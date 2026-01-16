Generación Silver

Por qué los medicamentos metabólicos no reemplazan al ejercicio, según un experto en longevidad

El doctor Peter Attia advirtió en High Performance podcast sobre los límites de las nuevas terapias farmacológicas y expone las claves para alcanzar una vida plena: fuerza muscular, hábitos sostenibles y propósito vital, más allá de cualquier atajo químico

Guardar
Peter Attia afirma que la
Peter Attia afirma que la masa muscular es clave para la longevidad y desafía mitos sobre medicamentos y suplementos en salud (Captura de video: YouTube/High Performance)

Invitado a High Performance podcast, el Dr. Peter Attia, referente en longevidad y una de las voces más destacadas en medicina moderna, desarmó mitos, reconoció avances científicos y puso el foco en aquello que la industria suele olvidar: la importancia de la fuerza física, el propósito vital y la salud emocional.

“La masa muscular es la moneda de la longevidad”, sostuvo en su conversación con Jake Humphrey, conductor del podcast, y desafió tanto a quienes buscan atajos químicos como a quienes subestiman el impacto de los hábitos diarios.

Medicamentos metabólicos: beneficios y límites

Los avances en medicamentos metabólicos y la búsqueda de una mayor longevidad transformaron el panorama de la salud. Sin embargo, Attia advirtió que “estos medicamentos no reemplazan el ejercicio”, ya que, aunque fármacos como los agonistas de GLP-1 y GIP pueden brindar beneficios para el peso, el corazón y el cerebro, mantenerse físicamente activo sigue siendo esencial para la longevidad.

El especialista recalcó que el enfoque debe ser integral y adaptado a cada persona, y cuestionó el auge de suplementos y terapias poco reguladas, que a menudo desplazan intervenciones realmente fundamentales para el bienestar.

Attia admitió que, hace cinco años, también era escéptico respecto a los medicamentos para bajar de peso. En ese momento, su mayor preocupación era la pérdida de masa muscular en pacientes que no eran obesos mórbidos, ya que, según explicó, “gran parte del peso perdido no era grasa, sino músculo”.

El especialista advierte que los
El especialista advierte que los medicamentos metabólicos no reemplazan el valor fundamental del ejercicio físico para la longevidad (Captura de video: YouTube/High Performance)

No obstante, señaló que la evidencia más reciente indica que, además de favorecer la pérdida de peso, estos fármacos parecen reducir los riesgos de enfermedades cardíacas y demencia de manera independiente a la disminución de peso.

Según Attia, este cambio de opinión se sustenta en nuevos datos clínicos: “Cuando analizamos los resultados, vemos una disminución de eventos cardíacos adversos graves con el uso de esta clase de medicamentos, y esto ocurre incluso si la pérdida de peso no es significativa”.

El especialista considera que estos hallazgos podrían deberse a mecanismos adicionales relacionados con el control de glucosa e insulina, aunque insistió en la necesidad de contar con más estudios antes de sacar conclusiones definitivas.

Hormonas, péptidos y suplementación: una mirada crítica

Respecto a las terapias hormonales, Attia fue enfático: “La terapia de reemplazo de testosterona no es una solución milagrosa”. Señaló que suministrar testosterona a personas con malos hábitos alimenticios, descanso deficiente y alto estrés “no tendrá efecto”.

Únicamente cuando el paciente cuida su alimentación, sueño y entrenamiento, y aun así presenta niveles bajos, esta intervención puede resultar útil. Detalló que “un 60% o 70% de los hombres muestran mejoras notables siempre y cuando entrenen y mantengan hábitos saludables”.

Attia aclaró que la evidencia
Attia aclaró que la evidencia real respalda solo a unos pocos suplementos y recomendó medir los valores antes de iniciar suplementación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre los péptidos populares en internet, sostuvo que “carecen de evidencia y regulación suficiente”. Lamentó que estos compuestos sin respaldo científico se hagan tendencia en redes sociales, mientras que fármacos como los inhibidores de SGLT2 o de PCSK9, que sí demostraron prolongar la vida y proteger órganos vitales, reciben menos atención.

Al hablar de suplementos, el experto compartió su propio criterio: considera que la mayoría podría beneficiarse de creatina, algún tipo de magnesio de absorción lenta, vitamina D en caso de déficit, ácidos grasos omega-3 si no se consume suficiente pescado y un complejo de vitaminas B, sobre todo B12.

Ejercicio físico: el verdadero motor de la longevidad

Durante la conversación, Attia destacó que no basta con levantar peso para preservar la salud y la longevidad: es imprescindible combinar entrenamiento de fuerza, actividad cardiovascular, ejercicios de potencia y rutinas adaptadas a la edad y al sexo de cada persona.

El ejercicio ideal para la
El ejercicio ideal para la longevidad debe combinar fuerza, entrenamiento cardiovascular y rutinas adaptadas a la edad y al sexo de cada individuo (Crédito: Freepik)

Según detalló el especialista “con el tiempo, nuestras capacidades se ven limitadas principalmente por dos factores: la fuerza que podemos ejercer y la eficiencia con la que nuestro cuerpo utiliza el oxígeno”.

Attia explicó que, en sus consultas, trabaja con cada paciente para definir qué quiere poder hacer a los 80 o 90 años. A partir de eso, proyecta el nivel de fuerza y de capacidad cardiovascular que debería tener a los 40 o 50, y diseña un plan de entrenamiento personalizado para reducir esas diferencias.

Según él, la intensidad y la especificidad del ejercicio son más importantes que la cantidad de horas dedicadas: “Si el tiempo es escaso, es mejor priorizar sesiones de alta intensidad que entrenamientos largos pero poco exigentes”.

Sobre la estructura semanal, recomendó entre cuatro y seis sesiones de entrenamiento cardiovascular, combinando intervalos de alta intensidad y ejercicios de menor demanda, junto a cuatro sesiones de fuerza.

Actividades como saltar la cuerda,
Actividades como saltar la cuerda, los desplazamientos laterales y los ejercicios de una sola pierna apuntan a mejorar la coordinación, la estabilidad y la capacidad aeróbica (Crédito: Freepik)

Incorpora rutinas de estabilización, ejercicios de una sola pierna y entrenamientos de potencia para proteger zonas vulnerables como la columna lumbar. Además, sugirió trabajar la movilidad y la reactividad: “Ejercitar la reacción en pies y manos, los saltos y los desplazamientos laterales es tan importante como levantar peso”.

En cuanto a la alimentación, explicó que hace más de diez años dejó atrás las dietas extremas. “No sigo ninguna dieta. Me centro en alcanzar el requerimiento diario de proteína, disfruto cocinar y mantengo una dieta equilibrada con cierto margen para el disfrute”, afirmó.

Salud emocional y propósito: el equilibrio esencial

Para Attia, la salud emocional tiene la misma importancia que la física. En High Performance podcast destacó que la calidad de los vínculos, la gestión del estrés y un sentido de propósito influyen de manera significativa en el bienestar y la longevidad, a veces más que el entrenamiento o la nutrición.

Sobre el propósito, afirmó: “No concibo la vida sin un propósito que trascienda a uno mismo”. Según Attia, este equilibrio ayuda a evitar conductas autodestructivas y mejora la calidad de vida, tanto física como emocional.

Finalmente, propuso una visión integradora de la longevidad, donde el bienestar y el éxito personal surgen al combinar hábitos saludables con un impacto positivo en los demás, transformando la longevidad en un compromiso activo con la propia salud y la de la comunidad.

Temas Relacionados

LongevidadMedicamentos metabólicosEjercicio físicoSuplementos nutricionalesEntrevistas PodcastMagazinesNewsroom BUEgeneracion silver

Últimas Noticias

La revolución de la economía plateada: cómo la población senior impulsa la innovación, transforma el empleo y redefine los mercados

El crecimiento sostenido de la población mayor abre debates inéditos en empresas y gobiernos. Nuevos modelos de negocio, carreras extendidas y tecnologías inclusivas apuntan a cambiar el juego en la próxima década

La revolución de la economía

9.200 quejas: aplicaciones para mayores que esconden trampas, precios poco competitivos y una brecha digital que todavía nadie resuelve

Casos recientes ilustran cómo la tecnología dirigida al público senior puede resultar engañosa. Exigen mayor vigilancia y claridad en los productos y servicios digitales exclusivos

9.200 quejas: aplicaciones para mayores

Nueva longevidad: por qué un solo año de buena salud puede transformar la economía de un país

Invertir en estrategias que mejoren la calidad de vida saludable resulta clave para lograr mayor equidad en la sociedad y más productividad

Nueva longevidad: por qué un

Descubren una región del cerebro clave para mantener la fuerza en la vejez

Un estudio en adultos mayores vinculó la actividad neuronal profunda con el rendimiento físico de la mano. Cómo este avance permite anticipar situaciones de fragilidad y orientar nuevas estrategias de prevención

Descubren una región del cerebro

Los poderes no reconocidos de la generación silver

Olvídense de las fotos del álbum de abuelitos mirando el mar con una manta sobre las rodillas. Si siguen pensando que el segmento de mayores de 55-60 años es un grupo homogéneo de gente esperando pacientemente la jubilación para hacer crucigramas, es que no están prestando atención

Los poderes no reconocidos de
DEPORTES
Brilló en Brasil, lo echaron

Brilló en Brasil, lo echaron de su club tras quedar preso por no cumplir con la manutención y volverá a jugar en la Serie D de Italia

El sorprendente elogio de Roger Federer a Lionel Messi: la contundente frase sobre su último Mundial con la selección argentina

Sebastián Báez y las razones de su gran momento: “Hay mucho trabajo detrás de mi juego”

“¡Ay, basta, basta!”: Neymar expuso a sus amigos a la dolorosa rehabilitación que afronta y el video se volvió viral

Las confesiones de Chiquito Romero: de los detalles de su controvertida salida de Boca al inesperado guiño a Racing

TELESHOW
Rocío Robles y Adrián Suar,

Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Carmelo: las fotos de sus días de amor

Grego Rossello contó el susto que se llevó en su intento de conquistar a Wanda Nara: “Pensé que era Martín Migueles”

Cuánto cuesta la casa de Pampita y Benjamín Vicuña, testigo del escándalo con la China Suárez, tras una década sin venderse

Sol Pérez encendió las redes, a meses de haber sido mamá: “Volviendo de a poco”

Fabián Vena: “Creo que hace 50 años soy celíaco y recién ahora lo sé”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea ratificó su

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país

El Ministro para Latinoamérica británico en Infobae: “He visto de primera mano los desafíos que enfrenta el pueblo ecuatoriano”