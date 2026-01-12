Generación Silver

Saludable a los 100: el libro que afirma que la clave para envejecer mejor no está en las dietas ni el ejercicio

Basado en investigaciones en Europa y Asia, ‘Healthy to 100′ analiza cómo los vínculos sociales, el sentido de propósito y la participación activa influyen en la calidad de vida a largo plazo

Guardar
Ken Stern recorrió cinco países
Ken Stern recorrió cinco países para analizar cómo la vida social incide en la longevidad.

En un contexto en el que millones de personas buscan envejecer con salud, el libro Healthy to 100, de Ken Stern, propone un giro en el enfoque tradicional: la longevidad depende más de la conexión social y el sentido de propósito que de las dietas o las rutinas de ejercicio.

Stern es fundador de The Longevity Project y conductor del pódcast Century Lives, del Stanford Center on Longevity. Reconocido como especialista en envejecimiento, recorrió durante 2024 cinco países: Italia, Japón, Singapur, España y Corea del Sur, para analizar por qué sus habitantes alcanzan edades avanzadas con mejores niveles de salud y bienestar.

El eje del libro es claro: las relaciones sociales sostenidas a lo largo del tiempo tienen un peso determinante en la calidad y duración de la vida. Más que hábitos individuales, Stern observa estrategias colectivas que favorecen la interacción, la participación activa y la integración de las personas mayores en la vida social.

Según describe Oprah Daily, el autor subraya que lo central no es solo cómo se come o cuánto se entrena, sino “las conexiones que mantenemos, el propósito y la manera en que enfrentamos la vejez”. En ese marco, la segunda mitad de la vida aparece como una etapa en la que los vínculos adquieren un valor decisivo.

En Italia y España, la
En Italia y España, la vida comunitaria favorece la integración de las personas mayores.

En países como Italia y España, Stern observa entornos que facilitan la vida comunitaria y el contacto cotidiano entre generaciones. La cercanía entre vecinos, la permanencia en espacios compartidos y la continuidad de los lazos sociales permiten que muchas personas mayores sigan activas y acompañadas, sin quedar aisladas tras la jubilación.

Japón ofrece otro modelo. Allí, una proporción significativa de personas continúa trabajando en edades avanzadas gracias a esquemas laborales flexibles. El empleo a tiempo parcial, la adaptación de tareas, el uso de tecnologías de apoyo y los horarios ajustables permiten que adultos de 70 y 80 años mantengan un rol activo y un fuerte sentido de pertenencia social.

Mantener vínculos, actividades y objetivos
Mantener vínculos, actividades y objetivos cotidianos refuerza el bienestar físico y mental.

Singapur y Corea del Sur, en tanto, desarrollaron sistemas orientados al aprendizaje permanente y a la participación social en edades avanzadas. Stern destaca que Corea del Sur ha invertido de manera sostenida en instituciones educativas y programas diseñados para que las personas continúen formándose a lo largo de toda la vida, incluso después del retiro laboral.

Uno de los puntos centrales del libro es la necesidad de redefinir la vejez. Stern cuestiona la idea de un retiro pasivo y plantea que mantener objetivos, relaciones y actividades cotidianas refuerza tanto la salud física como la mental. En distintas entrevistas y pódcast, entre ellos Retirement Wisdom, sostiene que el sentido de propósito funciona como un factor protector clave en edades avanzadas.

El libro también advierte sobre dos amenazas persistentes: la soledad y el edadismo. La falta de espacios y estructuras que faciliten la interacción social incrementa los riesgos físicos y cognitivos en la población mayor. Stern cita investigaciones que equiparan el impacto negativo del aislamiento social con factores de riesgo severos para la salud.

El deseo de seguir activos
El deseo de seguir activos atraviesa los testimonios recogidos por Stern.

Las recomendaciones de Healthy to 100 apuntan tanto a decisiones individuales como a políticas públicas. Replantear el envejecimiento implica crear oportunidades para estudiar, hacer voluntariado, participar en actividades comunitarias y construir nuevas redes de apoyo. Stern destaca, además, la importancia de generar entornos educativos accesibles y propuestas sociales pensadas específicamente para la segunda mitad de la vida.

A lo largo de su investigación, el autor encontró una respuesta recurrente entre las personas mayores que entrevistó: el deseo de mantenerse activas “hasta que no puedan más”. Una síntesis que atraviesa todo el libro y refuerza su tesis central: el sentido de vida y las conexiones sociales no tienen fecha de vencimiento.

Temas Relacionados

LongevidadKen SternConexión socialEnvejecimiento saludableHealthy to 100ItaliaJapóngeneracion silver

Últimas Noticias

Diálogos entre generaciones: la casa y el cine como archivos de memoria en “Valor sentimental”

La obra de Joachim Trier indaga en la persistencia del arte y la identidad familiar, explorando cómo el paso de las generaciones moldea narrativas y obliga a reconsiderar el lugar del creador en un mundo en transformación

Diálogos entre generaciones: la casa

Longevidad y economía global: la generación plateada en el centro del reordenamiento estructural

Los modelos tradicionales que asocian el envejecimiento exclusivamente con la dependencia, deben ser revisados para considerar el potencial económico de las poblaciones longevas

Longevidad y economía global: la

El cuento en el que Mario Vargas Llosa describió la vejez con crudeza y sin pudor

“Los vientos” se hizo famoso cuando el autor se separó de Isabel Preysler por una alusión a “la pichula”. Pero detrás de eso había ideas fuertes sobre el paso del tiempo y sus efectos a través de un personaje que se parecía mucho al propio escritor

El cuento en el que

“Más es más y menos es aburrido”: el mensaje de una centenaria que desafió las convenciones

Iris Apfel se enfrentó a los límites de la moda, la edad y la creatividad durante más de un siglo, consolidándose como icono cultural y símbolo de autoexpresión. Su consagración internacional llegó después de los 80 años con una exposición de su vestuario en el Metropolitan Museum of Art (MET), que la bautizó Rara Avis

“Más es más y menos

Un cuarto de la población de India tendrá más de 60 años en 2050

El país experimenta una transformación demográfica que plantea desafíos inéditos en materia de atención, integración y autonomía para sus adultos mayores

Un cuarto de la población
DEPORTES
Fue Nº 3 del mundo,

Fue Nº 3 del mundo, gano más de USD 20 millones y anunció su retiro del tenis a los 35 años: “Hay muchísima vida por delante”

Combinación entre dos caras nuevas y penal ejecutado por Montiel: así fue el primer gol de River de 2026

Intenso ardor y agua en los pies: debieron detener un partido por la temperatura del césped sintético

Un bicampeón de Europa acelera por Thiago Almada, luego de que el Atlético de Madrid lo declarara prescindible

La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

TELESHOW
Valentina Cervantes recordó su paso

Valentina Cervantes recordó su paso por MasterChef Celebrity y contó cómo es su día a día en Londres junto a Enzo Fernández y sus hijos

Lucía Galán se emocionó al recordar la operación que le salvó la vida: “Fue un milagro”

Así está Christian Petersen después de haber pasado un mes internado: “Regenerando, día a día”

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

INFOBAE AMÉRICA

Homero no fue la primera

Homero no fue la primera persona que firmó una obra literaria, sino una mujer que nadie recuerda

La belleza de la semana: “La mujer barbuda”, de José de Ribera

Trump dijo que está considerando “opciones muy contundentes” por la brutal masacre perpetrada por el régimen iraní

El Gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela