Economía

El dólar retomó la baja, perforó los $1.400 y se acopló a la tendencia de las monedas regionales

Con una oferta activa, el tipo de cambio mayorista retrocedió a 1.393 pesos. En Brasil, cayó a 4,93 reales, el nivel más bajo desde enero de 2024. El billete al público en el Banco Nación cedió a $1.415 para la venta

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El dólar mayorista mantiene una baja nominal de más de 4% en lo que va del año. REUTERS/Yuriko Nakao
El dólar mayorista mantiene una baja nominal de más de 4% en lo que va del año. REUTERS/Yuriko Nakao

Con un monto operado en el segmento contado de USD 526,7 millones -USD 100 millones menos que el lunes-, el dólar mayorista cayó 9,50 pesos o 0,7%, a $1.393, un descenso que se asocia a condiciones locales -con importantes ingresos por exportaciones y colocaciones de deuda en le exterior- y también una tendencia reciente de depreciación de la divisa que se dio a escala internacional, incluidos países que son importantes socios comerciales de la Argentina.

Es decir, que la depreciación del dólar en el mercado doméstico no es ajena a lo que ocurre en la región. Por ejemplo, en Brasil, el billete de EE.UU. cayó este martes un 1%, a 4,93 reales por unidad, la tasa de cambio más baja desde enero de 2024. En lo que va de 2026, el dólar cayó 10,5% respecto del real.

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Asimismo, el dólar cayó 1,6% en el día respecto del peso chileno, a 905,35 pesos desde los 920 pesos del lunes. En Uruguay el dólar bajó diez centavos o 0,2%, desde los 40,27 a los 40,17 pesos uruguayos. En México el dólar bajó 0,9% en el día, desde los 17,52 a los 17,37 pesos mexicanos.

El BCRA fijó la banda superior de su esquema cambiario en los $1.712,43, que dejó al dólar mayorista con un margen de 319,43 pesos o 22,9% de ese límite teórico. El tipo de cambio oficial anota un descenso nominal de 62 pesos o 4,3% en 2026.

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“Tras el reacomodamiento de ayer, el dólar mayorista de inmediato regresa hacia los $1.395 dentro de un contexto de sobreoferta de divisas desde el campo, y con las miradas se concentradas en el ritmo de compras del BCRA en esta etapa. Dentro de dicho escenario, y con la política monetaria actual, los operadores siguen atentos a la evolución de las tasas cortas en pesos, ya que su estabilidad resulta clave a fin de que pueda reactivarse el crédito bancario”, observó el economista Gustavo Ber.

El economista Federico Domínguez afirmó que desde diciembre de 2023 “el BCRA compró, neto de intervención, cerca de USD 30.000 millones, de los cuales aplicó una parte significativa al pago de deuda. Este año lleva comprados cerca de USD 7.200 millones -proyección anual entre USD 12.000 y 17.000 millones-, y todo indica que las compras continuarán”, en base a una “mayor demanda de dinero, liquidación de la cosecha gruesa, emisiones corporativas y provinciales, RIGI y mayor superávit energético y minero”.

En sintonía con el mayorista, el dólar al público bajó diez pesos o 0,7%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación. En contraste, el dólar blue subió cinco pesos, a $1.410 para la venta. Para la compra, las agencias informales de cambio tomaron el billete a $1.390, unos 25 pesos o 1,8% más que en los bancos, donde los tomaron a 1.365 pesos.

“Ahora, a diferencia del año pasado, el grueso de los ingresos de multilaterales no irá a capitalizar el BCRA, sino a pagar deuda -garantías para sindicados-, a lo que se suman ingresos por privatizaciones y emisiones en el mercado local. Esto anticipa que un mayor porcentaje de los dólares que compre el BCRA quedará en la entidad como reservas netas”, concluyó Domínguez.

Los expertos de Max Capital destacaron que “CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) vuelve al mercado esta semana con un nuevo bono a 10 años, buscando colocar hasta USD 500 millones”, mientras que “los volúmenes operados en instrumentos dollar-linked siguen particularmente elevados respecto de días previos, lo que podría sugerir que el BCRA está vendiendo este tipo de instrumentos, una política utilizada para afinar compras no esterilizadas, mientras continúa acumulando divisas”.

En este sentido, las compras oficiales en el mercado se sostienen “por encima del nivel de referencia de 5% comunicado por la autoridad monetaria. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró divisas todos los días excepto el 2 de enero, con un promedio diario de USD 90 millones”, detalló Max Capital.

Un informe de Cohen Aliados Financieros resumió que “el Central y el Tesoro continúan haciendo los deberes: el BCRA acelera el ritmo de compra de divisas y el Tesoro sigue emitiendo deuda interna en moneda extranjera para cubrir los vencimientos de julio, al tiempo que retira pesos del mercado con la colocación de deuda en moneda local. Con este contexto, abril cerró con el tipo de cambio estable, tasas de interés a la baja y bonos soberanos en alza, aunque el riesgo país sigue por encima de los 550 puntos básicos”.

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