Generación Silver

Los optimistas tienen un 15% adicional de posibilidades de vivir más años

Esto afirma Peter H. Diamandis, autor de bestsellers, conferenciante y emprendedor estadounidense que ha fundado más de veinte empresas relacionadas con la longevidad, el espacio, el capital riesgo y la educación. El optimismo consiste, según él, en crear una visión para un futuro prolongado, primer paso para la longevidad

Guardar
Peter Diamandis, autor de La
Peter Diamandis, autor de La biblia de la longevidad, asegura que la clave está en el optimismo

Tener una visión clara y emocionalmente conectada con el motivo por el que quieres tener esas décadas extra marca la diferencia en el mundo. Los resultados son poderosos”, dice Diamandis en su nuevo libro, La biblia de la longevidad, que acaba de publicarse en España por la editorial Deusto.

Diamandis (Nueva York, 1961) ilustra esta idea del propósito claro con una anécdota extraída de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. “En una extraordinaria demostración de ganas de vivir, dos padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson y John Adams, se propusieron vivir lo suficiente para ver el 50º aniversario de la Declaración de Independencia. Aunque la media de esperanza de vida a principios de 1800 era de cuarenta y cuatro años, Jefferson (con ochenta y tres) y Adams (con noventa) llegaron al 4 de julio de 1826, día en que ambos murieron, el mismo en que se celebraban los 50 años del país que habían fundado. Claramente, tenían un objetivo en mente y algo por lo que seguir viviendo”, explica en su libro.

El autor no vacila en aplicar esta idea rectora a ejemplos de su propia vida. “¿Qué harías con treinta años extra de esperanza de vida saludable?”, se pregunta. Y no duda en responder: “Mis motivaciones para lograr treinta años de esperanza de vida saludable son muchas, pero las principales son éstas:

He sido padre tarde, mis hijos nacieron cuando tenía cincuenta. Ahora tengo sesenta y tres y mis hijos de trece años son más divertidos que nunca. Una de mis mayores motivaciones es el deseo de ver a mis hijos crecer y conocer a mis nietos y bisnietos.

Soy un niño de los 70, cuando el programa Apolo y Star Trek nos demostraron lo que podía conseguir la humanidad. Quiero ver cómo la humanidad abre la frontera espacial, establece asentamientos en la Luna, llega a Marte, construye colonias O’Neill y extrae minerales de los asteroides. Y no sólo quiero verlo, quiero viajar allí y ser partícipe.

Tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona el campo de las interfaces cerebro-ordenador y si la tecnología es capaz de conectar nuestra conciencia con la nube o incluso ser un pionero en la habilidad de los humanos de ‘subir a las nubes’ nuestras mentes. Sí, sé que esto todavía queda lejos, pero, oye, ¡puede pasar mucho en los próximos sesenta años!”

Uno de los principales consejos que da a sus lectores es el siguiente: “Hazles saber a tus familiares y amigos, con convicción, que tu meta es alcanzar los 100, 120 ó 156 años. Elige un número que te inspire y prográmalo en tu cabeza”. En un franco llamado a hacerse cargo de estos objetivos de vida, pregunta: “¿Cuáles son tus grandes metas si todavía no las tienes claras? Si todavía no las tienes claras, tómate un momento ahora y reúne algunas ideas o háblalo con tus seres queridos. Crear una visión para tu futuro prolongado es el primer paso para alcanzarlo”.

“Envejecer es cosa del pasado: ha llegado el momento de que adoptes una mentalidad orientada a la longevidad, te prepares para aprovechar los avances científicos y sigas disfrutando de todo lo que aún está por venir”, asegura Diamandis.

Peter H. Diamandis, fundador y
Peter H. Diamandis, fundador y presidente de X Prize Foundation, en una foto de archivo, en 2019 (REUTERS/Steve Marcus)

Este líder empresarial afirma sin vacilaciones que “los optimistas viven más”. En su libro, comparte con sus lectores unos datos acerca de por qué deberían ser optimistas, en general, y en cuanto a prolongar su esperanza de vida.

Explica que un estudio realizado a 69.744 mujeres y 1.429 hombres y publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Science demuestra que las personas optimistas viven un 15 por ciento más que las pesimistas. El estudio se ha extendido a lo largo de tres décadas, dice, en las que se ha controlado el estado de salud, comportamientos como dieta y ejercicios e información demográfica. Y concluye: “Hay muchísimas cosas por las que puedes sentir agradecimiento y otras tantas que están en tu mano”.

Inspirador y altamente motivacional, en su libro Diamandis interpela sin medias tintas. “Así que, ¿cuánto tiempo vas a vivir?, ¿hasta los ochenta?, ¿quizá hasta los cien? ¿Qué pensamiento o propósito vas a necesitar para establecer el objetivo de ciento veinte años sano y lograrlo? Entonces afirma: “Tu salud es tu mayor riqueza y ahora es el momento más extraordinario en el que estar vivo. Por favor, empieza a cambiar cómo hablas sobre tu esperanza de vida (saludable) con los demás”.

Temas Relacionados

Peter DiamandislongevidadoptimismoLa biblia de la longevidadinterfaces cerebro-ordenadorgeneracion-silver

Últimas Noticias

Mick Jagger a los 82 años: entrena seis días por semana, sigue una dieta orgánica y practica mindfulness

El líder de los Rolling Stones combina distintas disciplinas deportivas y opta por la alimentación mediterránea. Todas sus claves para mantener la vitalidad

Mick Jagger a los 82

Disfrutar de la vida, sin obsesionarse: el mensaje de una neuróloga sobre la vejez que coincide con el del papa Francisco

Vivir hasta los 80 años, con plenitud, o llegar a los 100 con un millón de medicamentos. Así lo formula la doctora Suzanne O’Sullivan, ante la perspectiva del inevitable envejecimiento: “Hay que valorar el cuerpo que envejece, aceptar que las imperfecciones van a suceder y valorar lo que hemos logrado”. “Hay que tenerle paciencia al cuerpo”, decía Bergoglio

Disfrutar de la vida, sin

Estilo: qué colores sientan mejor a las mujeres mayores

La “armocromía” es un método para identificar la mejor paleta para cada persona, en base a sus tonos naturales, piel, ojos, cabello. Esta armonización permite elegir looks que iluminen el rostro, realcen los mejores rasgos y disimulen imperfecciones

Estilo: qué colores sientan mejor

El ejercicio recomendado por expertos para fortalecer los músculos y promover una longevidad vital

Esta práctica reúne consenso entre profesionales por su impacto positivo en la salud y calidad de vida

El ejercicio recomendado por expertos

Andrea Frigerio: “Alguien le tiene que poner la cara al paso del tiempo”

La exmodelo y conductora explica por qué decidió no operarse -“me gusta mirarme en el espejo y encontrarme a mí”-. Dice que le llevó tiempo dejar aflorar otros talentos, pero que no puede liberarse del “estigma” de modelo

Andrea Frigerio: “Alguien le tiene
DEPORTES
El extravagante tratamiento al que

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

El alumno no superó al maestro: Faustino Oro empató en la jornada inaugural del Campeonato Argentino

Guitarra en mano y con una icónica canción de rock: el sentido homenaje de Mastantuono a Maradona en el aniversario de su muerte

La inesperada declaración del Cholo Simeone sobre su futuro antes del duelo por Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter

TELESHOW
El enojo de Wanda Nara

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

INFOBAE AMÉRICA

La discutida presidenta del Louvre

La discutida presidenta del Louvre defiende el plan de renovación del museo: “No es el problema, es la solución”

“¡Ese es mi marido!”: por qué la pareja es el “gran” problema del siglo XXI

Una mirada diferencial de la Edad Media, más allá de los mitos y estereotipos

Isabel Allende, Eduardo Sacheri y más, en el increíble Black Friday de libros electrónicos

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro