Generación Silver

Cuando la música despierta recuerdos: cómo las emociones activan la memoria en los adultos mayores

El hallazgo sugiere un beneficio cognitivo y emocional relevante pensado para estimular la calidad de vida en la vejez

Guardar
Un estudio argentino analizó cómo
Un estudio argentino analizó cómo una pieza musical activante influye en la memoria emocional de adultos mayores sanos.

La relación entre música, emoción y memoria ha sido explorada en la neurociencia y la psicología cognitiva, donde se considera que las emociones actúan como neuromoduladores que facilitan la codificación y consolidación de recuerdos.

Un estudio argentino llevado a cabo por Mariana Scattolon, Wanda Rubinstein y Nadia Justel demostró que la música puede mejorar la memoria emocional visual en adultos mayores sanos. La investigación, publicada en la revista ECOS - Revista Científica de Musicoterapia y Disciplinas Afines, analizó cómo escuchar una pieza musical activante influye en los recuerdos de este grupo etario.

De acuerdo con el estudio la música puede funcionar también como modulador de la memoria, ya que diferentes características musicales como la frecuencia, el ritmo o la intensidad pueden inducir niveles variados de activación, influyendo así en la retención de información.

Según el artículo publicado en ECOS, los adultos mayores tienden a otorgar mayor importancia a la información con carga emocional y, a medida que envejecen, su memoria se muestra especialmente sensible a los contextos afectivos.

Las autoras de la investigación señalaron: “la música puede ser entendida como un neuromodulador de la memoria, lo cual resulta un hallazgo importante para el campo de la neurociencia, la psicología cognitiva y la musicoterapia”.

La investigación mostró que la
La investigación mostró que la música puede mejorar el recuerdo de imágenes con carga emocional en la vejez.

El estudio experimental involucró a 71 adultos mayores sanos, con una media de 71 años de edad y promedio educativo de 13 años, repartidos en dos grupos.

Uno de los grupos escuchó la Sinfonía número 70 de Joseph Haydn, considerada una pieza musical activante, mientras que el otro grupo fue expuesto a ruido de fondo no musical.

A ambos se les aplicaron pruebas de memoria visual y memoria verbal, enfocadas en la retención de palabras e imágenes con contenido emocional y neutro, evaluando tanto el recuerdo inmediato como el diferido.

El diseño del experimento incluyó criterios estrictos de exclusión para descartar factores como problemas auditivos, visuales, patologías relacionadas con la música o el consumo reciente de sustancias psicoactivas.

Se emplearon materiales validados, como la lista de aprendizaje verbal California para la memoria verbal. Es una evaluación neuropsicológica estandarizada que mide el aprendizaje y la memoria verbal a través de la repetición de listas de palabras agrupadas semánticamente, como hierbas, especias, frutas o ropa. Evalúa la memoria episódica, estrategias de aprendizaje, recuerdo a corto/largo plazo y reconocimiento.

También se utilizó el Sistema Internacional de Imágenes Afectivas para la memoria visual, a fin de medir respuestas emocionales y recordar estímulos tras la intervención musical o el ruido.

Los resultados del estudio, según lo publicado en ECOS, indicaron que solo la memoria emocional visual mejoró de manera significativa en los participantes expuestos a la pieza de Haydn, en comparación con el grupo control. Es decir, la música favoreció el recuerdo diferido de imágenes emocionales, mientras que no se observó un efecto parecido en la memoria emocional verbal.

El trabajo abre nuevas líneas
El trabajo abre nuevas líneas de investigación sobre el vínculo entre música, emoción y memoria en la vejez.

Los análisis estadísticos de la investigación respaldan que la diferencia se dio únicamente en el recuerdo visual de estímulos emocionales.

Las investigadoras plantean que esta disparidad entre los resultados de la memoria visual y verbal puede estar relacionada con los procedimientos empleados. Según el estudio citado, la lista de palabras usadas para la memoria verbal, en particular las de valencia positiva, probablemente no generó una activación emocional suficientemente potente.

Además, señalan que la cantidad de ensayos y el intervalo temporal de evaluación fueron diferentes: en la memoria verbal se evaluó tras veinte minutos, y en la visual, después de una semana, lo cual pudo influir en los efectos detectados.

A partir de estos hallazgos, el estudio resalta la importancia de desarrollar nuevos protocolos y ampliar los periodos de retención para analizar con mayor profundidad cómo la música podría impactar también la memoria verbal emocional.

La investigación de Scattolon, Rubinstein y Justel aporta evidencia científica novedosa sobre cómo los estímulos musicales pueden modular la memoria en adultos mayores sanos. Se trata de un campo aún poco explorado, pero con potencial relevancia para la musicoterapia y la promoción del envejecimiento activo.

Temas Relacionados

Música y memoriaAdultos mayoresMemoria emocional visualMusicoterapiaMariana ScattolonWanda RubinsteinNadia Justelgeneracion silver

Últimas Noticias

Dieta mediterránea: estudios científicos confirmaron 5 beneficios de este patrón alimentario en la salud de los adultos mayores

Avances recientes en biomedicina permiten identificar compuestos clave que contribuyen al bienestar físico y mental en personas de la tercera edad

Dieta mediterránea: estudios científicos confirmaron

El cuadro que cruzó el océano, el secreto en alemán antiguo y las cuatro generaciones que transformaron un hotel en un hogar

Un mensaje descifrado décadas después en Miramar y los hijos y nietos que preservan la memoria y el legado de abuelos y bisabuelos

El cuadro que cruzó el

Cómo determinan los hábitos diarios la salud de los adultos mayores

Factores como el autocuidado, el entorno social y la resiliencia inciden en el bienestar físico y emocional de las personas mayores

Cómo determinan los hábitos diarios

Pierce Brosnan, la mirada de un silver sobre la juventud del siglo XXI: “No protesta lo suficiente”

El actor ha cumplido 72 años y aunque dice notarlo no está en guerra contra su edad. El James Bond de fines de siglo se muestra sí preocupado por el futuro de un mundo en el que las nuevas generaciones no parecen encarnar la voluntad de cambio que inspiraba a su generación

Pierce Brosnan, la mirada de

Los adultos mayores ya superan a los menores de 18 años en once estados de Estados Unidos

El aumento de la longevidad y el descenso de la natalidad modifica las estrategias económicas y sociales en sectores públicos y privados

Los adultos mayores ya superan
DEPORTES
Tras la derrota de Racing,

Tras la derrota de Racing, Belgrano le ganó 2-1 al Rosario Central de Ángel Di María en el inicio del Torneo Apertura

El gol de penal de Ángel Di María que no alcanzó para el triunfo de Rosario Central en el debut en el Apertura

El golazo olímpico que convirtió el hijo de Guillermo Barros Schelotto en el triunfo de Gimnasia ante Racing

La emoción del jugador argentino de Alianza Lima que se llevó la camiseta de Lionel Messi: el gesto que lo conmovió

Alisha Lehmann, la jugadora “más viral”, fue presentada en su nuevo equipo y confirmó su romance con un futbolista

TELESHOW
Tras el reclamó de Wanda

Tras el reclamó de Wanda Nara a Maxi López por un diamante, el exfutbolista confesó cuántos regalos recibió de ella

Charly García llegó a Punta del Este y fue recibido con emoción por fans y amigos

Sofía “la Reini” Gonet sorprendió con un cambio de look y un guiño a sus comienzos en las redes

El sugerente posteo de Anita Espasandín con los signos de fuego de ella y Benjamín Vicuña que encendió las redes

El impactante look de Mirtha Legrand: cristales, mini pailleté y oro para su tercera noche en la costa

INFOBAE AMÉRICA

Jennette McCurdy ilumina los rincones

Jennette McCurdy ilumina los rincones oscuros del deseo adolescente en su primera novela

Piden que estudiantes de colegios privados reciban computadoras igual que en el sector público salvadoreño

Descubrieron una tumba en Turquía que estaría vinculada a la familia del rey Midas

Netanyahu recibió en Israel a Witkoff y Kushner para discutir la segunda fase de la tregua en Gaza

Flea reveló la historia íntima detrás de la portada de su nuevo álbum solista: quién es la mujer que aparece en la tapa de “Honora”