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Duro discurso del papa León XIV durante su gira por Camerún: “El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos”

La máxima autoridad de la Iglesia Católica volvió a criticar a “los artífices de la guerra” que gastan millones de dólares en armamentos y aseguró: “La paz no es algo que debamos inventar, sino algo que debemos abrazar”

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El papa León XIV saluda mientras sostiene un pájaro tras un encuentro por la paz con la comunidad de Bamenda en la catedral de San José en Bamenda, Camerún, el 16 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV saluda mientras sostiene un pájaro tras un encuentro por la paz con la comunidad de Bamenda en la catedral de San José en Bamenda, Camerún, el 16 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El papa León XIV criticó duramente a los líderes que gastan miles de millones en guerras en unas declaraciones inusualmente contundentes en Camerún el jueves, después de que el presidente estadounidense Donald Trump lo atacara de nuevo en las redes sociales.

León XIV, el primer papa estadounidense, también criticó a los líderes que utilizan un lenguaje religioso para justificar las guerras en una reunión celebrada en la ciudad más grande de las regiones anglófonas de Camerún, donde un conflicto latente que se remonta a casi una década ha dejado miles de muertos.

“El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas solidarios. Son descendientes de Abraham, tan numerosos como las estrellas en el firmamento y los granos de arena en la orilla del mar. Mirémonos a los ojos: somos un pueblo inmenso. La paz no es algo que debamos inventar, sino algo que debemos abrazar aceptando a nuestro prójimo como hermano y hermana”, dijo en su discurso.

“Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que toda una vida no es suficiente para reconstruir. Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en matanzas y devastación, mientras que los recursos necesarios para la salud, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia”, sentenció.

El papa León XIV pronunció un discurso criticando a los líderes mundiales por lo que describió como un gasto de miles de millones en "asesinatos y devastación", durante un encuentro por la paz con la comunidad de Bamenda en la catedral de San José en Bamenda, Camerún, el 16 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV pronunció un discurso criticando a los líderes mundiales por lo que describió como un gasto de miles de millones en "asesinatos y devastación", durante un encuentro por la paz con la comunidad de Bamenda en la catedral de San José en Bamenda, Camerún, el 16 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Por último terminó si discurso con una enseñanza del padre, “Jesús nos dijo: «Bienaventurados los pacificadores. Pero ¡ay de aquellos que manipulan la religión y el nombre mismo de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia! Sí, mis queridos hermanos y hermanas, vosotros que tenéis hambre y sed de justicia, que sois pobres, misericordiosos, mansos y puros de corazón, vosotros que habéis llorado, sois la luz del mundo»“.

León XIV, quien mantuvo un perfil relativamente bajo durante la mayor parte de su primer año como líder de la Iglesia, que cuenta con 1.400 millones de miembros, se ha convertido en un crítico declarado de la guerra que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

El viaje del papa el jueves a la ciudad angloparlante de Bamenda ha suscitado una tenue esperanza de que se puedan tomar medidas para resolver el conflicto que allí se libra, arraigado en la compleja historia colonial y poscolonial del país.

Según el International Crisis Group, más de 6.500 personas han muerto y más de medio millón han sido desplazadas en los combates entre las fuerzas gubernamentales y los grupos separatistas anglófonos.

(con información de Reuters)

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