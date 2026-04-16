El encendido debate entre Mario Pergolini y Evelyn Botto a pura ironía por un artista internacional: “Es un robo”

El debate pop de la semana llegó al living de Otro día perdido (El Trece) y las redes sociales no tardaron en arder. Todo comenzó cuando Evelyn Botto, columnista del ciclo, lanzó una crítica inesperada a la presentación de Justin Bieber en Coachella, una de las apariciones más comentadas del festival. La actriz y conductor, que reemplazó a Laila Roth, no dudó en juzgar duramente el show del cantante canadiense, lo que desató una reacción inmediata por parte de Mario Pergolini, fan confeso de Bieber y defensor acérrimo de su ídolo, y del resto del equipo.
“¡No se enojen, lo adoro a Justin Bieber!”, intentó aclarar Evelyn apenas soltó la primera polémica. Pero Pergolini no dejó pasar el comentario. “No”, respondió contundente, con tono de advertencia. Agustín Aristarán sumó humor al cruce: “La boca hacétela a un lado”. “Mordete la lengua, nena”, remató Pergolini, marcando la cancha desde temprano.
Lejos de dar marcha atrás, Evelyn insistió en su postura y fue al hueso.“Fue el karaoke más caro del mundo. Después de cuatro años sin tocar, vuelve a los escenarios con una notebook”, aseguró la actriz. Pergolini la frenó varias veces, pero Botto siguió: “Diez millones. Se sienta con la computadora y empieza a cantar temas, sus temas de YouTube encima. Me parece que el que pagó la entrada, que no sé, creo que está como dos mil dólares para ir a velo, es un poco un robo”.
Pergolini, casi paternal, intentó ponerle los puntos y en una imitación al lenguaje de señas con las manos, le habló separando las sílabas: “Te-voy- a -hablar -de- una -forma- que- entiendas, ya que sos sorda. Estás equivocada”. Entre risas, Evelyn le respondió: “Entiendo”. Agustín Aristarán también sumó su opinión y defendió a Bieber: “Es que fue una síntesis del Popstar”. Mario coincidió: “Sí, totalmente de acuerdo”.
El cruce no aflojó. Evelyn lanzó otro dardo: “Chicos, se subió en jogging a hacer el show. No sé si se bañó”. Pergolini recordó otras presentaciones del cantante en premios internacionales: “En los Grammy también lo hizo solo, en calzoncillos y una puesta igual. A mí me parece que Justin es tan tan bueno que solo sobre un escenario no necesita todas las pavadas que necesitó Karol G”. Evelyn no le dio el brazo a torcer: “Para mí estuvo medio vago”.
“Igual yo creo que Justin Bieber le dio de laburo a un montón de gente para hacer eso. Fue un récord de visualización”, sumó Mario mientras Evelyn, irónica completó la frase: “El de poner Internet en la notebook...”.
La discusión se transformó en uno de los momentos más divertidos y virales del ciclo. Pergolini, en tono de fan, la desafió: “Tenés que ser más believer. Mucho más believer que esto”.
La interacción entre los integrantes del ciclo no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde los usuarios tomaron partido y dejaron cientos de comentarios. “Justin lo dio todo a su público. Evelyn no sabe de verdadera música”; “Que la ubiquen”; “Cantó así porque vendió el catálogo de sus temas y era la única forma de cantarlas”; “Los verdaderos fans saben que así fue como empezó todo”; “No entendió nada. Los que seguimos a Justin sabemos lo que pasó”; “Qué pelea más bizarra”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron y que evidencian el fervor de la comunidad pop.
El debate sobre si la presentación de Bieber fue minimalista, genial o decepcionante quedó planteado tanto en el programa como entre los usuarios de Twitter e Instagram. Mientras tanto, Otro día perdido sigue sumando momentos virales con el sello de humor, picardía y confrontaciones de opiniones que reflejan el pulso de la cultura pop y los ídolos del momento.