancia de los resultados.

“Los resultados, a pesar de provenir de un ensayo controlado aleatorizado que brinda un nivel de evidencia robusto, necesitan ser probados en poblaciones más diversas y vulnerables”, afirmó el doctor Ibañez, director del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral (BrainLat) de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.

Aun así, “del mismo modo que la demencia acelera el envejecimiento cerebral, el ejercicio, junto con otros factores como el sueño, la creatividad o la interacción social, podría retrasarlo. Esto abre una gran oportunidad para el desarrollo de políticas públicas equitativas que promuevan el capital cerebral”, subrayó el doctor Ibañez, quien también es profesor de Salud Cerebral Global en el GBHI del Trinity College, en Irlanda, e integrante del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad San Andrés, en Argentina.

El músculo como guardián del cerebro

La pregunta principal surgió por la falta de evidencia sobre cómo el entrenamiento de fuerza influye en el envejecimiento general del cerebro.

La mayoría de los trabajos anteriores solo analizaron el impacto del ejercicio aeróbico o cambios en áreas cerebrales aisladas, sin mirar el panorama global. Los investigadores notaron que los estudios previos solían durar poco tiempo o usaban enfoques transversales, lo que dejaba sin respuesta qué ocurría a largo plazo.

Entonces, el grupo de investigadores intentó medir el impacto del entrenamiento de fuerza en la salud cerebral durante un año, usando herramientas modernas de neuroimagen y modelos computacionales. Se propusieron determinar si el ejercicio de resistencia puede retardar el envejecimiento cerebral, comparando grupos que entrenaron con diferente intensidad y un grupo control.

Para eso, se utilizaron modelos de “relojes cerebrales”, que son sistemas computacionales que calculan la edad biológica del cerebro a partir de resonancias magnéticas funcionales. De esta manera, se pudo observar si el entrenamiento de fuerza realmente acorta la distancia entre la edad cronológica y la edad cerebral.

El ejercicio de fuerza y el cerebro

El estudio incluyó a 309 adultos mayores, de entre 62 y 70 años, que participaron en el ensayo LISA realizado en Dinamarca.

Los participantes se dividieron en tres grupos: entrenamiento de resistencia intenso, moderado y un grupo sin actividad física. Durante un año, quienes formaron parte de los grupos de ejercicio siguieron rutinas supervisadas de fuerza y funcionalidad.

Las evaluaciones incluyeron pruebas de fuerza muscular y resonancias cerebrales al inicio, al año y a los dos años. Los resultados mostraron que solo quienes entrenaron fuerza lograron reducir la edad cerebral de manera significativa.

El grupo sedentario no registró mejoras. Esos efectos se dieron a nivel cerebral global, en vez de limitarse a redes aisladas como las del modo por defecto, motoras o del cerebelo, aclararon los investigadores.

En los números, el grupo de entrenamiento intenso rejuveneció el cerebro en promedio de 1,4 años al cabo de un año y 1,85 años después de dos años.

El grupo moderado redujo la edad cerebral 1,39 años al año y 2,26 años a los dos años. El grupo sin ejercicio no mostró cambios relevantes. “El entrenamiento de resistencia desacelera el envejecimiento cerebral, según los relojes cerebrales, reforzando su papel preventivo para la salud del cerebro”, expresaron los científicos.

Gracias al estudio también se detectó que la conectividad funcional mejoró en la corteza prefrontal, una región clave para la atención y el control ejecutivo. La relación entre el aumento de fuerza muscular y la reducción de la edad cerebral fue significativa solo en el grupo de intensidad moderada.

El futuro de la prevención cerebral

El beneficio del ejercicio persistió un año después de terminar el entrenamiento. Los investigadores enfatizaron que la generalización de nuestros hallazgos se limita a adultos mayores sanos de Europa con altos ingresos.

A pesar de que la reducción en la edad cerebral fue estadísticamente relevante, su impacto clínico aún debe comprobarse en seguimientos más prolongados.

Sin embargo, los investigadores resaltaron que el entrenamiento de fuerza desacelera el envejecimiento y apoya su uso como estrategia preventiva para mantener la salud cerebral.

