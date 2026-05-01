Sociedad

Radar del empleo joven en Argentina: la informalidad, la precariedad, las expectativas rotas y el rol de la formación laboral

La inestabilidad golpea con fuerza a quienes dan sus primeros pasos en el empleo. El 60% de los jóvenes que trabajan lo hacen a través de empleos informales, con escasa estabilidad y sin acceso a derechos laborales. Dos historias de cómo la llegada a un trabajo registrado cambia rutinas, perspectivas y hasta la noción de futuro

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Un hombre de camisa polo negra habla con un grupo de jóvenes en un almacén. Al fondo hay estanterías con cajas y carteles de seguridad
Programas de formación y acompañamiento, como los de Fundación EMPUJAR, facilitan la inserción de jóvenes en el empleo formal y reducen barreras

En Argentina, el mercado laboral muestra una brecha marcada entre la población general y los jóvenes. Mientras la tasa de desocupación se ubica en 7,5%, entre las personas de 14 a 29 años alcanza el 16%. Asimismo, según datos del INDEC, el 43% de las personas ocupadas trabaja en la informalidad, lo que equivale a cerca de nueve millones de trabajadores sin aportes ni protección social.

En ese escenario, la inserción laboral juvenil no solo se vuelve más difícil, sino también más precaria: seis de cada diez jóvenes que se incorporan al mercado lo hacen a través de empleos informales, con escasa estabilidad y sin acceso a derechos laborales. Esta combinación de mayor dificultad de acceso y peores condiciones de inserción ubica a los jóvenes como uno de los grupos más afectados por las tensiones del mercado laboral.

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En los primeros años de inserción laboral, la falta de experiencia limita las oportunidades disponibles, en un contexto donde la demanda de empleo formal es acotada. Así, el ingreso al trabajo suele darse en ocupaciones de baja calificación y alta rotación, lo que dificulta —y muchas veces retrasa— la posibilidad de acceder a empleos más estables. Sin embargo, el impacto del escenario laboral no se limita solo a las condiciones objetivas. También alcanza a las expectativas. Un informe reciente señala que el 60% de los jóvenes de barrios populares ya no sostiene la idea de que el trabajo permite ascenso social, una percepción que históricamente funcionó como uno de los principales motores de inserción laboral.

En ese sentido, los datos muestran que el empleo joven funciona como un indicador sensible de las tensiones del mercado de trabajo. Más expuestos al desempleo, a la informalidad y a trayectorias laborales inestables, los jóvenes enfrentan un escenario en el que el acceso al trabajo ya no garantiza, por sí solo, una mejora sostenida en las condiciones de vida.

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Una mujer joven con cabello oscuro y gafas de montura negra sonríe a la cámara. Detrás, un portátil abierto muestra una imagen de ovejas en una pradera
Frida Janampa, empleada en Wezen Group

El acceso al empleo formal como punto de inflexión

Cuando los jóvenes logran insertarse en un empleo formal, la experiencia laboral cambia. Para muchos, es el primer contacto con un entorno de trabajo con reglas más claras y una continuidad en el tiempo. Ese ingreso redefine no solo sus condiciones de trabajo, sino también la relación con el empleo y las expectativas a futuro.

“Antes de tener este trabajo, el mundo laboral me resultaba bastante desconocido. Hoy puedo proyectarme con más seguridad, no solo a nivel profesional sino también en lo personal”, cuenta Frida Janampa, de 25 años. Actualmente trabaja en Wezen Group como Analista Jr en Ciberseguridad, en su primer empleo formal.

“Este empleo me permite colaborar con los gastos en casa y eso me da tranquilidad. A futuro, me veo construyendo una carrera, aprendiendo constantemente y creciendo en cada proyecto”, agrega.

Joven de piel morena y cabello oscuro, vestido con camiseta negra, posa mirando al frente en un almacén con estantes llenos de cajas
Axel Apaza, empleado de Gala Regalos

Esa transformación también se refleja en el recorrido de Axel Apaza de 22 años, que hace seis meses consiguió su primer empleo formal en Gala Regalos y describe el cambio que le provocó en su vida cotidiana: “Antes no sabía si iba a tener plata para la semana. Ahora puedo organizar mis gastos del mes sin tanto miedo”.

“También cambiaron mis hábitos: tengo horarios fijos, me puedo preparar todo el día anterior, organizo mejor mi tiempo”, explica. Y agrega: “Antes vivía al día. Hoy puedo estar más tranquilo porque sé que cuento con un ingreso fijo y puedo planificarme, incluso puedo pensar en estudiar y proyectarme a futuro”. Axel, también valora de haber conseguido un empleo registrado poder contar con vacaciones pagas, aguinaldo y haber accedido a una obra social.

Vista interior de un aula moderna con grandes ventanales, donde un grupo diverso de jóvenes sentados alrededor de una mesa blanca atiende una sesión con laptops y termos
Un 60% de los jóvenes de barrios populares ya no cree que el trabajo sea un mecanismo de ascenso social, rompiendo una histórica expectativa laboral

El rol de la formación en el acceso al primer empleo formal

En este contexto, el acceso al empleo formal no depende únicamente de la dinámica del mercado laboral, sino también de las oportunidades de formación y acompañamiento en los primeros años de inserción.

Iniciativas de educación no formal orientadas al acceso al primer empleo como las de Fundación EMPUJAR, buscan acortar la distancia entre las empresas y los jóvenes, uno de los segmentos más afectados por la informalidad. A través de programas de formación para el trabajo, desarrollo de habilidades socioemocionales y vinculación con empresas, estas iniciativas acompañan los primeros pasos de inserción laboral formal.

Tanto Frida como Axel, accedieron a la formación y acompañamiento de EMPUJAR y lograron vincularse con empresas de la red y superar las barreras de acceso al empleo registrado. Según relevamientos de Fundación, más de la mitad de los jóvenes se desempeña por encima de lo esperado en su rol y cerca de siete de cada diez continúa en su puesto de trabajo después de un año y medio de haber ingresado.

Estos indicadores reflejan algo que no siempre se mide: el valor que adquiere el trabajo cuando logra sostenerse en el tiempo. No solo en términos de estabilidad, sino como una experiencia que permite reorganizar expectativas y volver a proyectar. En un contexto donde las ideas de progreso asociadas al empleo aparecen debilitadas, estas trayectorias muestran que el acceso al trabajo formal también puede funcionar como un punto de reconstrucción de esas expectativas.

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