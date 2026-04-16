Para el investigador Daniel Schteingart “se cortó el cordón umbilical entre el crecimiento del PBI y el empleo”

El analista Daniel Schteingart explicó por qué cayó el empleo aún cuando la economía creció

El sociólogo Daniel Schteingart dialogó con Infobae en Vivo y explicó los motivos por los cuales la economía creció en los últimos años pero al mismo tiempo se destruyeron empleos y empresas.

El investigador de Fundar relató la relación directa que existía entre dichas variables. Explicó que, por ejemplo, en el caso de la gestión de Mauricio Macri, tres de los cuatro años estuvieron marcados por la recesión. En 2016, el inicio de su mandato, la economía cayó y eso se tradujo en una pérdida de empleo, al igual que 2018 y 2019. En 2017 se registró el único año de crecimiento económico, con una expansión cercana al 3%.

“Lo que sucede ahora es es un fenómeno novedoso porque es la primera vez desde los años 90′ en que se cortó el cordón umbilical que había entre crecimiento del PBI y empleo", remarcó Schteingart.

“Y no solo eso: el otro ‘cordón umbilical’ que se cortó en 2025 es el que vinculaba el crecimiento del PBI con la creación de empresas”, añadió.

Schteingart: "Es la primera vez desde los años 90′ en que se cortó el cordón umbilical que había entre crecimiento del PBI y empleo"

“Hasta ahora, durante los últimos 25 años, se observaba una relación clara: cuando el PBI crecía, aumentaba la cantidad de empresas, y cuando caía, se destruían”, dijo y detalló que en lo que va del gobierno de Milei se destruyeron casi 24.000 empresas.

El investigador de Fundar señaló que los primeros dos años de la gestión de Milei se perfilan, como inicio de un gobierno, entre los más críticos al menos desde la debacle económica de 2001, en términos de destrucción de empresas.

“Lo que vuelve todo más desafiante es que aún si ahora empezáramos a crecer, pero ese crecimiento no logra arrastrar al resto de la economía, aparece un problema. La última vez que se vio algo parecido fue en los años ’90, y no terminó bien”, aseguró Schteingart.

“Si se mira el vaso medio lleno, en esa década hubo modernización productiva, crecimiento económico y una mayor integración de Argentina al mundo. Pero la contracara fue clara: se registraron niveles de desempleo muy altos, la pobreza terminó aumentando pese al crecimiento y hubo un deterioro de la desigualdad como no se había visto en mucho tiempo”, explicó.

“Ahí es donde hay que empezar a prestar atención, porque hoy el crecimiento no está garantizado y el mercado laboral está totalmente desacoplado de esa dinámica”, sostuvo.

Los primeros dos años de la gestión de Milei se perfilan, como inicio de un gobierno, entre los más críticos al menos desde la crisis de 2001, en términos de destrucción de empresas

De todos modos, remarcó que, a diferencia de los 90′, hoy en día existen amortiguadores que permiten que el desempleo no se dispare. Es el caso de plataformas como Uber, Rappi y Pedidos Ya.

Schteingart añadió que el cuentapropismo va en aumento e hizo énfasis en que además de dichas plataformas, hay muchas mujeres que emprenden a través de redes sociales como Instagram. Este fenómeno se relaciona con la baja natalidad y el aumento de la participación laboral femenina en un contexto de estancamiento del empleo formal.

Por otra parte, en relación al proceso de reconversión que promueve el Gobierno, el especialista recordó que la apertura económica fue más gradual con Macri en comparación con Milei, lo que ha llevado a una caída más rápida del empleo.

“Me preocupa la falta de sectores generando empleo y empresas; la ‘destrucción creativa’ del gobierno parece más destrucción”, destacó Schteingart.

En ese sentido, resaltó que “el sector estrella” de la economía argentina, petróleo y minería, está perdiendo empleo, especialmente en Chubut y Santa Cruz. “La minería de litio genera poco empleo y la minería relacionada con la construcción también está estancada. Esto es un signo de alarma, ya que el gobierno parece confiar en que el mercado se reconfigurará solo, pero la realidad es que no se están generando empresas en casi ningún sector”. Aseguró que Vaca Muerta no está generando tantas oportunidades para absorber el empleo que se pierde.

En otro orden, Schteingart señaló que algunos sectores industriales son inviables incluso con un dólar alto, pero muchos podrían crecer con incentivos adecuados y un tipo de cambio más razonable.

Consideró que la situación actual está llevando al cierre de empresas, lo que se convierte en un problema macroeconómico. “No todas las empresas son inviables”. Ejemplificó con las compañías de alimentos, que tienen ventaja comparativa y están cerrando también.

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