Economía

ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 0

El organismo previsional determinó el cronograma de pagos y los beneficios correspondientes en función del número final del documento, estableciendo fechas diferenciadas para cada prestación

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Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Las personas con DNI terminado en 0 reciben los pagos de ANSES de mayo 2026 en las primeras fechas de cada cronograma (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos y los montos actualizados para mayo de 2026, fijando días específicos de cobro de jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros beneficios según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El organismo estableció fechas para cada prestación, incluyendo haberes mínimos y superiores, así como diferentes planes sociales y bonos dependiendo del número de finalización del documento.

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Según datos oficiales, las prestaciones para quienes tienen DNI terminado en 0 se acreditan en las primeras fechas de cada cronograma. Además, para el mes de mayo se aplican incrementos por inflación y un bono de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo, conforme a la última actualización oficial.

Jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y cuyo DNI finaliza en 0 reciben su pago el 11 de mayo. El monto del haber mínimo para mayo de 2026, con ajuste por inflación, es de $393.250,17, incluyendo el incremento correspondiente. A este monto se suma un bono de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo. De esta manera, el total pasa a ser de $ 463.250,17.

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Quienes perciben menos que la suma del haber mínimo más bono acceden a un refuerzo proporcional para alcanzar ese valor total.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0 cobran el 11 de mayo. Para mayo de 2026, el monto actualizado de la AUH es de $141.312,64. por hijo, y la Asignación Familiar por Hijo asciende a $70.651 para el primer rango de ingresos familiares.

La AUH está destinada a familias sin empleo formal o con ingresos dentro de los límites establecidos por el organismo, y el pago se acredita automáticamente en la fecha asignada.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo cuyo DNI finaliza en 0 cobran el 11 de mayo. El monto establecido para mayo de 2026 es de $141.312,64., igual al valor de la AUH, dirigido a embarazadas sin cobertura social ni empleo formal y acreditado según la terminación del documento.

Asignación por Prenatal

La Asignación por Prenatal para beneficiarias con DNI terminado en 0 se paga el 13 de mayo. El monto para mayo de 2026 es de $70.651 para el primer rango de ingresos familiares, de acuerdo con la tabla de ANSES. Este beneficio se otorga a trabajadoras registradas y monotributistas que cumplen con los requisitos del organismo.

Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Maternidad pueden cobrar su prestación en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del DNI. El monto se determina en base al salario y la modalidad de empleo.

Cartel azul de ANSES a la izquierda y a la derecha, manos sujetando billetes argentinos de 10.000 y 20.000 pesos sobre una billetera marrón
Jubilados y pensionados con haber mínimo y DNI en 0 cobran el 11 de mayo, obteniendo un bono adicional de $70.000 (ANSES)

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)

Las Asignaciones de Pago Único, que comprenden los beneficios por matrimonio, nacimiento y adopción, se abonarán entre el 12 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de DNI, incluyendo aquellas que finalizan en 0. Los montos para mayo de 2026 son:

  • Nacimiento: $82.353
  • Adopción: $492.366
  • Matrimonio: $123.307
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672 (sin tope de ingreso familiar).

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 0 reciben el pago entre el 11 de mayo y el 10 de junio. El monto para mayo de 2026 pasaría a $393.250 para la PNC por invalidez o vejez y llegaría a $463.250 para la pensión por madre de siete hijos. Estos valores incluyen la última actualización por inflación y el bono proporcional para quienes perciben el haber mínimo.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se abona el 22 de mayo para beneficiarios cuyo DNI termina en 0 y 1. El monto depende de los meses cotizados y del salario previo, con un mínimo de $181.500 y un máximo de $363.000 para mayo de 2026, conforme a los topes establecidos por ANSES.

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