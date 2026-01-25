Cuando la música despierta recuerdos: cómo las emociones activan la memoria en los adultos mayores

Un estudio argentino analizó cómo una pieza musical activante influye en la memoria emocional de adultos mayores sanos.

La relación entre música, emoción y memoria ha sido explorada en la neurociencia y la psicología cognitiva, donde se considera que las emociones actúan como neuromoduladores que facilitan la codificación y consolidación de recuerdos.

Un estudio argentino llevado a cabo por Mariana Scattolon, Wanda Rubinstein y Nadia Justel demostró que la música puede mejorar la memoria emocional visual en adultos mayores sanos. La investigación, publicada en la revista ECOS - Revista Científica de Musicoterapia y Disciplinas Afines, analizó cómo escuchar una pieza musical activante influye en los recuerdos de este grupo etario.

De acuerdo con el estudio la música puede funcionar también como modulador de la memoria, ya que diferentes características musicales como la frecuencia, el ritmo o la intensidad pueden inducir niveles variados de activación, influyendo así en la retención de información.

Según el artículo publicado en ECOS, los adultos mayores tienden a otorgar mayor importancia a la información con carga emocional y, a medida que envejecen, su memoria se muestra especialmente sensible a los contextos afectivos.

Las autoras de la investigación señalaron: “la música puede ser entendida como un neuromodulador de la memoria, lo cual resulta un hallazgo importante para el campo de la neurociencia, la psicología cognitiva y la musicoterapia”.

La investigación mostró que la música puede mejorar el recuerdo de imágenes con carga emocional en la vejez.

El estudio experimental involucró a 71 adultos mayores sanos, con una media de 71 años de edad y promedio educativo de 13 años, repartidos en dos grupos.

Uno de los grupos escuchó la Sinfonía número 70 de Joseph Haydn, considerada una pieza musical activante, mientras que el otro grupo fue expuesto a ruido de fondo no musical.

A ambos se les aplicaron pruebas de memoria visual y memoria verbal, enfocadas en la retención de palabras e imágenes con contenido emocional y neutro, evaluando tanto el recuerdo inmediato como el diferido.

El diseño del experimento incluyó criterios estrictos de exclusión para descartar factores como problemas auditivos, visuales, patologías relacionadas con la música o el consumo reciente de sustancias psicoactivas.

Se emplearon materiales validados, como la lista de aprendizaje verbal California para la memoria verbal. Es una evaluación neuropsicológica estandarizada que mide el aprendizaje y la memoria verbal a través de la repetición de listas de palabras agrupadas semánticamente, como hierbas, especias, frutas o ropa. Evalúa la memoria episódica, estrategias de aprendizaje, recuerdo a corto/largo plazo y reconocimiento.

También se utilizó el Sistema Internacional de Imágenes Afectivas para la memoria visual, a fin de medir respuestas emocionales y recordar estímulos tras la intervención musical o el ruido.

Los resultados del estudio, según lo publicado en ECOS, indicaron que solo la memoria emocional visual mejoró de manera significativa en los participantes expuestos a la pieza de Haydn, en comparación con el grupo control. Es decir, la música favoreció el recuerdo diferido de imágenes emocionales, mientras que no se observó un efecto parecido en la memoria emocional verbal.

El trabajo abre nuevas líneas de investigación sobre el vínculo entre música, emoción y memoria en la vejez.

Los análisis estadísticos de la investigación respaldan que la diferencia se dio únicamente en el recuerdo visual de estímulos emocionales.

Las investigadoras plantean que esta disparidad entre los resultados de la memoria visual y verbal puede estar relacionada con los procedimientos empleados. Según el estudio citado, la lista de palabras usadas para la memoria verbal, en particular las de valencia positiva, probablemente no generó una activación emocional suficientemente potente.

Además, señalan que la cantidad de ensayos y el intervalo temporal de evaluación fueron diferentes: en la memoria verbal se evaluó tras veinte minutos, y en la visual, después de una semana, lo cual pudo influir en los efectos detectados.

A partir de estos hallazgos, el estudio resalta la importancia de desarrollar nuevos protocolos y ampliar los periodos de retención para analizar con mayor profundidad cómo la música podría impactar también la memoria verbal emocional.

La investigación de Scattolon, Rubinstein y Justel aporta evidencia científica novedosa sobre cómo los estímulos musicales pueden modular la memoria en adultos mayores sanos. Se trata de un campo aún poco explorado, pero con potencial relevancia para la musicoterapia y la promoción del envejecimiento activo.