Saludable a los 100: el libro que afirma que la clave para envejecer mejor no está en las dietas ni el ejercicio

Ken Stern recorrió cinco países para analizar cómo la vida social incide en la longevidad.

En un contexto en el que millones de personas buscan envejecer con salud, el libro Healthy to 100, de Ken Stern, propone un giro en el enfoque tradicional: la longevidad depende más de la conexión social y el sentido de propósito que de las dietas o las rutinas de ejercicio.

Stern es fundador de The Longevity Project y conductor del pódcast Century Lives, del Stanford Center on Longevity. Reconocido como especialista en envejecimiento, recorrió durante 2024 cinco países: Italia, Japón, Singapur, España y Corea del Sur, para analizar por qué sus habitantes alcanzan edades avanzadas con mejores niveles de salud y bienestar.

El eje del libro es claro: las relaciones sociales sostenidas a lo largo del tiempo tienen un peso determinante en la calidad y duración de la vida. Más que hábitos individuales, Stern observa estrategias colectivas que favorecen la interacción, la participación activa y la integración de las personas mayores en la vida social.

Según describe Oprah Daily, el autor subraya que lo central no es solo cómo se come o cuánto se entrena, sino “las conexiones que mantenemos, el propósito y la manera en que enfrentamos la vejez”. En ese marco, la segunda mitad de la vida aparece como una etapa en la que los vínculos adquieren un valor decisivo.

En Italia y España, la vida comunitaria favorece la integración de las personas mayores.

En países como Italia y España, Stern observa entornos que facilitan la vida comunitaria y el contacto cotidiano entre generaciones. La cercanía entre vecinos, la permanencia en espacios compartidos y la continuidad de los lazos sociales permiten que muchas personas mayores sigan activas y acompañadas, sin quedar aisladas tras la jubilación.

Japón ofrece otro modelo. Allí, una proporción significativa de personas continúa trabajando en edades avanzadas gracias a esquemas laborales flexibles. El empleo a tiempo parcial, la adaptación de tareas, el uso de tecnologías de apoyo y los horarios ajustables permiten que adultos de 70 y 80 años mantengan un rol activo y un fuerte sentido de pertenencia social.

Mantener vínculos, actividades y objetivos cotidianos refuerza el bienestar físico y mental.

Singapur y Corea del Sur, en tanto, desarrollaron sistemas orientados al aprendizaje permanente y a la participación social en edades avanzadas. Stern destaca que Corea del Sur ha invertido de manera sostenida en instituciones educativas y programas diseñados para que las personas continúen formándose a lo largo de toda la vida, incluso después del retiro laboral.

Uno de los puntos centrales del libro es la necesidad de redefinir la vejez. Stern cuestiona la idea de un retiro pasivo y plantea que mantener objetivos, relaciones y actividades cotidianas refuerza tanto la salud física como la mental. En distintas entrevistas y pódcast, entre ellos Retirement Wisdom, sostiene que el sentido de propósito funciona como un factor protector clave en edades avanzadas.

El libro también advierte sobre dos amenazas persistentes: la soledad y el edadismo. La falta de espacios y estructuras que faciliten la interacción social incrementa los riesgos físicos y cognitivos en la población mayor. Stern cita investigaciones que equiparan el impacto negativo del aislamiento social con factores de riesgo severos para la salud.

El deseo de seguir activos atraviesa los testimonios recogidos por Stern.

Las recomendaciones de Healthy to 100 apuntan tanto a decisiones individuales como a políticas públicas. Replantear el envejecimiento implica crear oportunidades para estudiar, hacer voluntariado, participar en actividades comunitarias y construir nuevas redes de apoyo. Stern destaca, además, la importancia de generar entornos educativos accesibles y propuestas sociales pensadas específicamente para la segunda mitad de la vida.

A lo largo de su investigación, el autor encontró una respuesta recurrente entre las personas mayores que entrevistó: el deseo de mantenerse activas “hasta que no puedan más”. Una síntesis que atraviesa todo el libro y refuerza su tesis central: el sentido de vida y las conexiones sociales no tienen fecha de vencimiento.