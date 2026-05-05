ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 0

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos y los montos actualizados para mayo de 2026, fijando días específicos de cobro de jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros beneficios según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
El organismo estableció fechas para cada prestación, incluyendo haberes mínimos y superiores, así como diferentes planes sociales y bonos dependiendo del número de finalización del documento.
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Según datos oficiales, las prestaciones para quienes tienen DNI terminado en 0 se acreditan en las primeras fechas de cada cronograma. Además, para el mes de mayo se aplican incrementos por inflación y un bono de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo, conforme a la última actualización oficial.
Jubilados y pensionados
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y cuyo DNI finaliza en 0 reciben su pago el 11 de mayo. El monto del haber mínimo para mayo de 2026, con ajuste por inflación, es de $393.250,17, incluyendo el incremento correspondiente. A este monto se suma un bono de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo. De esta manera, el total pasa a ser de $ 463.250,17.
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Quienes perciben menos que la suma del haber mínimo más bono acceden a un refuerzo proporcional para alcanzar ese valor total.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0 cobran el 11 de mayo. Para mayo de 2026, el monto actualizado de la AUH es de $141.312,64. por hijo, y la Asignación Familiar por Hijo asciende a $70.651 para el primer rango de ingresos familiares.
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La AUH está destinada a familias sin empleo formal o con ingresos dentro de los límites establecidos por el organismo, y el pago se acredita automáticamente en la fecha asignada.
Asignación por Embarazo
Las titulares de la Asignación por Embarazo cuyo DNI finaliza en 0 cobran el 11 de mayo. El monto establecido para mayo de 2026 es de $141.312,64., igual al valor de la AUH, dirigido a embarazadas sin cobertura social ni empleo formal y acreditado según la terminación del documento.
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Asignación por Prenatal
La Asignación por Prenatal para beneficiarias con DNI terminado en 0 se paga el 13 de mayo. El monto para mayo de 2026 es de $70.651 para el primer rango de ingresos familiares, de acuerdo con la tabla de ANSES. Este beneficio se otorga a trabajadoras registradas y monotributistas que cumplen con los requisitos del organismo.
Asignación por Maternidad
Las titulares de la Asignación por Maternidad pueden cobrar su prestación en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del DNI. El monto se determina en base al salario y la modalidad de empleo.
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Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)
Las Asignaciones de Pago Único, que comprenden los beneficios por matrimonio, nacimiento y adopción, se abonarán entre el 12 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de DNI, incluyendo aquellas que finalizan en 0. Los montos para mayo de 2026 son:
- Nacimiento: $82.353
- Adopción: $492.366
- Matrimonio: $123.307
- Ayuda Escolar Anual: $55.672 (sin tope de ingreso familiar).
Pensiones No Contributivas (PNC)
Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 0 reciben el pago entre el 11 de mayo y el 10 de junio. El monto para mayo de 2026 pasaría a $393.250 para la PNC por invalidez o vejez y llegaría a $463.250 para la pensión por madre de siete hijos. Estos valores incluyen la última actualización por inflación y el bono proporcional para quienes perciben el haber mínimo.
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Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo se abona el 22 de mayo para beneficiarios cuyo DNI termina en 0 y 1. El monto depende de los meses cotizados y del salario previo, con un mínimo de $181.500 y un máximo de $363.000 para mayo de 2026, conforme a los topes establecidos por ANSES.
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