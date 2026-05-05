El Gobierno puso en venta un terreno en una zona top de Palermo y otros 20 inmuebles en todo el país

El terreno de Palermo que será vendido por la AABE se encuentra entre la zona de edificios y la vía del ferrocarril, detrás del parque

En el marco de la reorganización del patrimonio estatal, el Gobierno avanzó con la habilitación para desprenderse de una serie de activos distribuidos en distintos puntos del país. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 322 publicado este martes en el Boletín Oficial, que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer, transferir y enajenar inmuebles del Estado Nacional considerados innecesarios para la gestión pública.

La norma incluyó un total de 21 propiedades distribuidas en distintas provincias. Según el texto oficial, se trata de bienes que presentaron falta de uso, subutilización o carácter innecesario, lo que habilitó su desafectación y posterior venta.

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El decreto estableció que estos inmuebles dejaron de cumplir una función específica dentro de la estructura estatal. A partir de esa condición, la AABE recibió la autorización para avanzar con los procesos de disposición y enajenación correspondientes.

Entre los fundamentos, el texto señaló que los bienes identificados no resultaron imprescindibles para la administración pública, lo que permitió su inclusión dentro del esquema de venta. La medida abarca propiedades ubicadas tanto en centros urbanos como en localidades del interior del país.

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Uno de los puntos incluidos en el decreto correspondió a un predio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, en una zona de alto valor inmobiliario. Se trata de un terreno situado sobre Avenida del Libertador 3880, en un área lindera a las vías ferroviarias del ramal San Martín, entre Retiro y Palermo.

Este terreno ubicado en Libertador 3880 (Zona de Vias Retiro-Palermo Línea San Martín) será vendido por la AABE

Ese inmueble se ubica en un corredor estratégico dentro de la ciudad, con cercanía a desarrollos residenciales y comerciales. La inclusión de este terreno dentro del listado de propiedades autorizadas para su venta lo posicionó como uno de los activos de mayor visibilidad dentro de la medida.

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En la provincia de Buenos Aires, en tanto, el decreto incorporó varios terrenos distribuidos en distintas localidades. En total, se incluyeron:

Dos terrenos en Salazar, partido de Daireaux

Tres en Mariano H. Alfonzo, partido de Pergamino

Cinco en Barrow, partido de Tres Arroyos

Un terreno en Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero

Parte del Cuadro de Estación Mariano H. Alfonzo de la antigua línea Mitre, otro de los terrenos que serán subastados

Estos inmuebles se localizaron en áreas con diferentes características, desde zonas rurales hasta sectores urbanos. La diversidad de ubicaciones reflejó el alcance territorial de la medida.

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En la provincia de Córdoba, el decreto incluyó tres terrenos ubicados en la zona de la costanera del Embalse de Río Tercero. Estos predios se encontraron en un entorno con desarrollo turístico y recreativo, lo que los ubicó dentro de un área con potencial de valorización.

Otro de los terrenos que será vendido es la Unidad Turística de Embalse Córdoba

En la provincia de Chubut, la norma incorporó dos predios situados en la ciudad de Esquel. Estos terrenos se ubicaron en áreas linderas al río Los Bandidos, en un entorno natural característico de la región.

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Por su parte, en la provincia de La Pampa, el decreto incluyó tres terrenos vinculados al cuadro de la estación Lonquimay. Estos inmuebles formaron parte de espacios asociados a infraestructura ferroviaria.

En Misiones, se sumó un inmueble ubicado en la localidad de Candelaria, sobre la calle Fray Ruiz de Montoya. Este predio se integró al listado general de bienes alcanzados por la medida.

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Este predio está ubicado en la localidad de Candelaria, sobre la calle Fray Ruiz de Montoya, en Misiones

El conjunto de propiedades detallado en el decreto conformó un universo de 21 inmuebles distribuidos en diferentes provincias. La selección incluyó terrenos con diversas características, tanto en términos de ubicación como de uso previo.

El texto oficial indicó que los bienes se encontraron en condiciones de ser desafectados de su destino original. Esa situación permitió su incorporación dentro del esquema de venta dispuesto por la normativa.

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A partir de la publicación del decreto, la AABE quedó habilitada para llevar adelante los procedimientos necesarios para la disposición de los inmuebles. Esto incluyó tanto la transferencia como la enajenación de las propiedades.