Sherlock Holmes vs. profesor Moriarty: fans recrearon el duelo más icónico de la literatura

El abogado británico Peter Horrocks (R), vestido como el señor del crimen Profesor Moriarty, y el autor británico de libros sobre automovilismo Philip Porter, vestido como Sherlock Holmes, recrean su famoso duelo durante una visita de miembros de la Sociedad Sherlock Holmes de Londres (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Vestidos de manera impecable con trajes victorianos, devotos de Sherlock Holmes se reunieron en las cataratas de Reichenbach en Suiza para recrear el fatídico duelo del intrépido detective con su némesis, el profesor Moriarty, 135 años después.

Cautivados por el evocador mundo de villanos, sabuesos, niebla, faroles de gas y tweed del escritor británico Arthur Conan Doyle, alrededor de 60 miembros de la Sociedad Sherlock Holmes de Londres peregrinaron hasta este lugar sagrado.

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La espectacular escena es donde Holmes y Moriarty se enfrentaron en un saliente alto y precario, aparentemente cayendo a la muerte el 4 de mayo de 1891.

El recorrido de tres días del grupo por lugares relacionados con Holmes en Suiza concluyó en Meiringen, en la región de Oberland bernés, para un viaje en funicular el domingo hasta las atronadoras cataratas de Reichenbach, que caen 120 metros (400 pies) en una poza más abajo.

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Sombreros de todo tipo, bigotes retorcidos, vestidos lujosos y bastones abundaban, ya que cada uno acudió disfrazado como un personaje distinto de las historias, incluidos el jugador de rugby desaparecido, el rey de Bohemia y la señora Hudson, casera de Holmes en el 221B de Baker Street, Londres.

Dos mujeres miembros de la Sociedad Sherlock Holmes de Londres simulan recrear el famoso duelo entre Sherlock Holmes y el señor del crimen Profesor Moriarty, durante una visita de miembros de la Sociedad Sherlock Holmes de Londres a las cataratas de Reichenbach (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

“Realmente te transforma, solo con ponerte la ropa y encorvarte un poco”, dijo el abogado británico Peter Horrocks, con sombrero de copa y vestido de negro como el siniestro genio criminal Moriarty.

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“Esto tiene muchísima atmósfera”, dijo entre el rugido y la bruma, insistiendo en que “absolutamente” acerca a los sherlockianos a la historia.

Doyle mató a su querido detective en este lugar en su cuento corto de 1893 El problema final.

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Pero tal fue la protesta del público que Doyle se vio obligado a resucitarlo —y el cariño por Holmes perdura hasta hoy.

Lágrimas en los ojos

Con una lupa en una mano y una pipa en la otra, el escritor de automovilismo Philip Porter interpretó a Holmes.Elogió el “atractivo único” de los relatos de Doyle, “llenos de atmósfera victoriana, el triunfo del bien sobre el mal, y algunos personajes maravillosos” que atraen a los devotos.

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“En la vida real tenemos muy poco en común, pero nos une el canon de Sherlock Holmes“, dijo.

Miembros de la Sociedad Sherlock Holmes de Londres recrean una escena durante su visita a las cataratas de Reichenbach, cerca de Meiringen, el 3 de mayo de 2026. Impecablemente vestidos con trajes victorianos, los devotos de Sherlock Holmes viajaron a las cataratas de Reichenbach en Suiza para recrear el duelo fatal del intrépido detective ficticio con su némesis, el profesor Moriarty (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Recreando el duelo, Holmes y Moriarty forcejearon, finalmente adoptando la postura representada en la ilustración de Sidney Paget de 1893 mientras la pareja aparentemente se precipitaba al vacío.

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El doctor Watson pasó entonces por allí, con sus gritos de “¡Holmes!" resonando entre las rocas, antes de descubrir la carta que el detective le dejó para que la encontrara —y darse cuenta de que su querido amigo había caído hacia su destino fatal.

“Cuando Watson encontró la nota, sinceramente tenía lágrimas en los ojos. Me pareció muy emotivo", dijo Helene Vrot, de las cercanías de París, que asistió vestida con la “moda de mangas enormes, muy efímera, de 1895”.

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“Es una oportunidad para crear recuerdos con personas que tienen el mismo tipo de mentalidad”, dijo sobre el viaje.

Para JeanMarie Zubia, del estado estadounidense de Washington, “es una inmersión total” en la era victoriana.

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Su personaje fue Laura Lyons de El sabueso de los Baskerville, y disfrutó del trabajo colectivo en torno al detective.

“Es increíble estar rodeada de todos los demás sherlockianos aquí, porque pueden hablar sin parar sobre aquello que me apasiona tanto... los detalles minuciosos que hay en cada historia”, afirmó.

Mi lugar soñado

Un corredor de montaña empapado de sudor hizo una doble toma al correr directamente hacia la multitud disfrazada, mientras que la visitante china Kitty —quien realizaba su propia peregrinación de aniversario en solitario por primera vez— no podía creer lo que veía.Llevando un gorro de cazador como Holmes, la fanática de Sherlock de 24 años se topó de repente con sus queridos personajes hechos realidad.

El autor británico de libros sobre automovilismo, Philip Porter, vestido como Sherlock Holmes, posa durante una visita de miembros de la Sociedad Sherlock Holmes de Londres a las cataratas de Reichenbach (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

“¡Vaya! ¡Qué suerte la mía poder encontrarme con el señor Sherlock Holmes, el doctor Watson, el profesor Moriarty y el coronel Moran!“, dijo entusiasmada la estudiante de robótica de la Universidad de Manchester.

“Este es mi lugar soñado. Es hermoso, exactamente como Watson escribió en su diario."

La visita organizada celebraba el 75º aniversario de la sociedad londinense, que cuenta con más de 1.000 miembros.

El coordinador del viaje, Markus Geisser, dijo que casi la mitad de los visitantes estaban en su primer viaje holmesiano, lo que demuestra que “viajar a Suiza con un disfraz victoriano sigue siendo algo que, de hecho, a la gente le gusta hacer".

Vestido como el temerario espía alemán Von Bork, aseguró que la sociedad multinacional y sus eventos eran oportunidades para conocer personas afines, y añadió: “en mi caso, conocí a mi esposa”.

Fuente: AFP