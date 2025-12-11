Festival de las personas mayores: arte y cultura como escenario de políticas de inclusión y participación

Talleres, asesorías y espacios de información formaron parte de las Jornadas de Promoción de Derechos de las Personas Mayores.

La inclusión de las personas mayores se ha convertido en uno de los principales desafíos de las políticas públicas contemporáneas. Los Estados, en sus distintos niveles, tienen la responsabilidad de garantizar entornos accesibles, oportunidades de participación y el ejercicio pleno de derechos, especialmente en contextos de envejecimiento poblacional.

En este marco, las políticas locales adquieren un rol estratégico para traducir los marcos normativos internacionales en acciones concretas, como lo establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La experiencia local muestra que la presencia activa del Estado es un factor determinante para reducir desigualdades y fortalecer la autonomía. La planificación de dispositivos de cuidado, el acceso a la cultura, la alfabetización digital y la creación de espacios de socialización no pueden quedar librados a la iniciativa individual o familiar, sino que requieren políticas públicas sostenidas, inversión continua y articulación interinstitucional.

En este sentido, la Municipalidad de Rosario consolidó una estrategia orientada a garantizar la inclusión social y el bienestar de las personas mayores, con foco en el enfoque de derechos y la accesibilidad.

Las propuestas artísticas y culturales funcionaron como herramientas de inclusión y fortalecimiento de la autonomía.

La titular de la Dirección de Adultas y Adultos Mayores, Victoria Zangara, afirmó que “la diversidad de propuestas y la participación significativa evidencian una gestión orientada a fortalecer la autonomía y el bienestar de este grupo etario”.

En la misma línea, remarcó que el objetivo es “garantizar que las personas mayores tengan una presencia plena en los espacios comunitarios”, a partir de entornos inclusivos y accesibles con acompañamiento institucional.

Entre las prioridades de política pública, Zangara detalló el fortalecimiento de la alfabetización digital, la promoción de sistemas de cuidado y acompañamiento, la descentralización de propuestas culturales y recreativas y la consolidación de dispositivos que faciliten la circulación segura y el acceso a servicios.

Además, precisó que “durante el año se desarrollan talleres de arte, música, danza, gimnasia y memoria, y en diciembre comenzaron las colonias de verano”, lo que permite sostener la continuidad de las actividades en los barrios.

Los espacios de encuentro promovieron la circulación segura y el acceso a servicios para personas mayores.

Las Jornadas de Promoción de Derechos de las Personas Mayores que se realizaron recientemente incluyeron talleres de alfabetización digital, asesorías sobre acceso a derechos, espacios de orientación en trámites, actividades de estimulación cognitiva, demostraciones de actividades físicas adaptadas, propuestas artísticas, números musicales y espacios de encuentro intergeneracional. La programación estuvo orientada a fortalecer la autonomía, el acceso a la información y el ejercicio activo de la ciudadanía.

A pesar de los avances, el diagnóstico institucional reconoce que persisten desafíos vinculados a la integración digital, el acceso a la cultura y la creación de entornos más amigables para las personas mayores. Abordar estas brechas requiere políticas de largo alcance, coordinación entre áreas del Estado y continuidad en la inversión pública.

En términos de proyección, la Dirección de Adultas y Adultos Mayores considera que la experiencia acumulada habilita a reforzar el enfoque de derechos y a consolidar redes territoriales. El objetivo es avanzar hacia un envejecimiento “digno, activo y saludable”, incorporando aprendizajes que fortalezcan una política pública integral y sostenible.

El folclore argentino estuvo presente como expresión de identidad y memoria colectiva.

La dimensión celebratoria estuvo presente a lo largo de todo el Festival de las Personas Mayores, con espacios de música en vivo, baile, muestras de talleres, ferias informativas y encuentros comunitarios que funcionaron como escenarios de reconocimiento y participación. “Esto te hace bien a la mente, al cuerpo, al corazón… a todo”, expresó una de las participantes. Otro asistente resumió el sentido de la experiencia: “No solo hay que venir, hay que vivirlo. Compartimos, nos acompañamos… ojalá esto nunca se termine”.