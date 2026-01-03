Los secretos de belleza de “Sylvie” de “Emily in Paris”: yoga Iyengar, ayuno intermitente y caminatas

En entrevistas, Leroy-Beaulieu afirmó que su energía proviene de no atarse a etiquetas ni a las expectativas sobre la edad. REUTERS/Stephanie Lecocq

Con más de cuatro décadas de trayectoria profesional, la actriz Philippine Leroy-Beaulieu se ha consolidado como una de las principales referencias de belleza, moda y bienestar gracias a su papel como Sylvie Grateau en Emily en París.

A sus 62 años, la actriz francesa se destaca por su presencia elegante y por promover una filosofía de vida centrada en la autenticidad y el bienestar. Es hija del actor Philippe Leroy y de la modelo Françoise Laurent, lo que marcó desde temprano su vocación. Tiene una hija,Taïs, fruto de su relación con el documentalista Richard Bean.

En la serie, la interpretación de Sylvie desafía de forma directa los estereotipos vinculados a la edad. El personaje es una mujer ambiciosa, sexualmente activa y con una personalidad arrolladora.

En la vida real, Philippine Leroy-Beaulieu es un referente de bienestar real basado en la escucha activa del cuerpo. Practica Yoga Iyengar desde hace 15 años, hace caminatas de 4 horas por la naturaleza y mantiene terapias de autocuidado para mantenerse elegante y perfecta.

Sobre el paso de los años

Leroy-Beaulieu es reconocida por su actitud de autenticidad, defiende sentirse bien a cualquier edad y aceptar el paso del tiempo. REUTERS/Stephane Mahe

Consultada en Marie Claire por sus puntos en común con Sylvie Grateau, la actriz mencionó dos: “El sentido del humor y la actitud de ‘me importa un comino’”.

Afirma que sentirse bien a cualquier edad es fundamental, y que aceptar el envejecimiento debe considerarse parte natural del proceso vital.

“Nunca he hablado tanto de mi edad como desde que estoy en Emily in Paris, cuando antes nunca había hablado de ello. Me da completamente igual la edad que tengo. Lo que me da la energía y la fuerza que tengo es precisamente no ver, no estar atada, no tener en cuenta las etiquetas y las pequeñas cajas en las que intentan meternos. Ya sea una cuestión de edad, una cuestión de color de piel. Soy ciega a todo eso", declaró en una entrevista en HerStory.

En una nota en Marie Claire consideró que ahora se está dando más espacio a las mujeres de todas las edades, en el arte, en el cine y eso es fantástico. “Porque el público —especialmente las mujeres— quiere identificarse con personajes con los que realmente pueda verse reflejado. No puedes identificarte todo el tiempo con una chica guapa de veinte años", declaró.

La actriz prefiere bases de maquillaje ultraligeras y luminosas, sostiene que menos es más al momento de maquillar la piel madura REUTERS/Aude Guerrucci

Y agregó: “También creo que estamos comprendiendo que las mujeres con experiencia tienen mucho que aportar. Espero que estemos entendiendo que hay lecciones de vida que una chica joven no puede darte, y que una más madura puede explicarte algunos de los trucos de la vida".

Y en cuanto a su sensualidad, la actriz dijo en Elle que no tiene tanto que ver con enseñar más o menos piel, sino con una actitud. “No se trata tanto de ser sexy como de ser libre. Y tal vez eso es lo que la gente encuentra tan interesante de este personaje. La ropa es sólo parte de la fórmula. Pero sin confianza, no importa lo que lleves, no va a funcionar. Tienes que sentirte cómoda. Y por cómoda no me refiero a que no te duelan los zapatos, sino a poder defender lo que llevas puesto, sentir que es parte de ti. Sexy es una noción muy compleja".

Según la actriz, “Un mundo donde la gente no puede envejecer es peligroso”. “Es posible envejecer de otra manera, “no tienes que ser miserable, ni una víctima. Puedes amar la vida igual que a los 30, pero con más experiencia. Que ese mensaje haya calado en las generaciones más jóvenes me hace estar orgullosa de interpretar a Sylvie. Estamos transmitiendo valores diferentes. Es un momento muy interesante“, destacó en Elle.

Cómo es su alimentación

Philippine Leroy-Beaulieu incorpora el ayuno intermitente, una práctica que alterna períodos de alimentación y ayuno para favorecer el bienestar general (Freepik)

La actriz sigue el ayuno intermitente, un patrón alimentario que alterna períodos de alimentación. En lugar de focalizarse en qué consumir, el enfoque se centra en cuándo comer. De acuerdo con expertos deHarvard, los estudios liderados por Peterson evidencian que el ayuno intermitente puede favorecer lapérdida de peso, mejorar el control de la glucemia, reducir la presión arterial y disminuir el estrés oxidativo, factores claves en la prevención de enfermedades crónicas.

Además, luce una piel perfecta, gracias a su alimentación saludable, rica en antioxidantes. “Como uvas verdes y rojas. Lo he hecho durante muchos años y sobre todo cuando están más jugosas porque son su temporada. A veces, las como durante semanas y me sientan genial”.

También bebe jugo de zanahoria natural a diario. “Es buenísimo para la piel, la salud y la energía”, aseguró. Un ritual que apuntala la idea de que la belleza empieza desde dentro.

En cuanto al maquillaje, la actriz apuesta al mantra “menos es más“, especialmente con la edad. “Cuando envejeces, el maquillaje te hace parecer mayor”, opinó. Por eso apuesta por bases ultraligeras y luminosas y un make up suave y natural. Sin embargo, cuando no está filmando, no se maquilla. “Pongo mi piel de vacaciones”, confesó en Hola. Darle un descanso y dejar que respire al aire libre es el tratamiento antiage.

Su rutina de ejercicios

Philippine Leroy-Beaulieu practica yoga Iyengar desde hace 15 años, un método que utiliza accesorios para lograr precisión y alineación en cada postura (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una entrevista en Marie Claire, la actriz contó cómo se mantiene activa sin caer en la obsesión. “Hago muchas cosas diferentes. Camino mucho. Practico yoga Iyengar desde hace 15 años. A veces, hago un entrenamiento básico cuando estoy sola en casa”, explicó. Su clave está en la flexibilidad: “Hago cosas distintas según mi estado de ánimo; no soy obsesiva con una sola disciplina. Me gusta mantenerme de forma simple y divertida”.

Además, señaló que hay semanas en las que la caminata es su único ejercicio, y otras en las que el yoga es su actividad física diaria. “A veces es una semana en la que camino mucho y no hago nada más, y a la siguiente hago yoga cada mañana. Me siento bien así porque me siento libre”, afirmó.

Leroy-Beaulieu realiza caminatas de cuatro horas por la naturaleza, atraviesa bosques y aprovecha la luz del sol y el aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

También practica caminatas en la naturaleza: “Disfruto mucho caminando por el bosque. A veces voy al sur de París, donde hay un bosque precioso. Voy en tren, me bajo en una estación y cruzo el bosque hasta la siguiente parada, que está a cuatro horas. Es maravilloso”.

La actriz mencionó que esas caminatas son parte de su autocuidado: “El oxígeno, la luz del sol, la naturaleza, respirar… todas esas cosas tan bonitas. Me paro, me como mi pequeño sándwich, escucho a los pájaros y luego tomo el tren de vuelta a París”.

Este es un plan comprobado por la ciencia que beneficia la salud física y mental. Según un estudio, el contacto con parques, jardines, plazas o bosques se vincula a mejoras concretas en la salud mental de personas que viven en ciudades. Incluso breves encuentros con la naturaleza, de menos de 15 minutos, ya producen efectos positivos.

Qué es el yoga Iyengar

El yoga Iyengar utiliza bloques, correas y mantas, permite la corrección individual y adapta las posturas a cada persona (Imagen ilustrativa Infobae)

Según el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de EEUU (NCCIH), el yoga es una práctica antigua y compleja, arraigada en la filosofía india. “Comenzó como una práctica espiritual, pero se ha popularizado como una forma de promover el bienestar físico y mental”, afirmó el NCCIH y señaló que existen muchos estilos de yoga diferentes, desde prácticas suaves hasta las físicamente exigentes.

En el yoga Iyengar, la disciplina que Philippine practica desde hace 15 años, suelen utilizar accesorios como bloques, correas o almohadones.

El yoga ayuda a mejorar el bienestar general, alivia el estrés, fomenta buenos hábitos de salud y contribuye a la calidad del sueño y el equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Asociación Iyengar Argentina, entre sus características se destacan:

El método pone el énfasis en la precisión y alineación de cada asana y en la intensidad con que la mente se implica en la práctica.

El uso de elementos (mantas, sillas) y soportes (bloques, aparatos de madera, cinturones, cuerdas) ayudan al practicante a conseguir un mayor beneficio y perfección en las posturas y posibilitan que personas con dificultades puedan realizarlas.

La secuenciación. Se trabaja en una progresión segura y sistemática para desarrollar las habilidades y capacidades de cada practicante.

La corrección individual y la adaptación de la práctica según necesidades individuales dentro de la clase.

Los beneficios del Yoga Iyengar

El yoga permite controlar los síntomas de ansiedad o depresión y contribuye al equilibrio emocional y a la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones sugieren que el yoga puede brindar los siguientes beneficios, según NCCIH :

Ayuda a mejorar el bienestar general, alivia el estrés, fomenta buenos hábitos de salud y mejora la salud mental/emocional, el sueño y el equilibrio. Alivia el dolor de cuello, la migraña o la cefalea tensional, y el dolor asociado con la osteoartritis de rodilla. También puede tener beneficios para la lumbalgia. Contribuye a las personas con sobrepeso u obesidad a perder peso. Ayuda a las personas a dejar de fumar. Permite controlar los síntomas de ansiedad o depresión. Alivia los síntomas de la menopausia. Es un complemento útil en los programas de tratamiento por trastornos por uso de sustancias. Favorece a las personas con enfermedades crónicas a controlar sus síntomas y mejorar su calidad de vida.