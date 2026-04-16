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La complicidad de Wanda Nara con la actriz que interpretará a la China Suárez en la serie sobre el Wandagate

La empresaria se mostró con Débora Nishimoto, la joven de ascendencia japonesa que hará de la pareja de Mauro Icardi en la ficción vertical inspirada en el escándalo

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La nueva guerra que enfrenta a Wanda Nara y la China Suárez
La nueva guerra que enfrenta a Wanda Nara y la China Suárez, ahora en la ficción

Las grabaciones de Triángulo amoroso, la serie inspirada en la vida de Wanda Nara, ya dejaron sus primeras postales en redes. Entre las novedades más comentadas del elenco, la empresaria y conductora posó junto a Débora Nishimoto, actriz encargada de encarnar a la figura de la China Suárez en la ficción.

Con el rodaje ya en marcha, las imágenes publicadas por ambas en sus perfiles de Instagram marcaron el inicio de una etapa que promete mover el avispero en el mundo del espectáculo argentino. Las instantáneas muestran a Wanda y Débora frente al espejo, replicando posturas y anunciando: “Empezamos”. Así, la expectativa creció entre quienes siguen de cerca cada paso de la creadora del proyecto.

En una composición dividida, Wanda Nara aparece a la izquierda siendo peinada por manos invisibles. A la derecha, un equipo de producción trabaja en un set con un fondo púrpura
Wanda Nara comenzó la grabación de su serie vertical

La serie, construida en formato vertical —pensada para consumo en dispositivos móviles—, apuesta por una narrativa que mezcla hechos reales con dramatización. El elenco suma nombres reconocidos: Maxi López , exmarido de Wanda, fue el primer confirmado, a quien se suman César Bordón como gerente de marketing y Yanina Latorre, quien interpretará una versión de sí misma. También figuran Pachu Peña, representando al agente de Maxi, y Georgina Barbarossa en el papel de la abogada Ana Rosenfeld y Sebastián Presta.

La participación de Débora Nishimoto como la China Suárez generó sorpresa desde el anuncio. A pesar de que sus rasgos no coinciden con los de la actriz que inspiró el personaje, su elección parece tener razones que van más allá de la similitud física. En los círculos cercanos a la producción se especula si la decisión busca evitar posibles conflictos legales vinculados a derechos de imagen. Vale destacar que tanto Nishimoto como Suárez comparten ascendencia japonesa.

Wanda Nara y Débora Nashimoto en la serie vertical sobre el escándalo mediático
Wanda Nara y Débora Nashimoto en la serie vertical sobre el escándalo mediático

Quienes siguen la actualidad televisiva notaron la cercanía inmediata entre Wanda y Débora en el set. La empresaria, conocida por su actividad en redes, replicó en sus historias la publicación de Nishimoto, donde ambas aparecen distendidas y sonrientes, exhibiendo una complicidad que fue rubricada con un corazón.

La serie Triángulo amoroso narra, en clave de ficción, episodios inspirados en las experiencias sentimentales y mediáticas de Wanda Nara. El proyecto, pensado para plataformas digitales y orientado a un público que consume contenido desde el teléfono, apuesta por retratar las tensiones, alianzas y controversias de su entorno más inmediato. En este contexto, cada personaje tiene un correlato directo con figuras que ocuparon portadas de revistas y horas de televisión en los últimos años.

Los seguidores de Wanda celebraron la aparición de Débora Nishimoto
Los seguidores de Wanda celebraron la aparición de Débora Nishimoto

El arranque formal de las grabaciones, con la confirmación del elenco y la publicación de las primeras imágenes, marca un punto de inflexión para la serie. La presencia de Maxi López, ex pareja de Wanda y padre de sus hijos varones, fue una de las primeras certezas del proyecto, tal como él mismo reconoció: “Estamos todos”, afirmó, dejando entrever que ningún protagonista de los hechos reales quedará afuera de la ficción.

En las redes, la reacción no se hizo esperar. Los seguidores de Wanda celebraron la aparición de Débora Nishimoto, de la serie Envidiosa, y también conocida por su relación con el actor Esteban Lamothe. Las fotos conjuntas, tanto frente al espejo como en planos más distendidos, alimentaron especulaciones sobre la dinámica que tendrán sus personajes en la trama, especialmente por el peso mediático de la figura interpretada por Nishimoto.

Esteban Lamothe estaría saliendo con Débora Nishimoto
Wanda Nara y Débora Nishimoto comparten escenas que reavivan el interés por historias reales llevadas a la pantalla

En este contexto, la confirmación del resto del elenco refuerza la apuesta de la serie por involucrar a figuras que, en la vida real, estuvieron ligadas a la protagonista. Yanina Latorre, una de las voces más resonantes de la televisión de espectáculos, se interpretará a sí misma, sumando una capa de autenticidad y guiños al público habituado a los programas de chimentos.

El propio Maxi López anticipó que la serie incluirá a todos los personajes clave de los hechos reales, lo que incrementó el interés sobre cómo se abordarán las situaciones más polémicas. El guion, según trascendió, combinará datos reconocibles con elementos de ficción, lo que permitirá cierto margen de maniobra para eludir potenciales controversias judiciales.

La apuesta de Wanda Nara por este formato refleja una tendencia en el entretenimiento contemporáneo: narrar historias propias y recientes, aprovechando la inmediatez de las plataformas y la familiaridad de los personajes para generar impacto y conversación.

Esteban Lamothe estaría saliendo con Débora Nishimoto
Débora Nishimoto se incorporó a la ficción de Wanda Nara

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