El esperado reencuentro de Ricardo Arjona con los salvadoreños ya tiene fecha y promete un show inolvidable

El concierto de Ricardo Arjona en El Salvador marca su retorno tras el retiro temporal anunciado por problemas de salud en 2023. /(Crédito: Prensa Ricardo Arjona)

A casi cuatro años de su última presentación en tierras salvadoreñas, el cantante y compositor Ricardo Arjona regresa a El Salvador con su nueva gira internacional “Lo que el seco no dijo”.

El esperado reencuentro con el público salvadoreño tendrá lugar el próximo 31 de octubre en el emblemático estadio Cuscatlán, según confirmó la productora Two Shows.

La noticia ha generado una ola de entusiasmo entre los seguidores del artista, quienes no lo ven en vivo desde el 19 de noviembre de 2022, cuando ofreció un concierto como parte del “Tour Blanco y Negro”.

El regreso de Arjona a los escenarios tiene un significado especial, ya que en 2023 el guatemalteco anunció su retiro temporal por problemas de salud. Este retorno ha sido recibido con especial emoción no solo en El Salvador, sino en toda la región, por la oportunidad de ver nuevamente a uno de los referentes de la música latina contemporánea.

La gira “Lo que el seco no dijo” comenzó el 30 de enero de 2026 y recorre ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. El espectáculo promociona su más reciente álbum “Seco”, pero incluye también un repaso por los grandes éxitos que han marcado la carrera del artista.

Desde los saludos a Latinoamérica hasta la euforia de cada canción, este video resume una velada llena de momentos memorables y música que llega al corazón en uno de los conciertos de Ricardo Arjona, como parte de la gira "Lo que el seco no dijo"./(Facebook Ricardo Arjona)

De acuerdo con información de Billboard, la puesta en escena cuenta con una banda de diez músicos y Arjona en guitarra, sobre un escenario con múltiples paneles y pantallas, elementos que elevan la experiencia visual y sonora. El show inicia con la proyección de una calle parisina, que poco a poco se transforma en escenarios emblemáticos de Guatemala, acompañando clásicos como “Historia de taxi”.

Los conciertos de Arjona se distinguen por la combinación de música, relatos y una interacción constante con el público. El repertorio abarca baladas, letras cargadas de historias personales y poesía cotidiana, características que han definido su estilo a lo largo de tres décadas de carrera. Temas como “Te conozco”, “Minutos”, “El problema” y “Pingüinos en la cama” forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones en América Latina.

Ricardo Arjona es considerado uno de los pocos cantautores tradicionales capaces de llenar estadios en todo el mundo. Según datos de Billboard, ha colocado nueve discos en el listado Billboard 200 y 23 álbumes en el Top Latin Albums, 15 de estos han alcanzado el top 10 y cinco lograron el puesto número uno, consolidando su lugar entre los artistas más influyentes de la música en español. Su éxito no solo se refleja en rankings internacionales, sino en la fidelidad de su audiencia, que ha agotado entradas en ciudades como Miami y Nueva York durante esta misma gira.

La producción del concierto en El Salvador promete un despliegue técnico de alto nivel, con iluminación y sonido de última generación. El espectáculo, descrito por la productora salvadoreña, “no es solo música, es historia, emoción y cada canción que alguna vez nos marcó”. La propuesta apunta a un show cargado de intensidad, donde cada tema es un viaje emocional para los asistentes.

El álbum Seco fue lanzado el 17 de enero de 2025 y representa la decimoctava producción del artista guatemalteco.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Fun Capital y Todoticket, aunque aún no se han anunciado las fechas de venta, precios ni localidades. La expectativa por este concierto crece entre los seguidores, especialmente después del anuncio previo de retiro por salud, lo que otorga un valor especial a este regreso.

La última vez que Arjona se presentó en El Salvador fue en noviembre de 2022, también en el estadio Cuscatlán. El regreso en 2026 marca un capítulo nuevo tanto para el artista como para sus seguidores salvadoreños, quienes se preparan para reencontrarse con las canciones y la voz que han acompañado historias personales durante décadas.