Cómo la década de los 50 puede transformar la salud y el bienestar

El Dr. Mario Alonso Puig destaca la cincuentena como una etapa clave para el desarrollo personal y la reflexión vital (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Mario Alonso Puig, médico, cirujano y figura destacada en desarrollo personal, considera que la cincuentena representa un momento crucial para reconsiderar el rumbo de la vida, profundizar en el conocimiento personal y buscar una existencia más auténtica.

En diálogo con Cuerpomente, el especialista alienta a quienes atraviesan esta década a detenerse, observarse y reevaluar sus hábitos, convencido de que esta etapa puede ser el inicio de una transformación que impulse el bienestar tanto emocional como físico.

“La cincuentena es una edad clave para detenerse a valorar en qué punto del camino se está y qué rumbo se quiere tomar en la segunda mitad de la vida”, afirmó el Dr. Alonso Puig en Cuerpomente. Según él, este periodo permite mirar la vida con mayor madurez y conciencia, lo que facilita resetearse y volverse más conscientes de las propias necesidades y deseos.

Cambios en los hábitos y sus efectos

Sobre los factores que influyen negativamente en la salud durante esta etapa, el experto explicó: “Hay hábitos, como el sedentarismo, una alimentación incorrecta o la falta de sueño, que impactan en cualquier edad. No considero que la edad condicione la aparición de hábitos poco saludables. Sucede que ciertas enfermedades de depósito tienden a evidenciarse a partir de los cincuenta años. Por ejemplo, determinadas patologías cardiovasculares”.

El sedentarismo figura entre los principales factores que afectan la salud en la etapa adulta, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Alonso Puig observó que desde los 50 muchas personas toman conciencia de los efectos del sedentarismo, la dieta inadecuada o la falta de descanso en la flexibilidad, la movilidad y el estado mental y emocional. “Una persona puede considerar que tras haber vivido medio siglo tiene la oportunidad de preguntarse si desea continuar del mismo modo o realizar cambios”, reflexionó.

Entre las recomendaciones para impulsar cambios de hábitos, el especialista sugirió: “Realizar ejercicio físico aeróbico, como caminar, nadar o correr, y también entrenamiento con pesas para aumentar la masa muscular y aliviar la carga articular. Conviene cuidar el aparato digestivo y su microbiota siguiendo una dieta mediterránea y evitando excesos, además de reducir de manera sustancial el consumo de azúcar, harinas y grasas saturadas”.

El rol del sueño y la vida social

El sueño ocupa un lugar central en este enfoque. “El sueño es muy importante. Hay que dormir entre siete y ocho horas diarias porque durante ese periodo se repara el desgaste físico experimentado durante el día y se realiza una auténtica psicoterapia emocional”, remarcó.

Además, el Dr. Alonso Puig subrayó la importancia de la vida social y los lazos afectivos: “Cuidar el círculo de amistades y los vínculos afectivos alarga los telómeros”, estructuras situadas en los extremos de los cromosomas, “lo que permite que las células sigan reproduciéndose y prolongando su vida”.

Cuidar el círculo de amistades y los vínculos afectivos puede alargar los telómeros y prolongar la vida de las células (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para incorporar hábitos saludables en la rutina, el experto explicó: “Para crear un nuevo hábito, es necesario comprender su relevancia y tenerlo presente en la vida cotidiana. Es preferible comenzar de manera gradual y vincular el nuevo hábito con uno ya consolidado. Al cerebro le agrada la novedad, pero en pequeñas dosis. Por eso ayuda vincular el nuevo comportamiento con uno que ya está bien afianzado”.

Estrés, resiliencia y reinvención

En cuanto a las dificultades para mantener un descanso adecuado, el Dr. Alonso Puig señaló: “Las preocupaciones familiares o laborales, el estrés y la ansiedad suelen reducir las horas de sueño, lo cual afecta la salud. Establecer hábitos estables de sueño sin sacrificar tiempo es clave para prevenir enfermedades”. Añadió que el sueño implica mecanismos complejos, entre ellos el ritmo circadiano y los neurotransmisores, y que la falta de descanso afecta la producción hormonal y la reparación celular.

Dirigiéndose a las mujeres en la menopausia, el especialista recomendó: “Además del asesoramiento de su especialista y de mantener hábitos saludables como el ejercicio físico, una alimentación adecuada, suplementos de calcio y vitamina D, y el descanso, es fundamental aceptar estas molestias como un fenómeno natural. Cuanta menos resistencia mental exista, menos impacto tendrán, porque lo que se acepta se transforma, mientras que lo que se resiste se intensifica”.

El cansancio y la falta de energía, comunes en esta fase, suelen asociarse con el estrés crónico y la falta de sueño de calidad. El Dr. Alonso Puig destacó la importancia de aprender a priorizar, decir que no sin culpa y valorar los momentos de recuperación – como el ejercicio, el descanso y la meditación –, además de aceptar la vulnerabilidad, lo que disminuye la exigencia de perfeccionismo y reduce el riesgo de problemas psicológicos.

El Dr. Alonso Puig advierte que el estrés y la ansiedad reducen las horas de sueño y afectan la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista advirtió que la ansiedad y la depresión pueden surgir en cualquier etapa de la vida, pero que, a partir de los 50, tienden a intensificarse si la persona no cuenta con un propósito claro. Advirtió, además, sobre el impacto emocional del “nido vacío” y la falta de reconocimiento al talento senior: “Lamentablemente hoy no se valora el talento senior y muchas personas a partir de los cincuenta encuentran que la edad se convierte en un impedimento para acceder a nuevos proyectos empresariales. Es difícil comprender cómo nuestra sociedad no sabe apreciar de manera adecuada lo mucho que estas personas pueden aportar. Por eso, no es difícil que haya personas de esta edad que sienten cómo se desploma su autoestima”.

Sobre la necesidad de reinventarse, el Dr. Alonso Puig alentó a dedicarse al aprendizaje y emprender proyectos propios: “Es importante aprender a reinventarse y estar dispuesto a aprender cosas nuevas”. Señaló que a los 50 se pueden tener entre 30 y 40 años de vida por delante, y considerar opciones que resulten inspiradoras puede evitar un estado de decadencia que afecte anímicamente y a la salud.

La neuroplasticidad y el bienestar mental

Respecto al cuidado del cerebro y la capacidad de aprendizaje, el especialista afirmó: “La prevención de enfermedades mentales involucra tanto métodos mentales, como la meditación, como físicos, como el ejercicio y una buena nutrición. Es necesario sumar, además, la dimensión espiritual, que incluye la gratitud, el contacto con la naturaleza y la participación social”.

El Dr. Alonso Puig enfatizó el papel de la neuroplasticidad: “La neuroplasticidad o capacidad plástica del cerebro se mantiene toda la vida. Para activar la formación de nuevas neuronas y conexiones, debemos participar en actividades estimulantes y aprender cosas nuevas. Por ejemplo, con el Alzheimer se adelgaza tanto la corteza prefrontal como los hipocampos. Por eso hay que moverse, salir, conocer gente nueva, viajar, interesarse por temas diferentes, aprender idiomas o un instrumento musical”.

La prevención de enfermedades mentales requiere combinar meditación, ejercicio físico y una alimentación saludable para el cuidado del cerebro (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde una mirada psicológica, el experto invitó a liberarse de corazas y estereotipos para alcanzar mayor autenticidad: “No debemos temer ni avergonzarnos de mostrar nuestra vulnerabilidad. La autenticidad favorece la libertad. Esto no implica decir todo lo que pensamos, sino actuar con coherencia respecto a nuestros valores. Frente a los errores propios y ajenos, es preferible optar por la corrección y no el castigo. Es necesario pasar de una mente enjuiciadora y dogmática a una exploradora y humilde, que se interese por preguntar, escuchar y comprender”.

Paz interior y sentido vital

Finalmente, al reflexionar sobre la búsqueda de paz interior en la cincuentena, el Dr. Alonso Puig concluyó en Cuerpomente: “La paz verdadera no depende de lo que ocurra fuera, sino de lo que experimentamos dentro. Saber pasar del yo ilusorio al yo profundo permite descubrir que, en la propia esencia, no hay nada que temer porque todo está bien”.

En definitiva, el especialista llama a mirar más allá de los pensamientos y emociones, y a descubrir en la propia esencia los valores que otorgan sentido y plenitud a la vida.