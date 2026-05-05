El régimen de Irán amenazó con tomar represalias “firmes” contra los buques que no acaten su corredor impuesto en el estrecho de Ormuz

Un carguero se ve fondeado en el estrecho de Ormuz cerca de Bandar Abbas, Irán (Amirhosein Khorgooi/AP)

El régimen de Irán amenazó con tomar represalias contra cualquier embarcación que no respete el corredor marítimo que fijó en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos más sensibles para el comercio energético global. La advertencia fue emitida por la Guardia Revolucionaria en medio de un operativo de Estados Unidos para asegurar la circulación de buques en la zona.

“Advertimos a todos los buques que pretenden transitar por el estrecho; la única ruta segura para cruzar el Estrecho de Ormuz es el corredor que previamente ha sido anunciado por Irán”, indicó la fuerza naval del régimen.

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Además, dejó en claro las consecuencias de no acatar esa directiva: “La desviación de los buques a otras rutas es insegura y se enfrentará a la firme respuesta de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria”.

La declaración se conoció en un momento de máxima tensión en el Golfo Pérsico. El estrecho de Ormuz concentra una parte sustancial del flujo de petróleo que se transporta por mar, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento impacta de manera inmediata en los mercados internacionales. La decisión de Teherán de imponer condiciones al tránsito marítimo se produjo tras la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes.

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La advertencia fue emitida por la Guardia Revolucionaria en medio de un operativo de Estados Unidos para asegurar la circulación de buques en la zona

Frente a este escenario, Washington activó un dispositivo para garantizar que los buques comerciales puedan atravesar la zona sin interrupciones. La iniciativa busca sostener el flujo de mercancías y evitar un bloqueo prolongado, en abierta contradicción con la política restrictiva adoptada por Irán.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a referirse al conflicto y pidió a Irán que avance hacia una solución.

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“Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente. De verdad que no”, afirmó al ser consultado en la Casa Blanca. Aun así, dejó entrever la superioridad militar de su país: “Ellos saben qué hacer. Saben qué no hacer, y eso es, en realidad, aún más importante”.

El mandatario también cuestionó la conducta del régimen iraní en el plano diplomático.

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“Lo que no me gusta de Irán es que me hablan con un gran respeto y luego salen en televisión y dicen: ‘No hablamos con el presidente’”, señaló, al tiempo que agregó que Teherán busca un acuerdo inmediatamente.

“Ellos quieren llegar a un acuerdo, y ¿quién no lo querría cuando tu ejército está totalmente destruido?, podríamos hacerles lo que quisiéramos”, dijo Trump.

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El líder republicano también minimizó el alcance del conflicto, refiriéndose a las operaciones como una “escaramuza militar” y asegurando que “Irán no tiene ninguna chance. Ellos lo saben”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un acto para firmar un memorándum en el Despacho Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Evan Vucci)

El enfrentamiento, iniciado el 28 de febrero con ataques contra territorio iraní, dejó miles de víctimas y mantiene en vilo a la región. Aunque el 8 de abril se anunció una tregua, en los días posteriores continuaron los ataques con misiles y drones lanzados por Irán contra fuerzas estadounidenses y aliados.

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En este contexto, el estrecho de Ormuz se consolidó como un punto crítico tanto desde el plano militar como económico. La posibilidad de que Irán limite o condicione el tránsito marítimo genera preocupación por el impacto que podría tener en el suministro energético global.

La advertencia de la Guardia Revolucionaria agrega presión a un escenario ya inestable. La imposición de rutas obligatorias bajo amenaza de represalias abre la puerta a nuevos roces con buques que no reconozcan esas restricciones.

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Con Estados Unidos decidido a mantener abierta la vía y Teherán dispuesto a hacer cumplir sus condiciones, el riesgo de una escalada permanece latente en una de las zonas más estratégicas del mundo.

(Con información de EFE y AFP)

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