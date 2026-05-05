Con un Dj argentino, vodka gratis y pocas protestas, Rusia regresó a la Bienal de Venecia

El regreso de Rusia a la Bienal de Venecia genera controversia por su participación tras la invasión a Ucrania

Este martes, Rusia abrió un pabellón en la Bienal de Venecia por primera vez desde su invasión a gran escala de Ucrania. La propia exposición de Ucrania se encuentra a pocos metros. La Bienal de Venecia, en su momento, declaró que no recibiría a ningún artista vinculado al gobierno ruso mientras el país librara su “grave” guerra en Ucrania. Pero el martes, Rusia volvió a estar presente en el evento más importante del mundo del arte —el último intento del país por normalizar su posición en el escenario mundial. Sin embargo, no se ciñó a la fórmula habitual de la Bienal.

Normalmente, los países presentan exposiciones en sus pabellones que exhiben obras de sus artistas vivos más destacados. Sin embargo, cuando las puertas se abrieron el martes, no había pinturas ni esculturas en el imponente edificio verde pálido de Rusia, que data de antes de la Revolución. En su lugar, seis miembros del Ensamble Toloka, un grupo folclórico, se sentaron bajo un voluminoso arreglo floral y cantaron canciones tradicionales ante un grupo de periodistas ansiosos por presenciar el controvertido regreso del país a la Bienal, a la que a veces se describe como la versión artística de los Juegos Olímpicos.

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Más tarde, DJ’s pusieron música electrónica ultrarrápida para un puñado de bailarines, mientras que en la planta superior, camareros con camisas blancas esperaban para servir vodkas con tónica dobles gratis. Se han programado más actuaciones sonoras para los próximos días.

La apertura del pabellón ruso se distinguió por actuaciones musicales y ausencia de obras plásticas, en una apuesta por la diplomacia cultural

Hubo pocos visitantes en comparación con los pabellones más populares de la Bienal. Y faltó otro elemento esperado: los manifestantes. Aunque activistas habían colocado carteles contra Rusia por toda Venecia, no se intentó interrumpir el pabellón durante el primer día de la presentación para la prensa. Puede que no haya seguido el guion habitual de la Bienal. Pero sigue siendo una oportunidad de diplomacia cultural para Rusia.

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Las organizaciones deportivas internacionales han allanado el camino para el regreso del país al centro del escenario cultural: en los Juegos Paralímpicos de Invierno de este año en Italia, los deportistas rusos compitieron bajo la bandera de su nación; y la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, está considerando permitir que Rusia vuelva a competir en eventos como la Copa del Mundo.

Pero el regreso de Rusia a Venecia ha provocado indignación en Italia y en toda Europa desde que apareció, de manera inesperada, en la lista de países participantes en marzo. Las autoridades europeas amenazaron con retener una financiación de 2 millones de euros si la Bienal no cancelaba la participación de Rusia, y el Ministerio de Cultura de Italia envió inspectores a las oficinas de la Bienal para determinar si la organización había violado las sanciones europeas al permitir la participación de Rusia.

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El jurado de premios de la Bienal también anunció el mes pasado que no consideraría otorgar premios a artistas de países cuyos líderes estuvieran siendo investigados por la Corte Penal Internacional, incluida Rusia. Luego, el jurado renunció la semana pasada en medio de la polémica por esa decisión, aunque la controversia se centró más en el hecho de que el jurado estaba excluyendo a artistas israelíes.

Dj Jaijiu, nombre real Elias Musiak, participó de la apertura con un set donde mezcló electrónica experimental con música tradicional argentina

Una portavoz de la Bienal, que declinó una solicitud de entrevista para este artículo, dijo en un comunicado que el evento había cumplido con todas las leyes necesarias, y Pietrangelo Buttafuoco, el presidente de la organización que dirige la Bienal, dijo al periódico italiano La Repubblica que estaba contento con la participación de Rusia. “Hay que reunir a pueblos que están en guerra entre sí”, señaló.

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Muchos ucranianos y disidentes rusos discrepan rotundamente. Zhanna Kadyrova, representante de Ucrania en el evento de este año, dijo que era fácil para los responsables de la Bienal afirmar que Rusia merecía regresar mientras los italianos no enfrentaban diariamente amenazas de ataques con drones como ella en Kiev. En Venecia, el martes, Kadyrova inauguró su propia exposición, Garantías de Seguridad, un título que, según ella, hace referencia a promesas internacionales hechas hace 30 años para proteger a Ucrania a cambio de que entregara sus armas nucleares. La exposición incluye una estatua de ciervo de origami de 2,40 metros de altura, que Kadyrova realizó originalmente en 2019 para un parque público en el este de Ucrania, pero que fue retirada tras la invasión rusa. En Venecia, la estatua cuelga de una grúa cerca de la entrada a la Bienal, a unos 45 metros del pabellón de Rusia.

Dada la controversia, la exposición del pabellón ruso está abierta a los visitantes solo durante los días previos a la inauguración, desde el martes hasta el viernes de esta semana. Cuando el público llegue a partir del sábado, el pabellón estará cerrado, pero los visitantes podrán ver videos de las actuaciones de los músicos en pantallas exteriores.

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Zhanna Kadyrova, la representante de Ucrania en la Bienal de este año, presenta una exposición titulada 'Garantías de seguridad'

Anastasia Karneeva, comisaria del pabellón, publicó el lunes un video en Instagram diciendo que le gustaría “que el arte fuera la única voz” en Venecia. Cerrar los pabellones interrumpe el diálogo y significa que “nada puede crecer”, añadió Karneeva, que dirige la empresa de exposiciones Smart Art, fundada junto con Ekaterina Vinokurova, hija del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi V. Lavrov.

La exposición de Rusia se titula El árbol tiene las raíces en el cielo y la lista oficial de 38 participantes incluye a Phurpa, un grupo ruso especializado en canto tibetano; a miembros de un colectivo de música electrónica llamado la Fábrica de Ruido de Moscú; y al Ensamble Toloka, el grupo folclórico, cuyos vídeos recientes en YouTube incluyen una ceremonia de despedida para uno de sus miembros reclutado por el ejército ruso. También está previsto que actúen músicos de fuera de Rusia, todos ellos con música de discoteca enérgica. Entre ellos se encuentran DJ Diaki, de Mali, y Jaijiu, un artista argentino cuyo nombre real es Elias Musiak.

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Musiak, de 33 años, dijo en un mensaje de Instagram que el equipo ruso lo había invitado para interpretar un set en el que mezcla electrónica experimental con música tradicional argentina. Señaló que era “importante mantener el foco en el papel del arte y el diálogo, incluso (y especialmente) en tiempos difíciles”. Agregó que el circuito internacional del arte incurre en una “indignación moral selectiva” al pedir boicots a artistas rusos pero no a aquellos de “naciones occidentales involucradas en conflictos devastadores”.

Algunos de los músicos en el pabellón ruso el martes dijeron que estaban allí más por la oportunidad de actuar que por motivos políticos. Tatiana Khalbaeva, artista sonora que tiene una instalación en la planta superior del pabellón, dijo que simplemente estaba “feliz de formar parte de un proyecto tan increíble”. Su instalación incluía grabaciones de sonido y video realizadas durante una visita a la región natal de sus padres, Buriatia, en el este de Rusia, incluido el sonido de un hombre pescando en el hielo. Khalbaeva, que declinó responder a cualquier pregunta que no fuera sobre su música, dijo que trataba de “conectarse” con la tierra de sus ancestros.

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Una estatua de ciervo de origami de 2,40 metros, creada por la ucraniana Kadyrova, cuelga de una grúa a unos 45 metros del pabellón de Rusia

La atmósfera tranquila del pabellón podría no durar. Esta semana están previstas protestas por la participación de Rusia, incluido un acto de Pussy Riot, la banda punk y colectivo de arte performativo disidente rusa. Katia Margolis, una artista disidente rusa que vive en Venecia y ha colaborado en la organización de las protestas, afirmó que el pabellón ruso le parecía “ofensivo para el arte y los artistas”. Sostuvo que la Bienal, al permitir la presencia de Rusia, pretendía actuar como las Naciones Unidas y sacrificaba su ética en el proceso.

Kadyrova, la artista ucraniana, dijo que no participaría en las protestas. No quería darle más atención a Rusia, explicó. En cambio, añadió, quería que el foco permaneciera en su propio proyecto y, más importante, en lo que está ocurriendo en Ucrania.

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Fuente: The New York Times

[Fotos: Manuel Silvestri/Reuters; Matteo de Mayda / The New York Times]