El encendido debate entre Mario Pergolini y Evelyn Botto a pura ironía por un artista internacional: “Es un robo”

En plena emisión, Mario Pergolini y Evelyn Botto debatieron por Justin Bieber en vivo (Otro día perdido – El Trece)

El debate pop de la semana llegó al living de Otro día perdido (El Trece) y las redes sociales no tardaron en arder. Todo comenzó cuando Evelyn Botto, columnista del ciclo, lanzó una crítica inesperada a la presentación de Justin Bieber en Coachella, una de las apariciones más comentadas del festival. La actriz y conductor, que reemplazó a Laila Roth, no dudó en juzgar duramente el show del cantante canadiense, lo que desató una reacción inmediata por parte de Mario Pergolini, fan confeso de Bieber y defensor acérrimo de su ídolo, y del resto del equipo.

“¡No se enojen, lo adoro a Justin Bieber!”, intentó aclarar Evelyn apenas soltó la primera polémica. Pero Pergolini no dejó pasar el comentario. “No”, respondió contundente, con tono de advertencia. Agustín Aristarán sumó humor al cruce: “La boca hacétela a un lado”. “Mordete la lengua, nena”, remató Pergolini, marcando la cancha desde temprano.

Lejos de dar marcha atrás, Evelyn insistió en su postura y fue al hueso.“Fue el karaoke más caro del mundo. Después de cuatro años sin tocar, vuelve a los escenarios con una notebook”, aseguró la actriz. Pergolini la frenó varias veces, pero Botto siguió: “Diez millones. Se sienta con la computadora y empieza a cantar temas, sus temas de YouTube encima. Me parece que el que pagó la entrada, que no sé, creo que está como dos mil dólares para ir a velo, es un poco un robo”.

Botto criticó la puesta y el look de Bieber, mientras Pergolini defendió su talento y desafió a los fans a opinar (Captura de video)

Pergolini, casi paternal, intentó ponerle los puntos y en una imitación al lenguaje de señas con las manos, le habló separando las sílabas: “Te-voy- a -hablar -de- una -forma- que- entiendas, ya que sos sorda. Estás equivocada”. Entre risas, Evelyn le respondió: “Entiendo”. Agustín Aristarán también sumó su opinión y defendió a Bieber: “Es que fue una síntesis del Popstar”. Mario coincidió: “Sí, totalmente de acuerdo”.

El cruce no aflojó. Evelyn lanzó otro dardo: “Chicos, se subió en jogging a hacer el show. No sé si se bañó”. Pergolini recordó otras presentaciones del cantante en premios internacionales: “En los Grammy también lo hizo solo, en calzoncillos y una puesta igual. A mí me parece que Justin es tan tan bueno que solo sobre un escenario no necesita todas las pavadas que necesitó Karol G”. Evelyn no le dio el brazo a torcer: “Para mí estuvo medio vago”.

“Igual yo creo que Justin Bieber le dio de laburo a un montón de gente para hacer eso. Fue un récord de visualización”, sumó Mario mientras Evelyn, irónica completó la frase: “El de poner Internet en la notebook...”.

La discusión se transformó en uno de los momentos más divertidos y virales del ciclo. Pergolini, en tono de fan, la desafió: “Tenés que ser más believer. Mucho más believer que esto”.

Justin Bieber saludando al público en Coachella 2026 formando un corazón con las manos mientras sostiene un micrófono durante su actuación en vivo. (Coachella Live/Captura de video)

La interacción entre los integrantes del ciclo no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde los usuarios tomaron partido y dejaron cientos de comentarios. “Justin lo dio todo a su público. Evelyn no sabe de verdadera música”; “Que la ubiquen”; “Cantó así porque vendió el catálogo de sus temas y era la única forma de cantarlas”; “Los verdaderos fans saben que así fue como empezó todo”; “No entendió nada. Los que seguimos a Justin sabemos lo que pasó”; “Qué pelea más bizarra”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron y que evidencian el fervor de la comunidad pop.

El debate sobre si la presentación de Bieber fue minimalista, genial o decepcionante quedó planteado tanto en el programa como entre los usuarios de Twitter e Instagram. Mientras tanto, Otro día perdido sigue sumando momentos virales con el sello de humor, picardía y confrontaciones de opiniones que reflejan el pulso de la cultura pop y los ídolos del momento.